GitLab社内ではこの数日間に大きな変化が起きています。その内容を直接皆様にお伝えしたいと思います。チームに送ったメールを以下に全文掲載します（ 原文）。

エージェント型AI時代は、GitLabにとって会社史上最大の機会をもたらしています。私たちはその機会に応えるため、組織構造と戦略の両面で重要な判断を下します。

このレターは3つのパートに分かれています。まず、難しい判断を伴う業務・組織面の変更。次に、私たちが賭ける戦略的テーゼ。そして最後に、お客様と投資家の皆様にとって、これが具体的に何を意味するかをお伝えします。

組織再編について

本日、GitLabでは組織再編プロセスを開始することをチームメンバーに伝えました。このプロセスは、多くの企業が行うものとは異なるアプローチを取っています。計画策定を公開で進め、任意退職の申請期間を設けています。これにより今後数週間はチームに不確実性が生じますが、そうすることで最終的な結果がより良いものになると考えています。できる限り、6月1日までに新しい組織体制を確定させる予定です。現地の法的要件がある場合には、そのプロセスが完了するまで変更は行いません。

人員削減に伴い、4つの業務上の変更を行います。

業務展開の見直しを進めており、少人数チームが在籍する国の数を最大30%削減する計画です。該当する市場では、パートナーネットワークを通じてお客様への対応を継続します。 組織をフラット化し、一部の職能では管理職の階層を最大3層削減することで、リーダーを現場の業務に近づけます。 R&D組織を再編し、エンドツーエンドの責任を持つ小規模チームを約60チーム創設します。これによって、独立したチーム数はほぼ倍増します。 AIエージェントを活用して社内プロセスを刷新し、レビュー・承認・引き継ぎを自動化することでスピードを向上させます。また、それに合わせて全社的な役割の適正化を図ります。

業務上の変更と戦略の更新は同時進行していますが、これらは関連しながらも独立したものです。業務面では、前の時代に適した形に成長した組織を、今の時代に合った形へと変えていきます。以下に述べる戦略は、次に私たちが賭けるものであり、それ自体として成立しています。

本日、第1四半期および通期のFY27業績見通しを再確認します。再編の最終的な範囲と財務的影響については、計画の完成と取締役会の承認を受けた後、6月2日の決算発表にてお伝えします。

10の中核的信念

本日の変更と今後の戦略の根底には、私たちが構築しようとしている世界、行っているアーキテクチャ上の賭け、そして実行方法にわたる10の中核的信念があります。

私たちが構築しようとしている世界

私たちはソフトウェアエンジニアリングの将来の姿に最適化するため、戦略を進化させています。

ソフトウェアはマシンが構築し、人間が方向付けをする時代へ。 AIは未来のソフトウェアが構築される基盤です。エージェントが計画し、コーディングし、レビューし、デプロイし、修復を行います。最も重要な判断——アーキテクチャ、顧客課題への深い理解、センスを必要とするトレードオフ——は引き続き人間が担います。 そのために私たちは1月にDuo Agent Platformを構築・リリースしました。第1四半期の導入実績は期待が持てるものであり、加速させる準備が整っています。 エージェント型AI時代はソフトウェアへの需要を倍増させる。 ソフトウェアは過去20年間、ほぼすべてのビジネス変革における力の乗数でした。その制約はソフトウェアの製造と管理にかかるコストと時間でした。その制約が崩壊しつつあります。ソフトウェア製造コストが下がるにつれ、需要は拡大します。昨年まで開発者プラットフォーム市場はユーザー1人あたり月数十ドルで測られていましたが、今年は数百ドルとなり、数千ドルへと向かっています。 構築者にとってのソフトウェアの価値が増しているだけでなく、ソフトウェアと構築者の数はかつてないほど増え、私たちはその両方の増大するボリュームに対応していきます。 重要な仕事はエンジニアが担う。 エンジニアリングは常にコードを書く以上のことを意味してきました。優れたエンジニアは問題解決者であり構築者であり、システム設計、分散システム、障害の論理的分析、重要なシステムへの新機能の安全な統合、そして不確実性のもとでの意思決定を大切にします。これらはエージェント型AI時代がより必要としているスキルであり、特にソフトウェアの量が増える中では一層重要です。 深い技術的課題の供給は増加しており、それを解決できるエンジニアは市場で最も希少かつ価値の高い人材となるでしょう。コアユーザーの役割は進化しており、その重要性はむしろ高まっています。

