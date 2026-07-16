GitLab Dependency Scanning Auto-Remediation (beta)
Quando il dependency scanning trova un pacchetto vulnerabile, ricevi una merge request che lo aggiorna e corregge le modifiche che rompono la build. Ogni modifica viene elaborata tramite il processo di revisione e approvazione esistente, così il tuo team elimina il debito di sicurezza senza deviare gli sviluppatori.
Token di accesso personali a grana fine (GA)
Riduci l'impatto di una credenziale compromessa limitando ogni token a progetti, gruppi e operazioni specifici. Sostituisci ambiti ampi come read_api e api con permessi granulari, in modo che le tue automazioni e integrazioni abbiano solo gli accessi di cui hanno bisogno.
Politiche di esecuzione pianificata della pipeline (GA)
Mantieni la copertura di sicurezza e conformità anche quando il codice non cambia. Pianifica script di conformità, scansioni di sicurezza o CI personalizzati con cadenza giornaliera, settimanale o mensile, indipendentemente dall'attività di commit, in modo che le scansioni non si interrompano mai silenziosamente sui tuoi progetti inattivi.
Rilevamento generico di segreti (GA)
Rileva segreti non strutturati, JWT (JSON Web Token), password generiche e token API che non seguono pattern di fornitori noti. Individui le credenziali trapelate che il set di regole basato sui pattern da solo perderebbe.
Report eventi di audit IA (beta)
Monitora le azioni assistite dall'IA nella tua organizzazione con eventi di audit dedicati. I tuoi team di conformità e sicurezza ottengono la visibilità per includere i flussi di lavoro IA nei report di audit, nelle revisioni degli accessi e nelle indagini sugli incidenti.
Security Review Flow (beta)
Individua le lacune di autorizzazione, gli errori di logica di business e le race condition che i scanner statici strutturalmente non riescono a vedere. Security Review Flow ragiona su cosa dovrebbe fare il tuo codice piuttosto che abbinare pattern noti, così il tuo team colma una lacuna di revisione che nessuno scanner tradizionale può colmare.
Configura il comportamento dell'auto-remediation per la tua organizzazione (beta)
Imposta i livelli di gravità e le versioni target che attivano i bump automatici delle dipendenze, scegli merge request raggruppate o individuali e mantieni i fix ad alta gravità in movimento senza deviare i tuoi sviluppatori.
Istruzioni personalizzate a livello di gruppo per Duo Code Review
Imposta quali revisioni del codice automatizzate vengono eseguite e per chi, con istruzioni personalizzate a livello di gruppo che si applicano ai vari progetti. In qualità di amministratore, fornisci ai team che adottano la revisione assistita dall'IA guardrail coerenti senza configurare ogni progetto individualmente.
Assistente di supporto (beta)
Diagnostica i problemi dei prodotti GitLab più velocemente con un agente fondamentale che classifica i problemi, evidenzia la documentazione per la risoluzione dei problemi pertinente, verifica i problemi noti e prepara i ticket di supporto con il giusto contesto diagnostico quando il tuo team deve eseguire un'escalation.
Fix CI/CD Pipeline Flow suggerisce correzioni mirate
Sblocca una merge request bloccata senza lasciare la merge request. Ottieni correzioni come suggerimenti di codice inline o una nuova merge request, a seconda di cosa si adatta meglio. Vedi gli errori classificati prima di agire e il flow legge gli errori sull'intera gerarchia di pipeline, incluse le pipeline figlie.
Disabilita i template di progetto integrati
Ora puoi mantenere la creazione di progetti allineata agli standard approvati disabilitando i template di progetto integrati. Questi vengono nascosti dalla pagina di creazione dei template, in modo che i team inizino solo dai template che hai applicato.