エージェント型エンジニアリング環境を構築すれば、ワークフロー全体でさらなる自動化を推進できます。その第一歩は、 使い慣れたハーネスから始め、スキルを使ってGitLab Duo Agent Platformに一度だけ接続すること。リポジトリ全体を踏まえた長時間のワークフローはGitLab上で動作し、すべてのマージリクエストは従来どおり、同じレビュー、パイプライン、スキャン、承認ポリシーの対象となります。

本記事では、セットアップから4つの主要なユースケースまで、すぐに始める方法を紹介します。ローカルのハーネスにはClaude Codeを使用。お客様の利用が最も多いことが理由ですが、同じ流れは Duo CLIをはじめ、お好みのハーネスにも応用できます。

エージェント型エンジニアリング環境の構築方法

普段のコーディングの大半をローカルのハーネスで行っているなら、その環境はそのままに、GitLab Duo Agent Platformと連携させます。ターミナルから、次のようなライフサイクル上の作業を、GitLab内で動作するエージェント型ワークフローに任せられます。

イシューの担当からマージリクエストの作成まで

マージリクエストが届くたびのレビュー

マージコンフリクトの解消

失敗したパイプラインの修復

GitLab Ultimateの場合、コード反映後に発生するセキュリティ検出のトリアージと修正

Claude Code、Codex、Cursor、OpenCodeなどが、こうした作業を指示する拠点となります。

パート1はセットアップ

GitLab Duoセットアップスキルをインストールし、Claude Codeに実行を依頼します。すると、トップレベルグループ全体の必要な設定とフロー、各プロジェクトのオートメーション、MCP接続がまとめて整います。

パート2では4つのワークフローを紹介

セットアップが完了すれば、すぐに試せます。いずれもClaude Codeから操作します。

自分に割り当てられたイシューを見つけ、デベロッパーフローに任せる。 マージリクエストの自動コードレビューを受け、ハーネスから離れずに指摘へ対応し、発生したコンフリクトも解消する。 オートメーションを使って、失敗したパイプラインを修正する。 Ultimateでは、セキュリティフローでセキュリティ検出のトリアージと修正を行う。

さらに効率的なループを求める場合

MRフォローアップスキルを使うと、ローカルのハーネスが上記の手順をさらに素早く進めます。このスキルは、ローカルのエージェントがリポジトリ側の進捗を監視し、ユーザーに代わって対応を進める手助けをするものです。

始める前に必要なもの

GitLabクレジットを持つGitLab.comのトップレベルグループ（PremiumおよびUltimateのグループには、ユーザーごとに毎月、プロモーション用の無料クレジットが提供されます）。ユースケース4のセキュリティワークフローには、GitLabインスタンスのUltimateライセンスが必要です。

パイプライン、未解決のイシュー数件、オープン中のマージリクエスト1〜2件を備えたプロジェクト。ワークフローが処理する対象を用意しておくためです。

トップレベルグループのオーナーロール。スキルがグループ全体をセットアップするために必要です。プロジェクトのメンテナーでもグループのオーナーではない場合、スキルはそのプロジェクトのみをセットアップし、オーナーに依頼すべき項目を一覧で示します。

Claude Codeのインストールとサインイン。加えて、git、および GitLab CLI（glab、 glab auth login でサインイン済みであること）が必要です。スキルが設定の読み取りと変更に使用します。

GitLab Duoセットアップスキルを使うと、ハーネスの中から接続を素早く済ませられます。スキルのインストールは一度きりで、あとはClaude CodeにGitLab Duoのセットアップを依頼するのみ。スキルはグループ全体でDuo Agent Platformのワークフローを有効にし、必要に応じてCI/CDパイプライン修正のオートメーションを作成し、 GitLab MCPサーバーに接続して、残りの作業があれば報告します。

スキルをインストールする

Copy git clone https://gitlab.com/gitlab-org/developer-relations/gitlab-duo-setup-plugin.git cp -R gitlab-duo-setup-plugin/skills/gitlab-duo-setup ~/.claude/skills/ cp -R gitlab-duo-setup-plugin/skills/gitlab-mr-followup ~/.claude/skills/

