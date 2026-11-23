Vous pouvez créer un environnement d'ingénierie agentique pour automatiser davantage l'ensemble de votre workflow. Comment ? Partez de l'environnement que vous utilisez déjà et connectez-le une seule fois à GitLab Duo Agent Platform grâce à une compétence. Les workflows plus longs, qui s'appuient sur le contexte du dépôt, s'exécutent sur GitLab, et chaque merge request continue de passer par les mêmes revues, pipelines, analyses et politiques d'approbation.

Dans cet article, nous vous montrons comment démarrer rapidement, de la configuration à la mise en œuvre de quatre cas d'utilisation clés. Nous nous concentrons sur Claude Code comme outil d'agent local, car c'est celui qu'utilisent la plupart de nos clients, mais cette même démarche peut s'appliquer à l'outil d'agent local de votre choix, y compris GitLab Duo CLI.

Si vous codez déjà principalement dans un environnement local, continuez à y travailler et connectez-le à GitLab Duo Agent Platform. Depuis le terminal, vous pouvez confier les tâches du cycle de vie à des workflows agentiques qui s'exécutent dans GitLab :

Prendre en charge un ticket et ouvrir une merge request

Effectuer la revue de chaque merge request dès sa création

Résoudre les conflits de merge

Réparer un pipeline qui vient d'échouer

Avec GitLab Ultimate, classer et corriger les résultats de sécurité une fois le code fusionné

Claude Code, Codex, Cursor, OpenCode et d'autres outils deviennent le point de départ depuis lequel vous pilotez ce travail.

Partie 1 : la configuration

Installez la compétence de configuration GitLab Duo et demandez à Claude Code de l'exécuter : elle configure l'ensemble de votre groupe principal avec les paramètres nécessaires, les flows, une automatisation dans chaque projet et la connexion au MCP.

Partie 2 : quatre workflows

Vous pouvez les tester dès la fin de la configuration, chacun étant piloté depuis Claude Code :

Trouver un ticket qui vous est assigné et le confier au flow Developer. Obtenir des revues de code automatisées sur vos merge requests, traiter leurs résultats sans quitter votre environnement de codage et résoudre les éventuels conflits. Utiliser une automatisation pour corriger un pipeline en échec. Avec GitLab Ultimate, classer et corriger les résultats de sécurité à l'aide des flows de sécurité.

Pour une boucle encore plus courte

La compétence de suivi des merge requests guide votre environnement local à travers ces étapes encore plus rapidement. Elle aide les agents locaux à suivre la progression côté dépôt et à agir en votre nom pour accélérer le processus.

Prérequis

Un groupe principal sur GitLab.com disposant de GitLab Credits (les groupes GitLab Premium et GitLab Ultimate bénéficient chaque mois de crédits promotionnels gratuits pour chaque utilisateur). Le workflow de sécurité du cas d'utilisation 4 nécessite une licence GitLab Ultimate pour votre instance GitLab.

Un projet dans ce groupe comportant un pipeline, quelques tickets ouverts et une ou deux merge requests ouvertes, afin que les workflows aient des éléments sur lesquels agir.

Le rôle Propriétaire sur le groupe principal, pour que la compétence puisse configurer l'ensemble du groupe. Si vous avez le rôle Chargé de maintenance sur le projet sans être propriétaire du groupe, la compétence configure uniquement ce projet et dresse la liste des éléments à demander au Propriétaire.

Claude Code installé et connecté, ainsi que Git et GitLab CLI (glab, connectée avec glab auth login ), que la compétence utilise pour lire et modifier les paramètres.

Partie 1 : configuration guidée avec une compétence

La compétence de configuration GitLab Duo accélère la mise en place de la connexion directement depuis votre environnement de codage. Installez la compétence une fois, puis demandez à Claude Code de configurer GitLab Duo. La compétence configure votre groupe : elle active les workflows de GitLab Duo Agent Platform à l'échelle du groupe, crée l'automatisation du flow Fix CI/CD Pipeline si nécessaire, établit la connexion au serveur MCP de GitLab et vous signale les éventuelles étapes restant à effectuer.

Installez la compétence

Copy git clone https://gitlab.com/gitlab-da/projects/agentic-eng-config.git cp -R agentic-eng-config/skills/gitlab-duo-setup ~/.claude/skills/ cp -R agentic-eng-config/skills/gitlab-mr-followup ~/.claude/skills/

Claude Code la détecte alors dans la session en cours. Si elle n'apparaît pas dans la liste, redémarrez Claude Code. Vous pouvez également ajouter la compétence dans le répertoire .claude/skills/ du dépôt afin que les membres de votre équipe puissent l'utiliser.

