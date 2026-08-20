Novedades de GitLab
Lanzamientos mensuales, recursos para desarrolladores y lo último del equipo de GitLab.
Versiones mensuales
Escala la IA agente en flujos de trabajo de entrega de software de confianza
Con GitLab 19.3, accede a tus secretos durante la compilación, escribe flujos de trabajo de IA agente en lenguaje natural y corrige de forma masiva el backlog de vulnerabilidades.
Obtén acceso gobernado a tus secretos durante la compilación
Tras su beta pública con GitLab 19.0, GitLab Secret Manager ya está disponible para clientes de GitLab.com como complemento de pago mediante GitLab Credits. Está diseñado para mantener las credenciales en la misma plataforma que ejecuta tu código y tus pipelines, y se rige por los mismos controles de acceso que ya utilizas para el código.
Crea flujos personalizados en minutos con Flow Creator Agent
Describe en lenguaje natural la automatización que quieres y obtén una definición de flujo completa y ejecutable, lista para registrarla desde AI Catalog. Quienes mejor entienden un flujo de trabajo no siempre conocen el esquema de Flow Registry, y GitLab 19.3 elimina ese requisito. Tu equipo convierte el conocimiento de los procesos en automatización sin tener que aprender YAML.
Cuando el backlog supera la capacidad de tu equipo, GitLab escala la clasificación y la resolución
Dedica menos tiempo a confirmar falsos positivos y más a entregar correcciones que reduzcan riesgos reales. Selecciona varios hallazgos de forma masiva y ejecuta la detección de falsos positivos y la resolución de vulnerabilidades en toda la selección, para aclarar años de riesgo acumulado con una sola acción en lugar de abordar las vulnerabilidades una por una. Ejecuta la clasificación y la corrección automatizadas, independientemente del origen o la gravedad del escáner.
Colaborador destacado del mes: @gkepas
Reconocemos a Giannis por sus contribuciones sostenidas al código base de GitLab, la plataforma de contribuidores, client-go, el proveedor de Terraform y GitLab Orbit. También es traductor activo y miembro del Discord de la comunidad de GitLab.
Lo que viene
Funcionalidades previstas para las próximas versiones. Planes sujetos a cambios.
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