インストールすると、実行中のセッションでClaude Codeがスキルを認識します。一覧に表示されない場合は、Claude Codeを再起動してください。リポジトリ内の .claude/skills/ にスキルを追加すれば、チームメンバーも利用できます。

スキルを実行する

プロジェクトのディレクトリでClaude Codeを起動し、スラッシュコマンドでスキルを呼び出します。

Copy /gitlab-duo-setup

補足： ハーネスによって、スキルを呼び出す構文は異なる場合があります。

実行内容

スキルは変更を加える前に、トップレベルグループとそのプロジェクトを読み取り、変更内容とその適用範囲（グループまたはプロジェクト）を一覧にした1つの計画を提示します。グループへの変更は、配下のすべてのプロジェクトとメンバーに及ぶため、計画にもその旨が示されます。承認があるまでスキルは待機し、不要な項目は削除可能です。承認後に実行する内容は次のとおりです。

グループでGitLab Duo Agent Platformとフロー実行を有効化し、 コードレビュー、 Duo Developer、 CI/CDパイプライン修正の各フローをグループのフローに追加します。すでに使用中のフローは有効のままです。 グループの自動コードレビューを有効化。設定は配下のすべてのプロジェクトに引き継がれます。 CI/CDを使用する各プロジェクトに、パイプラインの失敗時にCI/CDパイプライン修正を実行するオートメーションを作成。すでにオートメーションがあるプロジェクトはスキップされるため、スキルを2回実行しても安全です。 Claude CodeにGitLab MCPサーバーを追加（ユーザーレベルまたはプロジェクトレベルから選択可能）し、ブラウザーでのサインインを案内します。 list_duo_agents_and_flows を呼び出して検証。呼び出しが成功すればサインインが機能していることを、返されたフローからは設定が反映されていることを確認できます。 Ultimateの場合、任意の質問を1つ確認します。セキュリティ検出のトリアージと修正もGitLabに任せるかどうか、という質問です。「はい」と答えると、ユースケース4で説明する設定が有効になります。「いいえ」の場合は、これでセットアップは完了です。 実行できなかった項目について、簡単なレポートとリンクを提示して終了。考えられる阻害要因は、フローを実行できるRunnerがないプロジェクトや、グループで強制されているプッシュルールです。

gitlab-duo-setupスキルは、実行予定の操作をステップごとにまとめた計画を提示します。

セットアップにスキルを使う理由

スキルを使えば、エージェント作業をいつも指示している場所からセットアップできます。使い慣れたコーディングハーネスにとどまったまま、計画を承認するだけで、グループ全体の自動化に向けてDuo Agent Platformを連携させられます。

スキルはハーネスに依存しない設計でもあります（リポジトリのAGENTS.mdで必須とされています）。そのため、現在はClaude Codeを使っているチームが来四半期に別のハーネスへ移行しても、同じスキルを利用できます。

GitLabのツールが表示されない場合

/mcp を実行し、GitLabが接続済みと表示されているかを確認します。接続済みなのにツールが表示されない場合は、Claude Codeを再起動してください。新しいサーバーはセッションの開始時に読み込まれます。

サインイン時に403エラーが出る場合は、多くの場合、トップレベルグループでMCPクライアントのアクセスが無効になっていることが原因です。グループのオーナーが、グループの Settings > General > Permissions and group featuresにある Allow connection to GitLabを有効にしてください。ユーザースコープとプロジェクトスコープの2つのGitLabエントリでツールが重複して表示される場合は、どちらか一方を残します。

パート1で GitLab MCPサーバーに接続しておけば、Claude Codeはこの1つのOAuth接続を通じて、イシューの検索、フローの開始、レビュースレッドとパイプラインステータスの読み取り、スレッドへの返信を実行できます。サーバーの指示によって、Claude CodeはDuo Agent Platform内で適切なエージェント型ワークフローを提案しやすくなります。また、各呼び出しにはプラットフォームチーム向けのAI監査イベントが伴います。

エージェントはこれらのツールを通じてイシューやマージリクエストのコンテキストを読み取るため、コーディングハーネスは信頼できるGitLabのアーティファクトにアクセスできます。

エージェントに最初に求めることは、たいていシンプルです。「今朝割り当てられたイシューに取り組み、マージリクエストを添えて戻ってきてほしい」というものです。

作業を見つける

Claude Codeで、たとえば次のように尋ねます。

Copy What issues are assigned to me in <group/project>? Summarize each in a line.

