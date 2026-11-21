É possível montar um ambiente de engenharia agêntica que leve mais automação a todo o fluxo de trabalho. Como? Comece pelo agente local que você já usa e conecte-o uma única vez à GitLab Duo Agent Platform com uma skill. Os fluxos de trabalho mais longos, que dependem do contexto do repositório, rodam no GitLab, e toda merge request continua passando pelas mesmas revisões, pipelines, varreduras e políticas de aprovação.

Neste artigo, mostramos como começar rapidamente, da configuração a quatro casos de uso principais. O foco é o Claude Code como harness local, porque é o harness que a maioria dos nossos clientes usa, mas o mesmo fluxo vale para qualquer outro harness local, incluindo a Duo CLI.

Como configurar o seu ambiente de engenharia agêntica

Quem já faz a maior parte da programação em um harness local pode continuar trabalhando nele e conectá-lo à GitLab Duo Agent Platform. Do terminal, é possível direcionar o trabalho do ciclo de vida para fluxos de trabalho agênticos que rodam dentro do GitLab:

Pegar uma issue e abrir uma merge request

Revisar cada MR assim que ela chega

Resolver conflitos de merge

Corrigir uma pipeline que acabou de falhar

No GitLab Ultimate, fazer a triagem e a correção de achados de segurança depois que o código entra no repositório

O Claude Code, o Codex, o Cursor, o OpenCode e outros passam a ser o lugar de onde esse trabalho é direcionado.

Parte 1: a configuração

Instale a skill de configuração do GitLab Duo (em inglês), peça ao Claude Code que a execute, e ela prepara todo o seu grupo de nível superior com as configurações necessárias, os flows, uma automação em cada projeto e a conexão MCP.

Parte 2: quatro fluxos de trabalho, passo a passo

Eles podem ser testados assim que a configuração termina, todos comandados pelo Claude Code:

Encontrar uma issue atribuída a você e entregá-la ao Developer flow. Receber revisões de código automatizadas nas suas merge requests, agir com base nos achados sem sair do harness e resolver os conflitos que aparecerem. Usar uma automação para corrigir uma pipeline com falha. No Ultimate, fazer a triagem e a correção de achados de segurança com os flows de segurança.

Para um ciclo ainda mais curto

A skill de acompanhamento de MRs (em inglês) conduz o seu harness local pelas etapas acima com ainda mais rapidez. Ela ajuda os agentes locais a acompanhar o andamento no repositório e a agir em seu nome para agilizar o processo.

O que é preciso antes de começar

Um grupo de nível superior no GitLab.com com GitLab Credits (grupos Premium e Ultimate recebem créditos promocionais gratuitos todo mês para cada usuário). O fluxo de trabalho de segurança do caso de uso 4 exige licença Ultimate na sua instância do GitLab.

Um projeto nesse grupo com uma pipeline, algumas issues abertas e uma ou duas merge requests abertas, para que os fluxos de trabalho tenham algo em que agir.

O papel de Owner no grupo de nível superior, para que a skill possa configurar o grupo inteiro. Para quem é Maintainer do projeto, mas não é Owner do grupo, a skill configura apenas esse projeto e lista o que pedir ao Owner.

O Claude Code instalado e autenticado, além do git e da GitLab CLI (glab, autenticada com glab auth login ), que a skill usa para ler e alterar configurações.

Parte 1: configuração guiada com uma skill

A skill de configuração do GitLab Duo agiliza a conexão de dentro do harness. A skill é instalada uma única vez, e basta pedir ao Claude Code que configure o GitLab Duo. A skill configura o grupo ao ativar fluxos de trabalho da Duo Agent Platform em todo o grupo, cria a automação Fix CI/CD Pipeline onde for necessário, conecta-se ao servidor MCP do GitLab e informa o que ainda falta concluir.

