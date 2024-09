Notre rapport analyse les résultats d'une enquête menée par Omdia et GitLab. Nous avons interrogé plus de 5 000 professionnels du DevSecOps dans le monde entier pour évaluer comment les principes et pratiques DevSecOps sont perçus et intégrés au sein de leur entreprise.

L'enquête de cette année révèle que si l'intelligence artificielle (IA) est en passe de faire partie intégrante du développement logiciel, son adoption varie en fonction des entreprises. Suite à l'engouement autour de cette tendance, la majorité des entreprises ont commencé à explorer l'IA pour des cas d'utilisation spécifiques, tandis que les pionnières dans ce domaine s'efforcent désormais d'affiner leur stratégie et de démontrer l'impact de l'IA sur leurs processus de développement logiciel.