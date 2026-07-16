Quando il dependency scanning trova un pacchetto vulnerabile, ricevi una merge request che lo aggiorna e corregge le modifiche che rompono la build. Ogni modifica viene elaborata tramite il processo di revisione e approvazione esistente, così il tuo team elimina il debito di sicurezza senza deviare gli sviluppatori.

Secure Manage

Token di accesso personali a grana fine (GA)

Riduci l'impatto di una credenziale compromessa limitando ogni token a progetti, gruppi e operazioni specifici. Sostituisci ambiti ampi come read_api e api con permessi granulari, in modo che le tue automazioni e integrazioni abbiano solo gli accessi di cui hanno bisogno.