Claude Codeは、GitLab MCPサーバーの作業アイテム用ツールを呼び出し、自分に割り当てられたイシューを絞り込んで一覧を返します。その中から1件を選びます。イシューの内容が乏しい場合は、ここでClaudeにリポジトリ用ツールで関連ファイルや直近のコミットを読み込ませ、引き渡す前に説明を充実させるとよいでしょう。目的が明確なほど、マージリクエストの質は高まります。

作業を引き渡す

Claudeにデベロッパーフローをイシューへ割り当てるよう依頼します。

Copy Can you pick up Issue 1 and assign it to the Developer flow in GitLab?

Claudeは、プロジェクト、デベロッパーフロー、イシューから自身で作成した目標を指定してサーバーのStart Duo sessionツールを呼び出し、セッションのリンクを返します。

ここからの作業はローカルではなくGitLab上で進むため、手元の作業を続けてもエージェントの処理を妨げることはありません。セッションはRunner上のCIジョブとして実行され、フローがイシューとリポジトリを読み取って変更を作成し、マージリクエストを開きます。マージリクエストの作成者はサービスアカウントではなくユーザー本人。自分で作成した他のマージリクエストと同様に、アクティビティとレビューキューに表示されます。

ハーネスからマージリクエストを作成またはプッシュすれば、Duo Agent PlatformがGitLab上でレビューを行います。指摘の確認と修正はローカルで繰り返し進められ、レビューと検証はマージリクエスト上に残ります。 GitLabコードレビューフローは、マージリクエストがレビュー可能な状態になった時点で、グループ内のすべてのマージリクエストをレビューします。有効にすると、エージェント型のレビューと承認が利用できるようになります。

新規のグループとプロジェクトでは、コードレビューフローがデフォルトで有効なため、これらの機能はすぐに利用できます。既存のグループとプロジェクトでは、セットアップスキルを実行すれば有効にできます。

1つのプロジェクトで設定を確認または変更するには、 Settings > Merge requests > GitLab Duo Code Review > Enable automatic reviews by GitLab Duoを開きます。ここで Start a new review on pushを選択すると、マージリクエストのブランチへのコミットごとに、前回のレビューを踏まえたフォローアップレビューが実行されます。

レビューの内容

ユーザーまたはエージェントがマージリクエストを作成すると、GitLab Duoがレビュアーとして追加され、2段階のレビューを実行します。まず、リポジトリから関連ファイル、テスト、依存関係を収集する事前スキャンを行い、続いてレビュー本体に入ります。具体的で実行しやすい指摘をインラインのスレッドで残し、サマリーも付けます。

ベータ版の承認設定（プロジェクトのMerge requests設定ページにあります）を有効にすると、GitLab Duoは指摘がなければマージリクエストを承認し、指摘があれば変更を依頼します。

リポジトリに合わせた調整

設定を変更せずにレビューを調整できるファイルが2つあります。 mr-review-instructions.yaml はカスタムのレビュー指示（重点項目、基準、パスごとのルール）用、 .gitlab/duo/mr-review-automated-rules.yaml は、ターゲットブランチ、ソースブランチ、作成者によってマージリクエストを除外する設定用です。たとえば、ボットが作成した依存関係の更新を除外できます。改善点が見つかるたびにこれらの指示を更新し続けると、レビューの効率が徐々に高まります。

ローカルでフィードバックに対応する

エージェントに次のように尋ねます。

Copy Does MR 1 have feedback for me to review?

