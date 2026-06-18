Dedica meno tempo alla classificazione dei segreti che si rivelano falsi positivi. GitLab Duo Agent Platform analizza i risultati di gravità critica e alta, assegna un punteggio di affidabilità e segnala i falsi positivi affinché i team di sicurezza correggano solo le esposizioni reali.

Automatizza una parte maggiore del ciclo di vita delle richieste di merge senza passaggi manuali. Quattro nuovi trigger consentono a flow e agenti esterni di rispondere quando una richiesta di merge passa da bozza a pronta, incontra un conflitto di codice, riceve un'approvazione o viene creato un elemento di lavoro. Inoltre, sono state aggiunte nuove funzionalità di configurazione al trigger esistente per gli eventi della pipeline.

AI Manage

Controlli per funzionalità IA personalizzate ed esterne (GA)

Controlla quali agenti e flow di IA sono disponibili nel tuo ambiente. Gli amministratori e i proprietari dei gruppi di livello superiore possono impedire agli utenti di creare agenti o flow personalizzati e limitare gli agenti esterni alla gerarchia del gruppo.