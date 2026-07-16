Novità di GitLab

Release mensili, risorse per sviluppatori e ultime notizie dal team di GitLab.

Release mensili

Release più recente

GitLab 19.2: elimina il debito di sicurezza senza distogliere gli sviluppatori dalla roadmap

Elimina il debito di sicurezza senza distogliere gli sviluppatori dalla roadmap. Con la versione 19.2, il tuo team può correggere automaticamente le dipendenze vulnerabili, utilizzare Security Review Flow per individuare i difetti logici che i scanner non rilevano ed eseguire i propri agenti direttamente dal terminale.

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Quando un aggiornamento di versione rompe la build, GitLab la corregge

Quando il dependency scanning trova un pacchetto vulnerabile, ricevi una merge request che lo aggiorna e utilizza l'IA per correggere automaticamente le modifiche che rompono la build. Le regole di approvazione e il percorso di audit esistenti regolano ogni modifica, così il tuo team elimina il debito di sicurezza senza fermare lo sviluppo di funzionalità.

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GitLab Duo Security Review individua i difetti logici che i scanner non rilevano

Esegui Security Review Flow su una merge request e ragiona su cosa dovrebbe fare il codice, come farebbe un ingegnere della sicurezza, invece di abbinare i pattern noti. Il tuo team individua le lacune di autorizzazione, gli errori di logica di business e le race condition che i scanner statici strutturalmente non riescono a vedere, così li correggi prima che raggiungano la produzione.

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Porta GitLab Duo Agent Platform nel tuo terminale

Duo CLI raggiunge la disponibilità generale nella versione 19.2. Puoi diagnosticare pipeline non riuscite e rilasciare correzioni senza uscire dal terminale, in modo interattivo durante il debug o headless in uno script o job CI. Il tuo team ottiene GitLab Duo Agent Platform dove lavora, senza passare al contesto di un browser.

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Trasforma la distribuzione software in più fasi in flow agentici affidabili

Porta la tua distribuzione software agentiva oltre la chat a turno singolo. Codifica le sequenze di cui il tuo team si fida già in Custom Flows, poi resta sulle approvazioni invece di ogni passaggio intermedio. Il tuo processo di distribuzione viene eseguito come un flow riutilizzabile che l'intero team può riutilizzare, non un prompt una tantum.

Contributore/Contributrice notevole del mese: vivekshukl007

Riconosciamo Vivek, Senior Data Engineer di Emirates, che ha dato un contributo ad alto impatto aggiungendo il supporto del linguaggio Scala a GitLab Orbit, migliorando le capacità del grafo del codice per gli sviluppatori che lavorano in codebase Scala.

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Novità in arrivo

Funzionalità previste per le prossime release. Piani soggetti a modifiche.

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