Exécutez la compétence

Dans le répertoire de votre projet, lancez Claude Code et appelez la compétence avec une commande slash :

Copy /gitlab-duo-setup

Remarque : la syntaxe d'appel des compétences peut varier d'un environnement de codage à l'autre.

Ce qui se passe

Avant toute modification, la compétence analyse votre groupe principal et ses projets, puis vous présente un plan unique : chaque modification et sa portée (les groupes ou projets concernés). Les modifications au niveau du groupe s'appliquent à tous les projets en aval et à tous les membres, et le plan l'indique. La compétence attend votre accord, et vous pouvez retirer n'importe quelle ligne du plan. Ensuite, elle :

Active GitLab Duo Agent Platform et l'exécution des flows pour le groupe, puis ajoute les flows Code Review, Developer et Fix CI/CD Pipeline aux flows du groupe. Les flows déjà activés le restent. Active la revue de code automatique pour le groupe, qui s'applique ensuite à chaque projet. Crée, dans chaque projet doté du CI/CD, une automatisation qui exécute le flow Fix CI/CD Pipeline lorsqu'un pipeline échoue. Les projets qui en disposent déjà sont ignorés : vous pouvez donc exécuter la compétence plusieurs fois sans risque. Ajoute le serveur MCP de GitLab à Claude Code, au niveau utilisateur ou projet selon votre préférence, et vous guide pour vous connecter dans le navigateur. Effectue une vérification en appelant list_duo_agents_and_flows . Un appel réussi confirme que la connexion fonctionne, et les flows renvoyés confirment que les paramètres ont bien été appliqués. Avec GitLab Ultimate, pose une question facultative : souhaitez-vous également que GitLab classe et corrige les résultats de sécurité ? Si vous acceptez, le cas d'utilisation 4 détaille ce qui est activé. Si vous refusez, la configuration est terminée. Livre un bref rapport, accompagné de liens pour tout ce qu'elle n'a pas pu faire. Les points de blocage peuvent concerner les runners, si un projet n'en possède aucun capable d'exécuter des flows, ou les règles relatives au push, si votre groupe en applique.

La compétence gitlab-duo-setup vous présente un plan détaillé, étape par étape, des actions qu'elle prévoit d'effectuer.

Pourquoi utiliser une compétence pour la configuration ?

Une compétence effectue la configuration à l'endroit même où vous pilotez déjà le travail de vos agents. Vous restez dans votre environnement de codage préféré, vous approuvez un plan et vous connectez GitLab Duo Agent Platform pour une automatisation à l'échelle du groupe, sans jamais rompre votre concentration.

Elle est également conçue pour être indépendante de l'environnement de codage (le fichier AGENTS.md du dépôt l'exige) : la même compétence continue de fonctionner, que votre équipe utilise Claude Code aujourd'hui ou un autre outil le trimestre prochain.

Si les outils GitLab n'apparaissent pas

Exécutez /mcp et vérifiez que GitLab apparaît comme connectée. GitLab est connectée, mais aucun outil n'apparaît ? Redémarrez Claude Code : les nouveaux serveurs se chargent au démarrage de la session.

Une erreur 403 lors de la connexion signifie généralement que l'accès des clients MCP est désactivé pour votre groupe principal. Un propriétaire du groupe doit alors activer l'option Autoriser la connexion à GitLab sous Paramètres > Général > Autorisations et fonctionnalités du groupe. Si deux entrées GitLab (portée utilisateur et portée projet) affichent des outils en double, conservez-en une seule.

Partie 2 : quatre workflows, tous exécutés depuis votre terminal

Grâce au serveur MCP de GitLab connecté lors de la partie 1, Claude Code peut désormais trouver vos tickets, lancer un flow, lire les fils de discussion de revue et le statut des pipelines, et répondre dans un fil de discussion, le tout via une seule connexion OAuth. Les instructions du serveur aident Claude Code à proposer le workflow agentique adapté au sein de GitLab Duo Agent Platform, et chaque appel génère un événement d'audit lié à l'IA pour votre équipe plateforme.

L'agent lit le contexte des tickets et des merge requests à l'aide de ces outils, ce qui permet à l'environnement de codage d'accéder aux artefacts GitLab auxquels vous faites confiance.

