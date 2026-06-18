Novità in GitLab

Release mensili, risorse per gli sviluppatori e ultime novità da parte del team di GitLab.

Release mensili

Release più recente

GitLab 19.1: Una vista di sicurezza per ogni scanner, un piano di controllo per ogni agente

I risultati degli scanner SARIF ora confluiscono nella gestione delle vulnerabilità di GitLab insieme ai risultati nativi, con correzione automatica tramite GitLab Duo Agent Platform. Gli amministratori controllano quali modelli di IA vengono eseguiti, quali strumenti possono invocare gli agenti e dove vengono trasmessi gli eventi di audit.

Blog

Una vista unificata delle vulnerabilità, dalla copertura degli scanner alla governance dell'IA

Ora puoi integrare i risultati degli scanner SARIF in tutte le viste di sicurezza, ridurre il rumore dei falsi positivi con l'analisi del rilevamento dei segreti basata sull'IA e colmare il divario di governance con lo streaming degli eventi di audit dell'IA.

Blog

Aggiornamenti del catalogo IA per governance e operazioni

Nuovi trigger basati su eventi, controlli per gli amministratori, validazione della configurazione dei flow e selezione dei modelli rendono più facile controllare cosa viene eseguito nel tuo ambiente e affidarsi all'automazione senza supervisione.

Collaboratore del mese: Pishel65

Siamo lieti di riconoscere Pishel65, un collaboratore di Livello 3 con 19 MR integrate e 9 ancora aperte da quando si è unito a ottobre 2025.

Leggi le note di rilascio

Novità in arrivo

Funzionalità previste per le prossime release. Piani soggetti a modifiche.

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