Claude CodeはMCPサーバー経由でDuoのコードレビューのスレッドを読み取り、要約します。同意できる指摘の修正と、スレッドへの返信による解決を続けて任せることも可能です。Claudeは変更をローカルで加えてプッシュし、各スレッドにユーザーとしてコメントします。 start a new review on push 設定が有効な場合は、Duoが再度レビューを実行して変更を検証します。指摘にコード提案が付いている場合は、MCP経由で適用できます。

長時間にわたるエージェント型の作業と検証はマージリクエスト上で、素早い反復はローカル環境で行う役割分担です。

GitLab Duoのコードレビューは、マージリクエストを自動でレビューし、インラインでフィードバックを残します。GitLabのUIでも、ローカルのハーネスからでも対応できます。

マージコンフリクトを解消する

マージリクエストがレビュー待ちの間にも、ターゲットブランチは更新され続けます。やがて、ブランチでコンフリクトが発生することがあります。Claude Codeからは、次の2通りの方法で解消できます。

Claudeにローカルのチェックアウト環境で解消させる： MR 1 conflicts with its target branch. Resolve the conflict and get the pipeline green. GitLab上のDuo Developerに任せる： MR 1 has a merge conflict. Can you ask the Developer flow in GitLab to resolve it?

Claude Codeで解消する場合は、ローカルでコンフリクトを処理し、 Agents.MDやスキルに記載した方針に従って解決します。GitLab Duo Developerフローを使う場合は、GitLabインスタンス内での処理を任せて、次のタスクに移れます。

ハーネスからはマージリクエストを見守りつつ、ジョブが失敗した場合はDuo Agent Platformが CI/CDパイプライン修正フローを自動で開始できます。他の変更と同じリポジトリコンテキストとマージゲートが適用されます。

オートメーションがパイプラインの失敗を監視し、CI/CDパイプライン修正フローを自動で開始します。パイプラインの失敗に気づいたときには、たいてい修正がすでに用意されています。

オートメーションを確認する

オートメーションは、各プロジェクトの AI > Automations にあります。スキルを実行済みであれば、パイプライン修正用のオートメーションがすでに作成されており、標準で用意されているオートメーションも並んでいます。手動で作成する場合（メンテナーまたはオーナー）の手順は次のとおりです。

New automationを選択し、名前（例： Fix failed pipelines ）を付けます。 Runs withで Fix CI/CD Pipelineを選択します（有効な場合はDeveloperがデフォルトで選択されているため、変更してください）。 Runs whenで Add trigger > On an eventを選択し、 Pipeline eventsを選んで、 Run whenで Failedを選択します。 Add eventを選択し、続けて Createを選択します。

失敗時の動作

パイプラインが失敗すると、フローがセッションを開始します。パイプラインがオープン中のマージリクエストに属している場合は、セッションへのリンクを添えたシステムノートをマージリクエストに投稿します。続いてジョブログ、マージリクエストの差分、リポジトリを読み取り、次のように対応します。

修正が差分の範囲内であれば、ソースブランチに インラインのコード提案 を適用します。マージリクエスト上で確認して適用するか、ブランチをプルしてローカルで適用します。

を適用します。マージリクエスト上で確認して適用するか、ブランチをプルしてローカルで適用します。 差分の外のファイルが必要な場合や、パイプラインにオープン中のマージリクエストがない場合は、変更を含む 新しいマージリクエスト を作成します。

を作成します。 確実な修正を特定できない場合や、セキュリティに関わる失敗の場合は、失敗の内容と次の手順を説明する コメントを投稿し、対応方法の判断を委ねます。

プロジェクトに合わせる

フローはAGENTS.mdを読み取るため、コミットメッセージの書式、作成するマージリクエストに付けるラベル、特定の種類の失敗への対処方法、同じ修正の再試行を打ち切るタイミングを指示できます。既知の制約が1つあります。フローが参照できるのはジョブログの末尾150 KiBのみのため、出力の多いジョブでは、末尾にサマリーを出力するステップが必要になる場合があります。

Claude Codeからループを閉じる

フローはマージリクエストにシステムノートと提案を残すため、起点はマージリクエストです。

Copy On MR 17, did Fix Pipeline create a new MR or leave suggestions? Show me the diff and the reasoning.

