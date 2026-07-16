Secure AI GitLab Dependency Scanning Auto-Remediation (Beta) Cuando el escaneo de dependencias encuentra un paquete vulnerable, obtienes una merge request que lo actualiza y corrige los cambios que rompen el build. Cada cambio pasa por tu proceso de revisión y aprobación existente, para que tu equipo elimine la deuda de seguridad sin desviar a los desarrolladores.

Secure Manage Fine-grained Personal Access Tokens (GA) Reduce el radio de impacto de una credencial comprometida limitando cada token a proyectos, grupos y operaciones específicos. Reemplaza scopes amplios como read_api y api con permisos granulares, para que tu automatización e integraciones tengan solo el acceso que necesitan.

Secure Manage Scheduled Pipeline Execution Policies (GA) Mantén la cobertura de seguridad y cumplimiento en funcionamiento incluso cuando el código no cambia. Programa scripts de cumplimiento, escaneos de seguridad o CI personalizado con una cadencia diaria, semanal o mensual, independientemente de la actividad de commits, para que los escaneos nunca se interrumpan silenciosamente en tus proyectos inactivos.

Secure Generic secret detection (GA) Detecta secretos no estructurados, JWTs (JSON Web Tokens), contraseñas genéricas y tokens de API que no siguen los patrones de proveedores conocidos. Capturas credenciales filtradas que el conjunto de reglas basado en patrones solo no detectaría.

Secure Manage AI Audit Event Report (Beta) Rastrea acciones asistidas por IA en toda tu organización con eventos de auditoría dedicados. Tus equipos de cumplimiento y seguridad obtienen la visibilidad para incluir flujos de trabajo de IA en informes de auditoría, revisiones de acceso e investigaciones de incidentes.

AI Code Security Review Flow (Beta) Detecta las brechas de autorización, errores de lógica de negocio y condiciones de carrera que los escáneres estáticos estructuralmente no pueden ver. Security Review Flow analiza qué debe hacer tu código en lugar de comparar patrones conocidos, para que tu equipo cierre una brecha de revisión que ningún escáner tradicional puede.

Secure Ajusta el comportamiento de la corrección automática para tu organización (Beta) Define los niveles de gravedad y objetivos de versión que desencadenan actualizaciones automáticas de dependencias, elige entre merge requests agrupadas o individuales, y mantén en movimiento las correcciones de alta gravedad sin desviar a tus desarrolladores.

AI Code Group-level custom instructions for Duo Code Review Define qué revisiones de código automatizadas se ejecutan, y para quién, con instrucciones personalizadas a nivel de grupo que se aplican en todos los proyectos. Como administrador, proporcionas a los equipos que adoptan la revisión asistida por IA directrices consistentes sin configurar cada proyecto individualmente.

AI Manage Support Assistant (Beta) Diagnostica problemas del producto GitLab más rápido con un agente fundamental que clasifica problemas, muestra documentación de resolución de problemas relevante, verifica problemas conocidos y prepara tickets de soporte con el contexto de diagnóstico adecuado cuando tu equipo necesita escalar.

AI Verify Fix CI/CD Pipeline Flow propone correcciones específicas Desbloquea una merge request paralizada sin salir de ella. Obtén correcciones como sugerencias de código en línea o una nueva merge request, lo que mejor se adapte. Ves los fallos clasificados antes de actuar, y el flujo lee los fallos en toda la jerarquía de tu pipeline, incluidos los pipelines secundarios.