Instale a skill

Copy git clone https://gitlab.com/gitlab-da/projects/agentic-eng-config.git cp -R agentic-eng-config/skills/gitlab-duo-setup ~/.claude/skills/ cp -R agentic-eng-config/skills/gitlab-mr-followup ~/.claude/skills/

O Claude Code reconhece a skill na sessão em andamento. Se ela não aparecer na lista, reinicie o Claude Code. Também é possível adicionar a skill a .claude/skills/ dentro do repositório, para que as outras pessoas da equipe possam usá-la.

Execute a skill

No diretório do projeto, inicie o Claude Code e chame a skill com um comando de barra:

Copy /gitlab-duo-setup

Observação: harnesses diferentes podem usar sintaxes diferentes para chamar skills.

O que acontece

Antes de mudar qualquer coisa, a skill lê o grupo de nível superior e os projetos dele e mostra um único plano: cada mudança e o que ela abrange (os grupos ou projetos). Mudanças no grupo chegam a todos os projetos abaixo dele e a todos os membros, e o plano deixa isso claro. A skill espera a sua confirmação, e qualquer linha pode ser removida. Depois, ela:

Ativa a GitLab Duo Agent Platform e a execução de flows no grupo e adiciona os flows Code Review, Duo Developer e Fix CI/CD Pipeline aos flows do grupo. Os flows já existentes continuam ativados. Ativa a revisão de código automática no grupo, que é herdada por todos os projetos. Cria, em cada projeto com CI/CD, uma automação que executa o Fix CI/CD Pipeline quando uma pipeline falha. Os projetos que já têm essa automação são ignorados; por isso, executar a skill duas vezes não causa problemas. Adiciona o servidor MCP do GitLab ao Claude Code, no nível do usuário ou do projeto, conforme a preferência, e orienta a autenticação no navegador. Faz a verificação chamando list_duo_agents_and_flows . Uma chamada bem-sucedida comprova que a autenticação funcionou, e os flows retornados comprovam que as configurações foram aplicadas. No Ultimate, faz uma pergunta opcional: você também quer que o GitLab faça a triagem e a correção dos achados de segurança? Se a resposta for “sim”, o caso de uso 4 explica o que é ativado. Se for “não”, a configuração termina. Encerra com um relatório curto e links para o que não conseguiu fazer. Os bloqueios podem ser os runners, se um projeto não tiver nenhum capaz de executar flows, ou as regras de push, se o grupo as aplicar.

A skill gitlab-duo-setup mostra um plano passo a passo das ações que pretende executar.

Por que usar uma skill para a configuração

Uma skill faz a configuração no mesmo lugar de onde o trabalho dos agentes já é direcionado. Basta continuar no harness de programação de sua preferência, aprovar um plano e conectar a Duo Agent Platform para a automação em todo o grupo, sem sair desse ciclo.

Ela também é neutra em relação ao harness por definição (o AGENTS.md do repositório exige isso); assim, a mesma skill funciona se a sua equipe usa o Claude Code hoje e outra ferramenta no próximo trimestre.

Se as ferramentas do GitLab não aparecerem

Execute /mcp e verifique se o GitLab aparece como conectado. Caso esteja conectado, mas sem ferramentas, reinicie o Claude Code: os novos servidores são carregados no início da sessão.

Um erro 403 na autenticação geralmente significa que o acesso de clientes MCP está desativado no grupo de nível superior. Um Owner do grupo ativa Allow connection to GitLab em Settings > General > Permissions and group features do grupo. Se duas entradas do GitLab, com escopo de usuário e de projeto, mostrarem ferramentas duplicadas, mantenha apenas uma.

Parte 2: quatro fluxos de trabalho, todos executados do terminal

Com o servidor MCP do GitLab conectado na Parte 1, o Claude Code consegue encontrar as suas issues, iniciar um flow, ler as threads de revisão e o status das pipelines e responder em uma thread, tudo por essa única conexão OAuth. As instruções do servidor ajudam o Claude Code a propor o fluxo de trabalho agêntico certo dentro da Duo Agent Platform, e cada chamada gera um evento de auditoria de IA para a equipe de plataforma.