マージリクエストをマージするか、提案を適用するかを判断します。MRフォローアップスキルを使えば、マージリクエストをマージまで進める手順を案内してもらうこともできます。

Copy /gitlab-mr-followup Take MR 1 through to merge.

オートメーションを使うと、スケジュールや、プロジェクト内でのパイプラインの失敗といった特定のイベントを契機に、エージェント型フローを呼び出せます。

GitLab UltimateとDuo Agent Platformをご利用の場合、標準で用意された3つのエージェントが、コードの反映後に蓄積するセキュリティ面の負債の解消に役立ちます。 シークレット誤検出判定、 SAST誤検出判定、 SAST脆弱性解決です。これらのセキュリティフローは、スキャナーが検出した結果を取り込み、誤検出の可能性をスコア化して、本物の問題を修正するマージリクエストを作成します。対象となるのは、デフォルトブランチ（およびその他の追跡対象ブランチ）のスキャン結果で、コードがマージされた後に動作します。

有効にする

セットアップスキルのセキュリティに関する質問に yes と答えた場合、スキルは次の処理を行います。

SAST誤検出判定、シークレット誤検出判定、SAST脆弱性解決の各フローをグループに追加します。既存のフローはすべて維持されます。

まだスキャンしていないプロジェクトに、シークレット検出とSASTのスキャンプロファイルを適用します。 .gitlab-ci.yml の編集は不要です。スキャンはマージリクエストパイプラインで実行されるため、テストがブランチパイプラインでしか実行されない場合は、テストが失敗したときにもマージリクエストがブロックされることを確認してください。

の編集は不要です。スキャンはマージリクエストパイプラインで実行されるため、テストがブランチパイプラインでしか実行されない場合は、テストが失敗したときにもマージリクエストがブロックされることを確認してください。 Standardプリセットでフローが動作するよう設定します。スキャンのたびにMedium以上の検出に対してトリアージと修正が自動実行され、プロジェクトごとに最大15件のオープンな修正マージリクエストが作成されます。

この手順で失敗した場合、スキルはその時点で停止し、パート1のセットアップはそのままの状態で残します。GitLabクレジットの消費量は検出件数に応じて増えます。先に結果とコストを確認したい場合は、スキルが計画を提示した際にConservativeプリセットを指定してください。オンデマンドで、HighおよびCriticalの検出のみを対象とし、オープンな修正マージリクエストは最大5件です。

標準搭載の自動解決

有効にすると、エージェントがSASTとシークレットの誤検出にフラグを付け、SASTの脆弱性に対処するマージリクエストを自動生成します。セキュリティ対応に費やす時間を削減できます。トリアージと最初の修正マージリクエストは、スキャン完了の約10分後に届きます。

自動では対処されない検出結果を掘り下げる際は、 セキュリティレビューフローと 脆弱性コンテキスト分析フローが役立ちます。

マージ前にレビューする

エージェントが作成したマージリクエストも、他のマージリクエストと同様に扱います。修正のマージリクエストにも、コードレビューフローを利用できます。ビジネスロジックの脆弱性を対象にマージリクエストの変更をレビューするセキュリティレビューも利用可能です。スキルはこれに言及しますが、設定するのは依頼があった場合のみです。グループ全体で実験的機能とベータ機能を有効にする必要があるためです。

実際にリスクのあるSASTの脆弱性については、GitLab Duo Agent Platformがマージリクエストを自動で作成します。誤検出にはその旨のマークが付きます。

エージェント型エンジニアリングを次の段階へ

高度なガバナンス、柔軟なモデル運用、包括的なライフサイクルコンテキストにより、自動化されたソフトウェアファクトリーは、安全性と適応性を保ちながら、必要な情報を常に備えた状態で稼働します。

