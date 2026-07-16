Neuigkeiten bei GitLab

Monatliche Releases, Entwicklerressourcen und das Neueste vom GitLab-Team.

Monatliche Releases

Neuestes Release

GitLab 19.2: Sicherheitslücken schließen, ohne Entwickler vom Roadmap-Kurs abzubringen

Schließe Sicherheitslücken, ohne deine Entwickler von der Roadmap abzulenken. Mit Version 19.2 kann dein Team anfällige Abhängigkeiten automatisch beheben, den Security Review Flow nutzen, um Logikfehler zu entdecken, die Scanner übersehen, und seine Agenten direkt aus dem Terminal heraus ausführen.

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Wenn ein Versions-Bump deinen Build bricht, repariert GitLab es

Wenn das Dependency Scanning ein anfälliges Paket findet, erhältst du einen Merge Request, der es aktualisiert und KI nutzt, um die Build-brechenden Änderungen für dich zu beheben. Deine vorhandenen Genehmigungsregeln und der Audit-Trail steuern jede Änderung, damit dein Team Sicherheitslücken schließt, ohne die Feature-Arbeit zu stoppen.

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GitLab Duo Security Review erkennt Logikfehler, die Scanner übersehen

Führe den Security Review Flow in einem Merge Request aus, und er analysiert, was der Code leisten soll – so wie ein Sicherheitsexperte, statt bekannte Muster abzugleichen. Dein Team erkennt Autorisierungslücken, Business-Logic-Fehler und Race Conditions, die statische Scanner strukturell nicht sehen können, bevor sie die Produktion erreichen.

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GitLab Duo Agent Platform in dein Terminal bringen

Duo CLI erreicht in 19.2 allgemeine Verfügbarkeit. Du diagnostizierst fehlgeschlagene Pipelines und veröffentlichst Korrekturen, ohne dein Terminal zu verlassen – interaktiv während du debuggst oder headless innerhalb eines Scripts oder CI-Jobs. Dein Team erhält die GitLab Duo Agent Platform dort, wo es arbeitet, ohne in einem Browser den Kontext wechseln zu müssen.

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Mehrstufige Software-Lieferung in vertrauenswürdige agentische Flows umwandeln

Bring deine agentische Software-Lieferung über einfache Chat-Anfragen hinaus. Kodiere die Abläufe, denen dein Team bereits vertraut, in Custom Flows, und bleibe dann bei den Genehmigungen, anstatt bei jedem Zwischenschritt. Dein Lieferprozess läuft als wiederverwendbarer Flow, den dein gesamtes Team nutzen kann, nicht als einmalige Eingabeaufforderung.

Herausragende(r) Beitragende(r) des Monats: vivekshukl007

Wir würdigen Vivek, einen Senior Data Engineer bei Emirates, der mit einem wichtigen Beitrag Scala-Sprachunterstützung zu GitLab Orbit hinzugefügt hat und damit die Code-Graph-Fähigkeiten für Entwickler in Scala-Codebasen verbessert hat.

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Demnächst verfügbar

Geplante Funktionen in den kommenden Releases. Pläne können sich ändern.

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