O agente lê as issues e o contexto das merge requests por meio dessas ferramentas, o que permite que o harness de programação acesse artefatos confiáveis do GitLab.

Caso de uso 1: entregue uma issue ao Developer flow

A primeira coisa que a maioria das pessoas quer de um agente é simples: pegar a issue atribuída a elas hoje de manhã e voltar com uma merge request.

Encontre o trabalho

No Claude Code, peça algo como:

Copy Quais issues estão atribuídas a mim em <grupo/projeto>? Resuma cada uma em uma linha.

O Claude chama as ferramentas de itens de trabalho do servidor MCP do GitLab, filtra as suas atribuições e mostra a lista. Escolha uma. Se a issue tiver pouca informação, este também é o momento de pedir ao Claude que leia os arquivos vinculados ou os commits recentes pelas ferramentas de repositório, para melhorar a descrição antes de entregá-la; um objetivo mais claro gera uma MR melhor.

Entregue a issue

Peça ao Claude que atribua a issue ao Developer flow.

Copy Você pode pegar a issue 1 e atribuí-la ao Developer flow no GitLab?

O Claude chama a ferramenta Start Duo session do servidor com o projeto, o Developer flow e um objetivo que ele escreve a partir da issue, e devolve um link para a sessão.

A partir daí, o trabalho acontece no GitLab, não na sua máquina. Assim, é possível continuar trabalhando localmente sem atrapalhar o agente. A sessão roda como um job de CI em um runner. O flow lê a issue e o repositório, escreve a mudança e abre uma merge request. A MR é atribuída a você, não à conta de serviço; por isso, ela aparece na sua atividade e na sua fila de revisão como qualquer outra MR de sua autoria.

Caso de uso 2: revisão de código automatizada

Do harness, abra uma MR ou faça push para ela e deixe a Duo Agent Platform revisá-la no GitLab. Os achados são lidos e tratados localmente, enquanto a revisão e a verificação ficam na merge request. O Code Review flow do GitLab revisa cada merge request do grupo assim que a MR é marcada como pronta. Depois de ativado, ele habilita revisões e aprovações agênticas.

Em grupos e projetos novos, o Code Review flow vem ativado por padrão; assim, esses recursos já funcionam desde o início. Em grupos e projetos existentes, é possível executar a skill de configuração para ativá-lo.

Para conferir ou alterar a configuração de um projeto, acesse Settings > Merge requests > GitLab Duo Code Review > Enable automatic reviews by GitLab Duo. Ali também é possível escolher Start a new review on push, para que cada commit na branch da MR receba uma revisão de acompanhamento que parte da anterior.

Como é uma revisão

Quando uma MR é criada, por uma pessoa ou por um agente, o GitLab Duo é adicionado como revisor e faz uma revisão em duas etapas: uma pré-análise, que reúne arquivos, testes e dependências relacionados do repositório, e depois a revisão propriamente dita. Ele deixa threads in-line com achados específicos e acionáveis, além de um resumo.

Com a configuração de aprovações em beta ativada (também na página de configurações de merge requests do projeto), o GitLab Duo aprova a MR quando não encontra nada ou solicita mudanças quando encontra algo.

Ajuste a revisão ao seu repositório

Dois arquivos permitem moldar as revisões sem mexer nas configurações: mr-review-instructions.yaml , para instruções de revisão personalizadas (áreas de foco, padrões, regras por caminho), e .gitlab/duo/mr-review-automated-rules.yaml , para excluir MRs por branch de destino, branch de origem ou autor, como as atualizações de dependências criadas por bots. À medida que identificar melhorias, continue atualizando essas instruções para tornar as revisões mais eficientes com o tempo.

Trate o feedback localmente

Pergunte ao seu agente:

Copy A MR 1 tem feedback para eu revisar?