私たちが行うアーキテクチャ上の賭け

マシンスケールに対応して設計されていないプラットフォームは、その負荷のもとで崩壊し始めています。勝利するには、本当に重要な基盤——セキュリティ、パフォーマンス、スケーラビリティ、信頼性、ユーザーエクスペリエンス——に投資する必要があります。5つの根本的なアーキテクチャ上の賭けを行っています。いずれも進行中であり、毎日GitLabを使い続けているお客様に支障をきたすことなく実現する計画です。

マシンスケールのインフラストラクチャ。 エージェントはマージリクエストを並行して開き、24時間パイプラインをトリガーし、どの人間チームも追いつけないペースでコミットをプッシュします。Git自体はそのような負荷向けに設計されておらず、エージェント向けに構築されていないプラットフォームにAIを後付けすることは、この時代最大の失敗です。私たちはエージェントレートの作業をデフォルトとして処理できるよう、基盤インフラストラクチャの世代交代を進めています。 Git自体もマシンスケールに向けて再エンジニアリングされています。モノリスはモダンでAPIファースト、コンポーザブルなサービスへと移行しています。エージェント専用のAPIも構築されており、エージェントが人間向けインターフェースの後付き利用者としてではなく、プラットフォームのファーストクラスユーザーとして機能できるようになります。この100倍スケールのインフラストラクチャが提供する信頼性とパフォーマンスの価値は、現在市場にある世代のインフラストラクチャよりもはるかに高いものです。 ライフサイクル全体にわたるオーケストレーション。 コードを書いたりマージリクエストを開いたりする単一のエージェントはアクティビティを生み出します。しかし企業が必要としているのはエージェントのアクティビティではありません。ビジネスを前進させる、稼働するソフトウェアです。オーケストレーションはそこに到達するための層です。ライフサイクル全体でエージェントを調整し、作業を割り当て、状態を管理し、コンテキストを引き渡し、競合を解決し、ポリシーを適用し、必要な時に人間をループに組み込みます。CI/CDも再構想されているコンポーネントの一つです。GitLabのパイプラインは人間のペースのコミットを安全にリリースするよう設計されていましたが、 エージェント型AI時代においては、私たちのオーケストレーションサービスがエージェントを調整し、成果を検証してガードレールを適用し、マシンレートで本番環境まで変更を推進するランタイムとなります。 コンテキストが私たちの強みです。 あらゆる開発ツールベンダーが同様のコード生成機能に収束しています。エンタープライズのAIコストは採用と同じ速さで増大しています。コモディティ化しないのは、モデルが扱うユニークなコンテキストです——チームの何年もの作業にわたって蓄積された、プロジェクトとリポジトリ全体の計画、コード、レビュー、セキュリティ、デプロイ、運用を結ぶデータモデルです。 私たちはその接続されたデータモデルをファーストクラスのAPIアクセス可能なサービスとして投資しており、人間とエージェントのすべてのアクションによって価値が増していきます。コンテキストこそが、エージェントがより少ないトークンでより良い結果を出せる理由です。 ガバナンスをコアに組み込む。 ガバナンスはエンタープライズがエージェント型AI時代に速く動けるようにするものです。レーシングカーと同じで、コントロールが効かなければ速さは意味を持ちません。エージェントがより多くの作業を担うようになるにつれ、企業は誰が何を行えるかを適用し、何が起きたかを証明し、機密コードとデータを適切な場所に保つプラットフォームを必要とします。 私たちはアイデンティティ、監査、ポリシー、デプロイの柔軟性を、すべてのエージェント、パイプライン、マージリクエストがデフォルトで通るコアプラットフォームサービスとして構築しています——別製品として上から乗せるのではなく。 1つのプラットフォーム、3つのモード。 今日、世界のビジネスを動かしているのは何兆行ものコードです。その大部分を書き直すにはリスクが高すぎ、コストも正当化できません。クラウド時代が示したように、企業はハイブリッドで運用し、その混在した環境での運用は困難でコストが高く、完全には解決されませんでした。エージェント型AI時代も同様です。すべての企業は、人間主導、エージェント支援、エージェント自律という3つの作業形態にわたる連続体のなかで生きることになります。 1つのプラットフォーム、1つのデータモデル、1つのガバナンスシステムで3つのモードすべてにわたって機能するものを構築し、クラウドとモデルを問わず提供します。

