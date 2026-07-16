Novedades de GitLab

Lanzamientos mensuales, recursos para desarrolladores y las últimas noticias del equipo de GitLab.

Versiones mensuales

Última versión

GitLab 19.2: elimina la deuda de seguridad sin apartar a los desarrolladores del roadmap

Reduce tu deuda de seguridad sin apartar a los desarrolladores del roadmap. Con la versión 19.2, tu equipo puede corregir dependencias vulnerables automáticamente, usar Security Review Flow para detectar los fallos lógicos que los escáneres no captan, y ejecutar sus agentes directamente desde el terminal.

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Cuando una actualización de versión rompe tu build, GitLab la repara

Cuando el escaneo de dependencias encuentra un paquete vulnerable, obtienes una merge request que lo actualiza y usa IA para corregir los cambios que rompen el build. Tus puertas de aprobación existentes y el historial de auditoría rigen cada cambio, para que tu equipo elimine la deuda de seguridad sin detener el trabajo de funcionalidades.

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GitLab Duo Security Review detecta fallos lógicos que los escáneres no captan

Ejecuta Security Review Flow en una merge request y analiza qué debe hacer el código, como lo haría un ingeniero de seguridad, en lugar de comparar patrones conocidos. Tu equipo detecta las brechas de autorización, errores de lógica de negocio y condiciones de carrera que los escáneres estáticos estructuralmente no pueden ver, para que los detectes antes de que lleguen a producción.

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Lleva GitLab Duo Agent Platform a tu terminal

Duo CLI alcanza disponibilidad general en la versión 19.2. Diagnosticas pipelines fallidos y envías correcciones sin salir de tu terminal, de forma interactiva mientras depuras o sin supervisión dentro de un script o trabajo de CI. Tu equipo tiene GitLab Duo Agent Platform donde trabaja, sin cambiar de contexto al navegador.

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Convierte la entrega de software en múltiples pasos en flujos agénticos de confianza

Lleva tu entrega de software agéntica más allá del chat de un solo turno. Codifica las secuencias en las que tu equipo ya confía en Custom Flows y mantente centrado en las aprobaciones en lugar de en cada paso intermedio. Tu proceso de entrega funciona como un flujo repetible que todo tu equipo puede reutilizar, no como un prompt puntual.

Colaborador destacado de este mes: vivekshukl007

Reconocemos a Vivek, ingeniero de datos senior en Emirates, quien realizó una contribución de alto impacto para agregar soporte del lenguaje Scala a GitLab Orbit, mejorando las capacidades del grafo de código para desarrolladores que trabajan en bases de código Scala.

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Próximamente

Funcionalidades planificadas para próximas versiones. Los planes están sujetos a cambios.

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