O Claude Code lê as threads do Code Review do Duo pelo servidor MCP e as resume. É possível pedir que ele dê sequência, corrigindo os pontos com que ele concordar e respondendo nas threads para resolvê-las. O Claude faz essas mudanças localmente, envia por push e comenta em cada thread como o usuário. Se a configuração start a new review on push estiver ativada, o Duo faz uma nova revisão para verificar essas mudanças. Se um achado vier com uma sugestão de código, é possível aplicá-la pelo MCP.

O trabalho agêntico de longa duração e a verificação ficam na merge request. A iteração rápida fica na sua cópia local.

O GitLab Duo Code Reviews revisa suas MRs automaticamente e deixa feedback in-line, que pode ser tratado na interface do GitLab ou pelo seu harness local.

Resolva um conflito de merge

Enquanto uma merge request espera revisão, a branch de destino continua avançando. Com o tempo, isso pode gerar um conflito na sua branch. Há duas formas de resolvê-lo pelo Claude Code:

Deixar o Claude resolver o conflito na sua cópia local: A MR 1 tem conflito com a branch de destino. Resolva o conflito e deixe a pipeline verde. Ou passá-lo ao Duo Developer no GitLab: A MR 1 tem um conflito de merge. Você pode pedir ao Developer flow no GitLab que o resolva?

Com o Claude Code, o conflito é tratado localmente, seguindo as preferências definidas no seu AGENTS.md ou nas suas skills. Com o GitLab Duo Developer flow, é possível deixá-lo trabalhar na sua instância do GitLab e seguir para a próxima tarefa.

Caso de uso 3: corrija uma pipeline com falha usando uma automação

Do harness, é possível acompanhar a merge request, enquanto a Duo Agent Platform inicia o Fix CI/CD Pipeline flow automatizado quando um job falha, com o mesmo contexto do repositório e os mesmos critérios de merge de qualquer outra mudança.

Uma automação monitora as pipelines com falha e inicia o Fix CI/CD Pipeline flow. Quando alguém percebe a falha da pipeline, geralmente já há uma correção esperando.

Confira a automação

As automações ficam em AI > Automations em cada projeto. Se a skill foi executada, a automação de correção de pipelines já estará lá, junto com outras automações que vêm prontas. Para criar uma manualmente (Maintainer ou Owner):

Selecione New automation e dê um nome a ela, por exemplo Corrigir pipelines com falha . Em Runs with, selecione Fix CI/CD Pipeline. (O Developer vem selecionado por padrão quando está ativado; troque a opção.) Em Runs when, selecione Add trigger > On an event, escolha Pipeline events e, em Run when, selecione Failed. Selecione Add event e depois Create.

O que acontece quando há uma falha

Quando uma pipeline falha, o flow inicia uma sessão. Se a pipeline pertence a uma merge request aberta, ele publica uma nota de sistema na MR com um link para a sessão. Ele lê os logs do job, o diff da MR e o repositório e, em seguida:

Se a correção estiver dentro do diff da MR, aplica sugestões de código in-line na branch de origem. As sugestões podem ser revisadas e aplicadas na MR, ou localmente, depois de baixar a branch.

na branch de origem. As sugestões podem ser revisadas e aplicadas na MR, ou localmente, depois de baixar a branch. Se a correção exigir arquivos fora do diff, ou se a pipeline não tiver uma MR aberta, abre uma nova merge request com a mudança.

com a mudança. Se não conseguir encontrar uma correção confiável, ou se a falha for sensível do ponto de vista de segurança, publica um comentário que descreve a falha e os próximos passos, para que a equipe decida como prosseguir.

Adapte ao seu projeto

O flow lê o AGENTS.md; assim, é possível definir como formatar as mensagens de commit, quais labels colocar nas MRs que ele abre, como tratar classes específicas de falha e quando parar de tentar a mesma correção. Uma limitação conhecida: o flow vê apenas os últimos 150 KiB do log de um job; por isso, jobs com muita saída podem precisar de uma etapa de resumo no final.