実現方法

柔軟なビジネスモデル。 ソフトウェアの構築方法が変わるにつれ、ビジネスモデルもそれに合わせて進化する必要があります。エージェント型AIはチームを補強し、実際の作業を行うことができ、ビジネスモデルは行われた作業のコストと価値に応じてスケールする必要があります。現在機能していること——お客様が今お持ちのものに対するサブスクリプションの予測可能性——は維持します。エージェントが行う作業に対する従量課金もすでに追加しており、他の主要プレーヤーもここ数ヶ月で追随しています。次は、 作業方法の進化に合わせて両方を組み合わせるより大きな柔軟性を導入します。 卓越の文化。 組織の特性は重要な差別化要因です。今この瞬間に最も重要なのは、迅速に動き、結果を自ら所有し、お客様に真の価値を届ける能力です。 「クオリティを伴う速さ」「オーナーシップマインド」「顧客成果」が私たちの新しい行動原則であり、卓越の文化の上に構築されています。

お客様へ

お客様にとって本日最も重要なことは、変わらないことです。サポート、ロードマップへのコミットメント、契約条件——これらはすべて中断なく継続されます。本日のニュースについて詳しく説明が必要であれば、担当アカウントチームにお気軽にご連絡ください。

変化が見込まれるのは、私たちがリリースするイノベーションの品質、深さ、ペースです。私たちはプラットフォームのカスタマーゼロとなることでエージェント型エンジニアリングをリードし、イノベーションと実績によってお客様が信頼できる成功を証明していきます。製品とビジネスモデルのビジョンはかつてないほど明確になっており、取り組みを加速しています。次のイノベーションロードマップの波を、2026年6月10日のGitLab Transcendにてご紹介します。ぜひご参加ください。

投資家の皆様へ

本日の発表は、20年間で最大の転換期にあると考える市場をリードするための意図的な動きです。ここでの機会はDevSecOpsプラットフォームの漸進的な成長ではなく——AI時代におけるソフトウェア創造のための信頼されるエンタープライズプラットフォームになることを目指して構築を進めています。

2026年6月2日の決算発表では、事業の最新状況と第1四半期の業績をご報告します。再編の最終的な範囲と財務的影響についても、その時点でお伝えします。節減分の大部分を、概説した具体的な成長と技術的取り組みの加速に再投資する見込みです。

これは私たちが会社として取り組んできた中で最も重要な仕事です。市場に投入するイノベーション、お客様へのサービス、そして近中長期にわたって株主の皆様に創出する価値によって、それを証明していきます。

Bill Staples、CEO、GitLab

GitLab 第2章 アップデート

チームへのレター。

今日は辛い日です。皆さんに受け入れていただく変化の量と、透明性のある組織再編プロセスがもたらす不確実性を考えると、今日がいかに難しい日であるかを認めたいと思います。