すべてのマージリクエストに適用されるガバナンス

エージェントがより多くのコードを書くようになっても統制とコンプライアンスを保つには、コードと並んで存在するガードレールの整備が重要です。 マージリクエスト承認ポリシー、 パイプライン実行ポリシー、 複合アイデンティティ、 ツール承認ガードレールは、エージェントが作成した変更にも、人間の変更と同じように適用されます。

必要に応じて人によるレビューを必須にできます。ガバナンスと承認のルールが適用されます。

管理下に置けるモデルとクラウドの選択

GitLab Duo Agent Platformは、クラウド、エージェント、モデルのいずれにも依存しません。グループオーナーは、エージェントとフローごとに モデルを選択でき、Anthropic、OpenAI、Google、オープンウェイトのプロバイダーから選べます。新しいモデルが登場した際には、更新も可能です。GitLab Self-Managedでは、 GitLab Duoのセルフホストにより、Amazon Bedrock、Azure OpenAI、または組織独自のインフラストラクチャを通じてモデルを実行できます。

エージェントの再試行を減らすライフサイクルコンテキスト

1つのマージリクエストに取り組むエージェントが見られるのは、そのマージリクエストの内容、つまり差分、失敗したジョブのログ、レビューコメントだけです。同じジョブが他のプロジェクトでも失敗している事実や、変更したコードに依存するサービスとその担当者までは把握できません。ライフサイクル全体の把握がなければ、エージェントは推測し、再試行し、実を結ばない作業にトークンを浪費します。

GitLab Orbitは、一般提供（GA）が開始された、ソフトウェアライフサイクルのコンテキストグラフです。コード、マージリクエスト、作業アイテム、パイプライン、脆弱性、所有権を、権限を保ったまま結び付けます。エージェントは、変更をマージしても安全と判断する前に、そのコンテキストを得られます。

デベロッパーとエージェントは、変更がグループ全体のどのサービス、ジョブ、環境に影響するかも確認できます。GitLabの社内テストでは、Orbitに接続したエージェントは、答えを見つけるまでの再試行が最大45分の1に減りました。同じモデルで同じタスクを実行した際のトークン使用量も、最大4.5分の1に減っています。

Claude Code、Codex、Cursor、その他のMCP対応エージェントは、MCPまたはGitLab CLIを通じてOrbitに接続します。一度構築したコンテキストを、追加するすべてのエージェントで活用できます。

この連携により、お客様はチームが使い慣れたコーディングハーネスをそのまま使いながら、本番環境へ至る道筋でGitLab Duo Agent Platformを有効にできます。同じターミナルから、イシューをマージリクエストに変え、すべてのマージリクエストに自動レビューを受け、コンフリクトを解消できます。さらに、失敗したパイプラインが自ら修正を開始し、セキュリティのバックログも解消できます。いずれの変更も、組織がすでに信頼しているアイデンティティ、ポリシー、CIパイプライン、セキュリティ、承認、監査のルールを引き続き通過します。

この連携の出発点が、 GitLab Duoセットアップスキルです。ハーネスにインストールして一度呼び出し、変更前に提示される1つの計画を確認します。承認すると、スキルがグループでDuo Agent Platformを有効にし、コードレビュー、CI/CDパイプライン修正、デベロッパーの各フローを追加し、必要な場所に失敗パイプライン用のオートメーションを作成し、GitLab MCPサーバーに接続して、サインインを検証します。最後に、残った作業についての簡単なレポートとリンクが、ユーザーまたはグループオーナー向けに示されます。以降は、このガイドの4つのワークフローを同じターミナルから実行でき、ループをさらに引き締めたい場合には MRフォローアップスキルも利用できます。

GitLab Duo Agent Platformをまだお使いでない場合は、 無料トライアルをお試しください。すでにPremiumまたはUltimateをご利用中の場合は、 Duo Agent Platformを有効化し、 サブスクリプションに含まれるGitLabクレジットをご活用ください。続いて GitLab Duo setupスキルをクローンし、使い慣れたハーネスから実行して、実際のプロジェクトで最初のワークフローをぜひお試しください。