Feche o ciclo pelo Claude Code

O flow deixa uma nota de sistema e as sugestões dele na MR; por isso, comece pela MR.

Copy Na MR 17, o Fix Pipeline criou uma nova MR ou deixou sugestões? Mostre o diff e a justificativa.

Decida se vai fazer o merge da MR ou aplicar as sugestões. A skill de acompanhamento de MRs também pode ajudar a levar a MR até o merge e orientar todo o processo.

Copy /gitlab-mr-followup Leve a MR 1 até o merge.

As automações permitem acionar flows agênticos em um agendamento ou quando eventos específicos, como uma falha de pipeline, acontecem no projeto.

Caso de uso 4: triagem e correção de achados de segurança (Ultimate)

Para quem usa o GitLab Ultimate com a Duo Agent Platform, três agentes prontos para uso também ajudam a eliminar a dívida de segurança que se acumula depois que o código entra no repositório: Secret False Positive Detection, SAST False Positive Detection e Resolve SAST Vulnerability. Esses flows de segurança recebem os achados dos scanners, avaliam a probabilidade de serem falsos positivos e abrem merge requests que corrigem os reais. Os flows trabalham com achados das varreduras da branch padrão (e de outras branches rastreadas), depois que o código passou pelo merge.

Ative os flows

Se a resposta à pergunta de segurança da skill de configuração foi yes , ela então:

Adiciona os flows SAST False Positive Detection, Secret Detection False Positive Detection e Resolve SAST Vulnerability ao grupo, mantendo todos os flows já existentes.

Aplica o perfil de varredura de Secret Detection e SAST aos projetos que ainda não fazem varreduras, sem editar nenhum .gitlab-ci.yml . As varreduras rodam nas pipelines de merge request; por isso, se os seus testes rodam apenas nas pipelines de branch, confira se um teste com falha continua bloqueando a merge request.

. As varreduras rodam nas pipelines de merge request; por isso, se os seus testes rodam apenas nas pipelines de branch, confira se um teste com falha continua bloqueando a merge request. Configura os flows para usar a predefinição Standard: a triagem e as correções rodam automaticamente depois de cada varredura, para achados Medium ou superiores, com até 15 merge requests de correção abertas por projeto.

Se algo falhar nessa etapa, a skill para ali e mantém a configuração da Parte 1 como está. O consumo de créditos acompanha o número de achados; por isso, se preferir ver os resultados e o custo primeiro, peça a predefinição Conservative quando a skill mostrar o plano: execução sob demanda, para achados High e Critical, com no máximo cinco merge requests de correção abertas.

Correção automatizada desde o início

Depois de ativados, os agentes sinalizam os falsos positivos de SAST e de segredos e geram merge requests para corrigir automaticamente as vulnerabilidades de SAST, o que reduz o tempo dedicado à segurança. A triagem e a primeira MR de correção costumam chegar cerca de 10 minutos depois do fim da varredura.

O flow Security Review e o Vulnerability Context flow ajudam a aprofundar a análise dos achados que não são tratados automaticamente.

Revise antes do merge

Trate as MRs criadas pelos agentes como qualquer outra. Também é possível usar o Code Review flow nas MRs de correção. O Security Review, que revisa as mudanças das merge requests em busca de vulnerabilidades de lógica de negócio, também está disponível. A skill o menciona, mas só o configura quando solicitado, porque ele exige que os recursos experimentais e em beta estejam ativados em todo o grupo.

Para vulnerabilidades de SAST que representam risco real, a GitLab Duo Agent Platform cria uma MR automaticamente. Os falsos positivos são marcados como tal.

Leve a sua engenharia agêntica ao próximo nível

Governança avançada, flexibilidade na implantação de modelos e contexto abrangente do ciclo de vida garantem que a sua fábrica de software automatizada continue segura, adaptável e bem informada.