Cas d'utilisation 1 : confier un ticket au flow Developer

La première chose que la plupart des utilisateurs attendent d'un agent est simple : prendre en charge le ticket qui leur a été assigné le matin même et revenir avec une merge request.

Trouvez le travail à effectuer

Dans Claude Code, posez une question de ce type :

Copy What issues are assigned to me in <group/project>? Summarize each in a line.

Claude appelle les outils du serveur MCP de GitLab dédiés aux éléments de travail, filtre vos éléments assignés et vous fournit la liste. Vous en choisissez un. Si le ticket manque de détails, c'est aussi le moment de demander à Claude de lire les fichiers associés ou les commits récents via les outils du dépôt, afin de préciser la description avant de le confier : un objectif plus clair produit une meilleure merge request.

Confiez le ticket

Demandez à Claude d'assigner le flow Developer à un ticket.

Copy Can you pick up Issue 1 and assign it to the Developer flow in GitLab?

Claude appelle l'outil start_duo_session du serveur avec le projet, le flow Developer et un objectif rédigé à partir du ticket, puis vous renvoie un lien vers la session.

À partir de là, le travail s'effectue dans GitLab, et non sur votre machine. Vous pouvez donc continuer à travailler en local sans perturber l'agent. La session s'exécute en tant que job CI sur un runner. Le flow lit le ticket et le dépôt, rédige la modification et ouvre une merge request. La merge request vous est attribuée, et non au compte de service : elle apparaît donc dans votre activité et dans votre file de revue, comme toute autre merge request dont vous êtes l'auteur.

Cas d'utilisation 2 : revue de code automatisée

Depuis votre environnement de codage, ouvrez ou effectuez un push d'une merge request et laissez GitLab Duo Agent Platform en effectuer la revue sur GitLab. Vous consultez les résultats et itérez en local, tandis que la revue et la vérification restent rattachées à la merge request. Le flow Code Review de GitLab effectue la revue de chaque merge request de votre groupe dès que la merge request est marquée comme prête. Une fois activé, il permet les revues et approbations agentiques.

Sur les nouveaux groupes et projets, le flow Code Review est activé par défaut : ces fonctionnalités sont donc opérationnelles immédiatement. Sur les groupes et projets existants, vous pouvez exécuter la compétence de configuration pour l'activer.

Pour vérifier ou modifier ce paramètre pour un projet, accédez à Paramètres > Requêtes de fusion > GitLab Duo Code Review > Activer les revues automatiques par GitLab Duo. Vous pouvez également y sélectionner l'option Démarrer une nouvelle revue lors d'un push afin que chaque commit sur la branche de la merge request fasse l'objet d'une revue de suivi qui s'appuie sur la précédente.

À quoi ressemble une revue ?

Lorsque vous ou votre agent créez une merge request, GitLab Duo est ajouté comme relecteur et effectue une revue en deux étapes : une pré-analyse qui récupère les fichiers, tests et dépendances associés dans le dépôt, puis la revue elle-même. Il laisse des fils de discussion inline contenant des résultats précis et exploitables, ainsi qu'un résumé.

Lorsque le paramètre d'approbation en version bêta (également disponible sur la page des paramètres des merge requests du projet) est activé, GitLab Duo approuve la merge request s'il ne détecte aucun problème, ou demande des modifications dans le cas contraire.

Adaptez la revue à votre dépôt

Deux fichiers vous permettent d'orienter les revues sans toucher aux paramètres : mr-review-instructions.yaml pour les instructions de revue personnalisées (axes prioritaires, normes, règles par chemin) et .gitlab/duo/mr-review-automated-rules.yaml pour exclure des merge requests selon leur branche cible, leur branche source ou leur auteur, par exemple les mises à jour de dépendances créées par des bots. Au fur et à mesure que vous identifiez des améliorations, continuez à mettre à jour ces instructions pour rendre les revues toujours plus efficaces.

Traitez les retours en local

Demandez à votre agent :

Copy Does MR 1 have feedback for me to review?

Claude Code lit les fils de discussion du flow Code Review de Duo via le serveur MCP et vous en présente un résumé. Vous pouvez lui demander d'aller plus loin en corrigeant les points qu'il juge pertinents et en répondant dans les fils de discussion pour les résoudre. Claude apporte ces modifications en local, effectue un push, puis commente chaque fil de discussion en votre nom. Si le paramètre Démarrer une nouvelle revue lors d'un push est activé, GitLab Duo lance une nouvelle revue pour vérifier ces modifications. Si un résultat s'accompagne d'une suggestion de code, vous pouvez l'appliquer via le MCP.