私たちは3日間かけて、GitLabの進む方向についての「なぜ」「何を」「どのように」を一緒に検討しました。このレターはその書面によるまとめです。これからの1週間を一緒に乗り越えていく中で、振り返る材料としていただければと思います。

なぜ透明性のある組織再編を始めるのか

この組織再編プロセスは、ニュースで目にする他のものとは異なります。もちろんAIは私たちの働き方を変えており、変革計画の一部でもありますが、これはAIによる最適化やコスト削減の取り組みではありません。節減分の大部分を事業に再投資し、「第2章の中核的信念」で定義したエージェント型AI時代における私たちのユニークな機会を加速させるつもりです。

私たちの組織再編プロセスが他と異なる点の一つは、透明性を持って行い、すべてのチームメンバーをプロセスに含めていることです。本日より、全社のマネージャーが、再編の原則が各チームにどう落とし込まれるかについて、リーダーシップとより深い対話を始めます。それらの対話が、影響を受ける役割の決定に反映されます。今日すべての決断を下さない理由は、次のGitLabの形を正しく作ることが、速く作ることよりも重要だからです——皆さん、マネージャー、組織全体のリーダー、そして従業員代表からの意見を含む透明なプロセスが、前進できる組織として着地させる最善の方法です。

本日ご説明したとおり、国別拠点の集約、組織のフラット化、チームの形と規模を最適化するための役割の適正化を柱とした人員削減を計画しています。加えて、卓越の文化を土台とした新しい行動原則を策定します。

直接お伝えしたいことがあります。これは一度だけ行い、正しく実施し、近い将来において再び組織構造を見直すことはしたいと思っています。この再編を乗り越えたチームが第2章を構築するチームであり、次に何が来るかに身構えることなく、自分の生活と仕事の計画を立てられるようにしたいと思っています。何が変わるのか、そしてどう正しく実現するかについて話し合いましょう。

最適化する再編原則

業務拠点の縮小： ほぼ60ヶ国での運営 は、すべてのチームメンバーに優れた体験を提供することを難しくしているため、国別拠点を縮小します。 数名以下の人員しかいない地域を中心に、国数を30%削減することを予定しています。良好な評価を受けており移転を希望するチームメンバーは歓迎します。該当する市場では、パートナーネットワークを通じて適切にお客様へのサービスを継続します。

組織のフラット化： 現在の8階層は私たちの規模の企業にとって深すぎ、管理の層がスピードを遅らせているため、組織をフラット化します。管理の層が増えるたびに、優先事項とコミュニケーションがフィルタリングされる場所が増えます。フラットな組織は、すべてのチームメンバーとリーダーシップをより良く結びつけます。

役割の適正化： AIを活用した新しい戦略と働き方にシフトするにあたり、スピードと顧客成果に最適化されているかどうかを確認するため、各役割の人員規模を見直す必要があります。AIがチームメンバーのこれまでの業務を補強・加速できる場合もあれば、より速く進むために特定の役割を拡張する必要がある場合もあります。全社員が日常的にAIを活用することを期待しており、変革の一環としてすべての役割を支援するAI加速プログラムを開始します。

今後の運営方法

CREDITは私たちの価値観フレームワークとしての役割を終えます。CREDITは、会社をARR10億ドルに導いた第1章の成功に適したフレームワークでした。これらの価値観は、COVID禍とIPOを乗り越えてDevSecOpsで最も認知されたブランドの一つとなった会社を形成しました。間違っていたから廃止するのではなく、この時代が求める異なる組織的姿勢のために別のことに集中することを選択しています。私たちが生きてきた価値観の多くは、この時代にも直接適用できます。3つの新しい行動原則は：

クオリティを伴う速さとは、これまで以上に速く動きながら、特にお客様が私たちの仕事に依存できる規律を持つことです。より小さなチーム、より短いサイクル、より強いガードレールでこれを実現します。コミットすることと、そのコミットメントに対して実行することの基準を高く保ちます。本日すべてのチームメンバーに体現してほしい具体的な例をいくつかご紹介します：