Governança que vale para todas as merge requests

Para garantir controle e conformidade à medida que os agentes passam a escrever mais código, é importante criar proteções que fiquem junto com o código. As políticas para aprovação de merge requests, as políticas de execução de pipelines, a identidade composta e os mecanismos de aprovação de ferramentas se aplicam às mudanças escritas por agentes da mesma forma que às suas.

Se você quer que uma pessoa revise, é possível exigir isso. As suas regras de governança e aprovação continuam valendo.

Escolha de modelo e de nuvem sob o seu controle

A GitLab Duo Agent Platform é neutra em relação a nuvem, agente e modelo. Os Owners do grupo escolhem o modelo de cada agente e flow, entre os da Anthropic, da OpenAI, do Google e de provedores de modelos de pesos abertos, e podem trocá-lo à medida que surgem novos modelos. No GitLab Self-Managed, o GitLab Duo Self-Hosted executa modelos pelo Amazon Bedrock, pelo Azure OpenAI ou pela infraestrutura da própria organização.

Contexto do ciclo de vida que reduz as novas tentativas dos agentes

Um agente que trabalha em uma merge request vê apenas essa merge request: o diff, o log do job com falha e os comentários de revisão. Ele não vê que o mesmo job falha em outros projetos. Não vê quais serviços dependem do código que acabou de alterar, nem quem é responsável por eles. Sem a visão completa do ciclo de vida, os agentes chutam, tentam de novo e gastam tokens em trabalho que nunca é entregue.

O GitLab Orbit, já disponível, é um grafo de contexto do ciclo de vida do software. Ele conecta código, merge requests, itens de trabalho, pipelines, vulnerabilidades e responsáveis, respeitando as suas permissões. Os agentes recebem esse contexto antes de considerar uma mudança segura para o merge.

Quem desenvolve e os agentes também conseguem ver quais serviços, jobs e ambientes uma mudança afeta em todo o grupo. Nos testes internos do GitLab, os agentes conectados ao Orbit precisaram de até 45x menos novas tentativas para chegar a uma resposta e usaram até 4,5x menos tokens nas mesmas tarefas, com o mesmo modelo.

O Claude Code, o Codex, o Cursor e outros agentes compatíveis com MCP se conectam ao Orbit pelo MCP ou pela GitLab CLI; assim, o contexto criado uma vez atende a todos os agentes que você adicionar.

Um único caminho governado do código à produção

Com essa integração, os clientes mantêm o harness de programação que as equipes já usam e ativam a GitLab Duo Agent Platform no caminho até a produção. Do mesmo terminal, eles podem transformar issues em merge requests, receber revisão automatizada em cada MR, resolver conflitos de merge, deixar que uma pipeline com falha inicie a própria correção e zerar o backlog de segurança. Cada mudança continua passando pelas mesmas regras de identidade, políticas, pipelines de CI, segurança, aprovações e auditoria em que a organização já confia.

A skill de configuração do GitLab Duo é o ponto de partida dessa conexão. Instale-a no seu harness, chame-a uma vez e revise um único plano antes que qualquer coisa mude. Depois da aprovação, a skill ativa a Duo Agent Platform no grupo, adiciona os flows Code Review, Fix CI/CD Pipeline e Developer, cria a automação para pipelines com falha onde for necessário, conecta o servidor MCP do GitLab e verifica a autenticação. Ela termina com um relatório curto e links para o que ficar pendente para quem executou a skill ou para o Owner do grupo. A partir daí, os quatro fluxos de trabalho deste guia rodam do mesmo terminal, e a skill de acompanhamento de MRs está disponível para um ciclo ainda mais curto.

Ainda não usa a GitLab Duo Agent Platform? Comece uma avaliação gratuita. Já tem o Premium ou o Ultimate? Ative a Duo Agent Platform e use os GitLab Credits incluídos na sua assinatura. Depois, clone a skill de configuração do GitLab Duo, execute-a no harness que a equipe já usa e teste o primeiro fluxo de trabalho em um projeto real.