Les tâches agentiques de longue durée et la vérification restent rattachées à la merge request. Les itérations rapides, elles, restent dans votre copie locale.

Le flow Code Review de GitLab Duo effectue automatiquement la revue de vos merge requests et laisse des commentaires inline que vous pouvez traiter dans l'interface de GitLab ou depuis votre environnement de codage local.

Résolvez un conflit de merge

Pendant qu'une merge request attend sa revue, sa branche cible continue de progresser, ce qui peut finir par provoquer un conflit sur votre branche. Vous pouvez le résoudre depuis Claude Code de deux façons.

Laissez Claude le résoudre dans votre copie locale : MR 1 conflicts with its target branch. Resolve the conflict and get the pipeline green. Ou confiez-le au flow Developer sur GitLab : MR 1 has a merge conflict. Can you ask the Developer flow in GitLab to resolve it?

Si vous passez par Claude Code, il traite le conflit en local et s'appuie sur les préférences définies dans votre fichier AGENTS.md ou dans vos compétences pour le résoudre. Si vous passez par le flow GitLab Duo Developer, vous pouvez le laisser travailler au sein de votre instance GitLab et passer à votre tâche suivante.

Cas d'utilisation 3 : corriger un pipeline en échec avec une automatisation

Depuis votre environnement de codage, vous pouvez suivre la merge request, tandis que GitLab Duo Agent Platform lance automatiquement le flow Fix CI/CD Pipeline lorsqu'un job échoue, avec le même contexte de dépôt et les mêmes étapes de validation de fusion que pour toute autre modification.

Une automatisation surveille les pipelines en échec et lance le flow Fix CI/CD Pipeline pour vous. Le temps que vous remarquiez l'échec du pipeline, un correctif est généralement déjà prêt.

Vérifiez l'automatisation

Les automatisations se trouvent dans IA > Automatisations de chaque projet. Si vous avez exécuté la compétence, l'automatisation de correction des pipelines s'y trouve déjà, ainsi que d'autres automatisations disponibles par défaut. Pour en créer une manuellement (rôle Chargé de maintenance ou Propriétaire) :

Sélectionnez Nouvelle automatisation et donnez-lui un nom, par exemple Corriger les pipelines en échec . Sous S'exécute avec, sélectionnez Fix CI/CD Pipeline. (Le flow Developer est sélectionné par défaut s'il est activé : modifiez ce choix.) Sous S'exécute lorsque, sélectionnez Ajouter un déclencheur > Sur un événement, choisissez Événements de pipeline, puis sous Exécuter lorsque, sélectionnez Échec. Sélectionnez Ajouter un événement, puis Créer.

Que se passe-t-il en cas d'échec ?

Lorsqu'un pipeline échoue, le flow démarre une session. Si le pipeline est associé à une merge request ouverte, le flow publie une note système sur la merge request avec un lien vers la session. Il lit les job logs, le diff de la merge request et le dépôt, puis :

Si le correctif se situe dans le diff de la merge request, il ajoute des suggestions de code inline sur la branche source. Vous pouvez les examiner et les appliquer depuis la merge request, ou récupérer la branche et les appliquer en local.

sur la branche source. Vous pouvez les examiner et les appliquer depuis la merge request, ou récupérer la branche et les appliquer en local. Si le correctif nécessite de modifier des fichiers en dehors du diff, ou si le pipeline n'est associé à aucune merge request ouverte, il ouvre une nouvelle merge request contenant la modification.

contenant la modification. S'il ne parvient pas à déterminer un correctif fiable, ou si l'échec touche à la sécurité, il publie un commentaire qui décrit l'échec et les prochaines étapes afin que vous puissiez décider de la marche à suivre.

Adaptez le flow à votre projet

Le flow lit le fichier AGENTS.md : vous pouvez donc y préciser le format des messages de commit, les labels à appliquer aux merge requests qu'il ouvre, la manière de traiter certaines catégories d'échecs et le moment où il doit cesser de retenter le même correctif. Limite connue : le flow ne voit que les 150 KiB finaux d'un job log. Les jobs particulièrement verbeux peuvent donc nécessiter une étape de synthèse à la fin.