より多くの自律性を持つ小さなチームで、機能横断的なプロジェクトを整理・実行する

品質に高い基準を設け、構築したものは常にカスタマーゼロで最初に検証する

素早く構築し、実験し、学び、特に双方向の意思決定では素早く失敗する

エージェントができることは自動化し、自分の判断やスキルが不可欠な領域を見つける

不必要な官僚主義は一切許容しない

速さのための同期（sync）と、スケールのための非同期（async）の両方のパターンを使う

オーナーシップマインドとは、すべての個人が会社のスチュワードとして、自律的に行動することを期待することです。仕事に最も近い人がその決断を行い、結果を所有します。リーダーとアウトプットの間にある管理の層や、説明責任を薄める引き継ぎは排除されます。すべてのチームメンバーに期待するマインドセットの例を挙げます：

自分の仕事は真の成果を生み出すものだと誇りを持っている

それは決して他の誰かの問題ではない

全員が自分のチームだ

お客様とビジネスの健全性を深く気にかけている

予算、人、そして全員の時間を効率的に使う

顧客成果とは、自分たちの側のアクティビティではなく、お客様に何が変わったかで自分たちを測ることです。内部のマイルストーンは、顧客へのインパクトに結びついている限りにおいてのみ意味を持ちます。全員に期待する行動の例：

自分の仕事がロードマップのアイテムやタスク/アクティビティだけでなく、顧客成果にどう結びついているかを説明できる

自分の仕事はお客様に喜びと感動をもたらし、GitLabを愛してもらえるものだ

公平さと相互尊重に基づいてお客様との関係を構築し、すべての取引が双方にとって機能するものにする

価値の実現を最優先にしている。それが長期的に大きなコミットメントを生み出すから

お客様が行き詰まった時は、相手の時間が自分の時間より価値があるものとして扱う

これらは卓越の文化の上に構築されており、すべてのチームメンバーに守り続けてほしいと思っています。それは：

思考の卓越性： 鋭く、深く正確に理解し、明確さと誠実さを持って伝えるチームメンバー

鋭く、深く正確に理解し、明確さと誠実さを持って伝えるチームメンバー 行動の卓越性： 高品質な成果とビジネスインパクトを生み出す能力を持つ人

高品質な成果とビジネスインパクトを生み出す能力を持つ人 対人関係の卓越性： 良い人間として、多様性・インクルージョン・帰属意識を大切にし、善意を前提とし、全員を尊重して接する個人

組織再編プロセスの次のステップ

透明性のある組織再編プロセスは、現実の不確実性をもたらします。それは難しいことであり、そうではないふりはしません。その「なぜ」「何を」「どのように」について振り返り、仕事について、疑問や懸念について、そして次の章がどのようなものになるかについて、マネージャーと真剣な対話をしてほしいと思います。マネージャーもすべての答えを持っていないかもしれません。なぜなら彼らもこの不確実性の時期を過ごしているからです。それでも対話は重要であり、皆さんの意見がチームとして着地する形を形成します。

任意退職の期間は皆さんのためにあります。第2章について3日間一緒に歩んできて、キャリアの次の章でGitLabが正しい場所かどうかを判断するために必要な全体像が見えているはずです。もしそうでないなら、マネージャーまたはディレクターと話し、現地の要件が許す場合は、 5月18日までに退職申請をしてください。承認された場合、他の誰とも同じ退職パッケージに含めます。個人の事情や現地の要件がさまざまであり、ケースバイケースで検討する必要があるため、承認プロセスが存在します。このプロセスは、組織再編が完了した後に皆全員が享受できるものを提供するためのものです——GitLabの未来に興奮し、コミットしたチームを。今しばらく、本日私たちが行っている変更について、創業者であり会長のSidの考えを聞いてみてください。

