Secure AI GitLab Dependency Scanning Auto-Remediation (Beta) Wenn das Dependency Scanning ein anfälliges Paket findet, erhältst du einen Merge Request, der es aktualisiert und die Build-brechenden Änderungen für dich behebt. Jede Änderung durchläuft deinen bestehenden Review- und Genehmigungsprozess, damit dein Team Sicherheitslücken schließt, ohne Entwickler umzuleiten.

Secure Manage Feingranulare persönliche Zugriffstoken (GA) Reduziere den Schaden eines kompromittierten Anmeldedatens, indem du jeden Token auf bestimmte Projekte, Gruppen und Operationen beschränkst. Ersetze breite Geltungsbereiche wie read_api und api durch granulare Berechtigungen, damit deine Automatisierungen und Integrationen nur die benötigten Zugriffsrechte haben.

Secure Manage Geplante Pipeline-Ausführungsrichtlinien (GA) Halte Sicherheits- und Compliance-Abdeckung auch dann aufrecht, wenn sich Code nicht ändert. Plane Compliance-Scripts, Sicherheitsscans oder benutzerdefinierte CI täglich, wöchentlich oder monatlich, unabhängig von Commit-Aktivität, damit Scans bei inaktiven Projekten nie stillschweigend wegfallen.

Secure Generische Geheimnis-Erkennung (GA) Erkenne unstrukturierte Geheimnisse, JWTs (JSON Web Tokens), generische Passwörter und API-Token, die keinen bekannten Anbietermustern folgen. Du erkennst durchgesickerte Zugangsdaten, die der musterbasierte Regelsatz allein übersehen würde.

Secure Manage KI-Audit-Event-Bericht (Beta) Verfolge KI-gestützte Aktionen in deiner Organisation mit dedizierten Audit-Ereignissen. Deine Compliance- und Sicherheitsteams erhalten die Sichtbarkeit, um KI-Workflows in Audit-Berichte, Zugriffsüberprüfungen und Vorfallsuntersuchungen einzubeziehen.

AI Code Security Review Flow (Beta) Erkenne Autorisierungslücken, Business-Logic-Fehler und Race Conditions, die statische Scanner strukturell nicht erkennen können. Security Review Flow analysiert, was dein Code leisten soll, statt bekannte Muster abzugleichen, damit dein Team eine Prüflücke schließt, die kein klassischer Scanner schließen kann.

Secure Konfiguriere das Verhalten der Auto-Remediation für deine Organisation (Beta) Lege die Schweregrade und Versionsziele fest, die automatische Abhängigkeits-Updates auslösen, wähle gruppierte oder einzelne Merge Requests, und halte Korrekturen für schwerwiegende Probleme in Bewegung, ohne Entwickler umzuleiten.

AI Code Benutzerdefinierte Anweisungen auf Gruppenebene für Duo Code Review Lege fest, welche automatisierten Code-Reviews für wen durchgeführt werden, mit benutzerdefinierten Anweisungen auf Gruppenebene, die projektübergreifend gelten. Als Administrator gibst du Teams, die KI-gestützte Reviews einführen, konsistente Schutzmaßnahmen, ohne jedes Projekt einzeln konfigurieren zu müssen.

AI Manage Support-Assistent (Beta) Diagnostiziere GitLab-Produktprobleme schneller mit einem grundlegenden Agenten, der Probleme klassifiziert, relevante Fehlerbehebungsdokumentationen auffindet, bekannte Probleme prüft und Support-Tickets mit dem richtigen Diagnosekontext vorbereitet, wenn dein Team eskalieren muss.

AI Verify Fix CI/CD Pipeline Flow schlägt gezielte Korrekturen vor Entsperre einen blockierten Merge ohne den Merge Request zu verlassen. Erhalte Korrekturen als Code-Vorschläge oder einen neuen Merge Request, je nachdem was besser passt. Du siehst Fehler klassifiziert, bevor du handelst, und der Flow liest Fehler über deine gesamte Pipeline-Hierarchie, einschließlich Child Pipelines.