Bouclez la boucle depuis Claude Code

Le flow laisse une note système et ses suggestions sur la merge request : commencez donc par la merge request.

Copy On MR 17, did Fix Pipeline create a new MR or leave suggestions? Show me the diff and the reasoning.

Décidez ensuite de fusionner la merge request ou d'appliquer les suggestions. La compétence de suivi des merge requests peut également vous aider à mener la merge request jusqu'au merge en vous guidant tout au long du processus.

Copy /gitlab-mr-followup Take MR 1 through to merge.

Les automatisations vous permettent de déclencher des flows agentiques selon un calendrier ou lorsque des événements spécifiques, comme l'échec d'un pipeline, se produisent dans votre projet.

Cas d'utilisation 4 : classer et corriger les résultats de sécurité (GitLab Ultimate)

Pour les utilisateurs de GitLab Ultimate et de GitLab Duo Agent Platform, trois agents par défaut aident également à éliminer la dette de sécurité qui s'accumule une fois le code fusionné : Secret False Positive Detection, SAST False Positive Detection et Resolve SAST Vulnerability. Ces flows de sécurité récupèrent les résultats de vos scanners, évaluent la probabilité qu'il s'agisse de faux positifs et ouvrent des merge requests pour corriger les vulnérabilités avérées. Ils traitent les résultats des scans de votre branche par défaut (et des autres branches suivies), après le merge du code.

Activez les flows

Si vous avez répondu « oui » à la question de sécurité de la compétence de configuration, celle-ci :

Ajoute les flows SAST False Positive Detection, Secret Detection False Positive Detection et Resolve SAST Vulnerability au groupe, en conservant tous les flows existants.

Applique le profil de scan Secret Detection et SAST aux projets qui ne disposent pas encore de scans, sans modifier aucun fichier .gitlab-ci.yml . Les scans s'exécutent dans les pipelines de merge request : si vos tests ne s'exécutent que dans les pipelines de branche, vérifiez qu'un test en échec bloque toujours la merge request.

. Les scans s'exécutent dans les pipelines de merge request : si vos tests ne s'exécutent que dans les pipelines de branche, vérifiez qu'un test en échec bloque toujours la merge request. Configure les flows selon le préréglage Standard : le classement et les correctifs s'exécutent automatiquement après chaque scan, pour les résultats de gravité moyenne ou supérieure, avec un maximum de 15 merge requests de correction ouvertes par projet.

Si une erreur survient au cours de cette étape, la compétence s'arrête et conserve la configuration de la partie 1 telle quelle. La consommation de crédits augmente avec le nombre de résultats : si vous préférez d'abord évaluer les résultats et le coût, demandez le préréglage Conservative lorsque la compétence présente son plan. Celui-ci fonctionne à la demande, pour les résultats de gravité élevée et critique, avec un maximum de cinq merge requests de correction ouvertes.

Profitez d'une résolution automatisée et prête à l'emploi

Une fois ces flows activés, les agents signalent pour vous les faux positifs SAST et ceux liés aux secrets, et génèrent automatiquement des merge requests pour corriger les vulnérabilités SAST. Vos équipes de développement consacrent ainsi moins de temps à la sécurité. Comptez environ 10 minutes après la fin du scan pour obtenir le classement et la première merge request de correction.

Le flow Security Review et le flow Vulnerability Context vous aident à approfondir l'analyse des résultats qui ne sont pas traités automatiquement.

Examinez avant de fusionner

Traitez les merge requests créées par les agents comme toutes les autres. Vous pouvez également utiliser le flow Code Review sur les merge requests de correction. Le flow Security Review, qui examine les modifications des merge requests pour détecter les vulnérabilités liées à la logique métier, est aussi disponible. La compétence le mentionne, mais ne le configure que si vous le demandez, car il nécessite l'activation des fonctionnalités expérimentales et bêta pour l'ensemble du groupe.

Pour les vulnérabilités SAST qui présentent un risque réel, GitLab Duo Agent Platform crée automatiquement une merge request. Les faux positifs sont signalés comme tels.

Faites passer votre ingénierie agentique à la vitesse supérieure

Une gouvernance avancée, un déploiement flexible des modèles et un contexte complet du cycle de vie garantissent que votre usine logicielle automatisée reste sécurisée, adaptable et parfaitement informée.