なぜ残ってほしいか

「なぜ」と「何を」のセッションでまだ納得していない方に向けて、このレターの残りの部分で残ってほしい理由をお伝えしたいと思います。

より良い従業員体験。 私たちの最優先目標は、第2章に参加する各チームメンバーの喜びとインパクトを大幅に向上させることです。そうすることで、すべての個人の創造性とインパクトをより良く引き出し、世界クラスのビジネスを構築できると考えています。

より良い報酬。 承認され次第、新しいボーナスプログラムにより、現在インセンティブ報酬プランやボーナスプランの対象でないすべてのチームメンバーが、個人パフォーマンスに基づいて給与の10%を目標としたキャッシュボーナスをマネージャーの裁量で獲得できる機会が生まれます。

明確なビジョンを持つ、より小さく、権限を与えられたR&Dチーム。 より多くの自律性と責任を持つ、より小さなR&Dチームの数を最大60チームまで倍増させることを目指しています。

より少ない摩擦、より少いオーバーヘッド。 私たちのスピードを遅らせてきた引き継ぎは大幅に削減されます。自分の仕事に影響する意思決定と自分の間にある層が削減されます。GitLabで明らかなことを進めるのに時間がかかりすぎてフラストレーションを感じたことがあるなら、第2章はその摩擦を取り除くよう設計されています。

大きな技術的課題を解く。 5つのアーキテクチャ上の賭けは、エージェント型AI時代に向けてGitLabを再定義する深い技術的課題を提供します——マシンスケールをサポートするエージェント向けの新しいGit、人間・エージェント・ライフサイクル全体のオーケストレーション層、サービスとしての完全なライフサイクルデータの接続グラフ、集中型ガバナンスを提供する全く新しいポリシーサービス、そして完全自律的なソフトウェアエンジニアリング体験を含みます。

より柔軟な購入プログラム。 新しい従量課金制の購入プログラムにより、GitLabの販売と、お客様によるGitLabのシート＋クレジットの購入がはるかに容易になり、これまで以上に速く導入を拡大できます。

キャリアの成長。 第2章のような大胆な賭けは稀であり、すべてのレベルのすべてのチームメンバーに、より速く学び、キャリアの残りにわたって重要なスキルと経験を積む機会をもたらします——ここにいる間も、どこへ進んでも。

勝利への意志を持つ整合したリーダーシップ。 私たちにはEグループとSLTによるリーダーシップチームがあり、勝利し、難しい決断を下し、結果を加速させるために組織を機能横断的に整合させることにコミットしています。皆さんの成功を支援し、勝てる組織を作ることに責任を持ちます。

唯一無二のポジション。 私たちはTAMがステップ関数的に爆発的に拡大しているカテゴリーにおいて、参加するだけでなくリードするための唯一無二のポジションにあります。データ、テクノロジー、顧客の信頼において構造的な優位性を持っており、AIラボやスタートアップに対するアドバンテージを活かしてエージェント型AI時代のソフトウェア構築を再定義できます。第2章の一員となることで、エージェント型AI時代のソフトウェアエンジニアリングを形作る勝てる組織の一員になれます。

去る方々へ

自らの意思であれ、そうでなくとも：皆さんがここで行った仕事は重要であり、これからも重要であり続けます。GitLabが必要としていた時に来てくれました。次の章が構築される上に立つものを作ってくれました。移行を通じて真のサポートと、私たちの心からの敬意が皆さんには必要です。チームに世界クラスであることを求めるなら、去る人々の扱い方においても世界クラスであるという相互の義務があります。それが私たちが自らに課す基準です。

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最後に、このレターに書いたことのどれも今日を楽にするわけではありません。そうなるものでもありません。皆さんに知ってほしいのは、これらの決断は慎重に行われたものであり、一度だけ行うつもりであるということ、そして去る人にも残る人にも正しく対応するということです。

皆さんが構築してきたことに感謝します。次に来るものに感謝します。

Bill Staples、CEO、GitLab