Une gouvernance qui s'applique à chaque merge request

Pour garantir le contrôle et la conformité à mesure que les agents écrivent une part croissante du code, il est essentiel de mettre en place des garde-fous qui coexistent avec votre code. Les politiques d'approbation des merge requests, les politiques d'exécution des pipelines, l' identité composite et les garde-fous d'approbation des outils s'appliquent aux modifications effectuées par des agents exactement comme aux vôtres.

Si vous souhaitez qu'une personne effectue la revue, vous pouvez l'imposer. Vos règles de gouvernance et d'approbation s'appliquent.

Un choix de modèle et de cloud qui reste sous votre contrôle

GitLab Duo Agent Platform est neutre vis-à-vis des clouds, des agents et des modèles. Les propriétaires de groupes choisissent le modèle de chaque agent et de chaque flow parmi ceux d'Anthropic, d'OpenAI, de Google et de fournisseurs de modèles à poids ouverts, et peuvent le modifier à mesure que de nouveaux modèles apparaissent. Sur GitLab Self-Managed, GitLab Duo Self-Hosted exécute les modèles via Amazon Bedrock, Azure OpenAI ou la propre infrastructure de l'organisation.

Un contexte du cycle de vie qui réduit les nouvelles tentatives des agents

Un agent qui travaille sur une merge request ne voit que celle-ci : le diff, le log du job en échec et les commentaires de revue. Il ne peut pas savoir que le même job échoue dans d'autres projets, ni quels services dépendent du code qu'il vient de modifier, ni qui en est responsable. Sans une vision complète du cycle de vie, les agents procèdent par tâtonnements, multiplient les tentatives et consomment des jetons pour un travail qui ne sera jamais livré.

GitLab Orbit, désormais disponible pour tous les utilisateurs, est un graphe de contexte du cycle de vie logiciel. Il relie le code, les merge requests, les éléments de travail, les pipelines, les vulnérabilités et les responsabilités, tout en respectant vos autorisations. Les agents disposent ainsi de ce contexte avant de considérer qu'une modification peut être fusionnée en toute sécurité.

Les équipes de développement et les agents peuvent également voir quels services, jobs et environnements sont concernés par une modification à l'échelle du groupe. Lors des tests internes de GitLab, les agents connectés à GitLab Orbit ont nécessité jusqu'à 45 fois moins de nouvelles tentatives pour trouver une réponse, et ont consommé jusqu'à 4,5 fois moins de jetons pour les mêmes tâches, avec le même modèle.

Claude Code, Codex, Cursor et les autres agents compatibles MCP se connectent à GitLab Orbit via le MCP ou GitLab CLI : le contexte que vous construisez une seule fois profite ainsi à chaque nouvel agent.

Une voie unique et encadrée, du code à la production

Grâce à cette intégration, les clients conservent l'environnement de codage déjà utilisé par leurs équipes et activent GitLab Duo Agent Platform sur le chemin de la production. Depuis le même terminal, ils peuvent transformer des tickets en merge requests, obtenir une revue automatisée de chaque merge request, résoudre les conflits de merge, laisser un pipeline en échec déclencher sa propre correction et réduire leur backlog de sécurité. Chaque modification reste soumise aux mêmes règles d'identité, de politique, de pipelines CI, de sécurité, d'approbation et d'audit auxquelles leur organisation se fie déjà.

La compétence de configuration GitLab Duo est le point de départ de cette connexion. Installez-la dans votre environnement de codage, appelez-la une fois et examinez un plan unique avant toute modification. Après votre approbation, la compétence active GitLab Duo Agent Platform pour votre groupe, ajoute les flows Code Review, Fix CI/CD Pipeline et Developer, crée l'automatisation de correction des pipelines en échec là où elle est nécessaire, connecte le serveur MCP de GitLab et vérifie la connexion. Elle se termine par un bref rapport, accompagné de liens vers les éléments restant à traiter par vous ou par le propriétaire de votre groupe. Les quatre workflows de ce guide s'exécutent ensuite depuis le même terminal, et la compétence de suivi des merge requests est à votre disposition lorsque vous souhaitez resserrer encore davantage la boucle.

Vous découvrez GitLab Duo Agent Platform ? Commencez un essai gratuit. Vous utilisez déjà GitLab Premium ou GitLab Ultimate ? Activez GitLab Duo Agent Platform et utilisez les GitLab Credits inclus dans votre abonnement. Clonez ensuite la compétence de configuration GitLab Duo, exécutez-la depuis votre environnement de codage habituel et testez le premier workflow sur un projet réel.