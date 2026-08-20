Secure Build

Gestor de secretos mediante GitLab Credits (disponibilidad limitada)

Inyecta de forma eficiente secretos en los pipelines, cada uno limitado al trabajo que lo necesita, para reducir el alcance de las credenciales filtradas. Los secretos también funcionan fuera de la CI: en Kubernetes, infraestructura como código o mediante la API. Como las credenciales se encuentran en la misma plataforma que ejecuta tu código y tus pipelines, tu equipo no necesita mantener una integración ni un modelo de permisos independientes. Comienza a usarlo en GitLab.com como complemento de pago facturado mediante GitLab Credits.

Manage

Límites de uso de GitLab Credits (disponibilidad general)

Limita el gasto de créditos bajo demanda para no tener que preocuparte por los excedentes. Establece un límite a nivel de suscripción en el Portal de clientes y un límite predeterminado por usuario o excepciones por usuario mediante la API de GraphQL. Cuando el consumo alcanza un límite, las funcionalidades que consumen GitLab Credits se suspenden hasta el siguiente período de facturación o hasta que un administrador aumente el límite.

AI Code

Resuelve más conflictos de fusión con GitLab Duo (disponibilidad general)

Deja de resolver manualmente los conflictos sencillos en la IU o desde la línea de comandos. Escala la resolución de conflictos más allá de lo que un integrante del equipo de desarrollo puede fusionar manualmente. GitLab Duo analiza el conflicto, confirma la resolución en tu rama de origen y publica un comentario resumido que describe los cambios.

AI Manage

Visibilidad restringida para agentes y flujos personalizados

Implementa un agente en todos los proyectos de tu grupo principal sin publicarlo para todo el mundo. La visibilidad restringida se sitúa entre Privada, que abarca un único proyecto, y Pública, que expone el elemento a todas las personas en GitLab.com.

AI Code

Acceso a plugins y marketplaces en GitLab Duo CLI (experimento)

Proporciona a todo tu equipo la misma configuración de CLI con una sola instalación, en lugar de que cada persona tenga que configurar la suya. Un plugin agrupa habilidades de agentes, comandos slash personalizados y servidores de Model Context Protocol, y tu equipo puede alojar su propio catálogo en un repositorio de Git. GitLab Duo CLI también lee archivos .claude-plugin/marketplace.json, por lo que un marketplace que tu equipo ya mantiene funciona sin modificaciones.

AI Code

Resuelve discusiones de revisión con GitLab Duo (disponibilidad general)

Cierra los hilos de revisión más rápido para poder pasar a la siguiente tarea. Selecciona Resolver con GitLab Duo en cualquier discusión. GitLab Duo lee el comentario y el código relacionado, realiza el cambio solicitado en la rama fuente, responde con un resumen y resuelve el hilo. Tú o quien revise pueden volver a abrir el hilo si el cambio no resuelve el comentario.

AI Code

Nuevas herramientas de MCP para leer y buscar solicitudes de fusión

Pregunta a tu agente sobre una solicitud de fusión y obtén una respuesta sin idas y vueltas. Una sola llamada a get_merge_request devuelve en conjunto las diferencias, confirmaciones, notas, pipelines y discusiones, para que el agente deje de encadenar solicitudes para obtener el panorama completo. Una nueva herramienta list_merge_requests busca y filtra por autor, persona asignada, revisor, estado, etiquetas o texto libre, para que puedas dirigir al agente a las solicitudes de fusión correctas sin salir de tu flujo de trabajo.

AI Code

Nueva IU de GitLab Duo Agentic Chat en VS Code (beta)

Prueba el panel renovado de Agentic Chat en la extensión GitLab para VS Code sin tener que adoptarlo definitivamente. Los modelos, agentes, comandos slash y aprobaciones de herramientas subyacentes no cambian, y puedes volver a la IU clásica en cualquier momento con un selector del panel. Activa las funcionalidades beta y experimentales para tu grupo principal o instancia para verla.

Verify

Aplica los trenes de fusión para mejorar la gobernanza

Mantén en ejecución todos los pipelines en curso cuando alguien realice una fusión. Una única configuración a nivel de proyecto aplica las reglas de los trenes de fusión en la IU y la API de REST, para que una fusión inmediata no cancele ni reinicie los pipelines en curso. Los equipos de monorepos de alta velocidad mantienen predecibles los costos de CI. Los propietarios y administradores pueden hacer una excepción cuando lo necesiten.

AI

Consulta el plan de tareas del agente en la barra lateral de detalles de la sesión

Consulta de un vistazo en qué trabaja un agente sin tener que expandir las entradas del registro de actividad una por una. La barra lateral de detalles de la sesión muestra automáticamente el último plan del agente, con cada tarea, su estado y un resumen del progreso, como 2 de 5 completadas.

Secure Analyze

Optimiza el embudo de clasificación y corrección de SAST

Consulta qué parte de tu flujo de trabajo de SAST ya gestiona la IA para mostrar los resultados de la automatización y centrarte en la etapa que aún necesita supervisión. El panel de seguridad rastrea las vulnerabilidades críticas y altas a través de la detección, los positivos reales confirmados mediante la detección de falsos positivos, las solicitudes de fusión creadas por Agentic SAST Vulnerability Resolution y las correcciones fusionadas, en períodos de 30, 60 o 90 días.

AI Manage

Compatibilidad con Amazon Bedrock Mantle (beta)

Usa el modelo de pesos abiertos GPT OSS 120B de Amazon Bedrock Mantle en GitLab Duo autoalojado. Agrégalo con tu punto de conexión de Mantle y clave de API mediante la misma configuración compatible con OpenAI que ya utilizas para otras plataformas.

Secure

Compatibilidad del análisis de dependencias con Bun

Ahora puedes analizar proyectos de Bun en busca de vulnerabilidades conocidas como parte de tus pipelines estándar. GitLab analiza los archivos bun.lock y, como los paquetes de Bun provienen del registro npm, la base de datos de avisos de GitLab ya cubre esas dependencias sin configuración adicional. Los hallazgos que cumplan los requisitos también admiten la corrección automática del análisis de dependencias.

Manage Secure

Desactiva DCR de OAuth para tener más control empresarial sobre MCP

Controla qué clientes de OAuth pueden acceder a tu instancia. Los administradores de GitLab autogestionado y GitLab Dedicated pueden desactivar por completo el registro dinámico de clientes (DCR) mediante la API de configuración de la aplicación. Cuando está desactivado, los clientes deben usar una aplicación de OAuth registrada previamente en lugar de registrarse por su cuenta.

Secure

Pruebas avanzadas de seguridad de aplicaciones estáticas para iOS (beta)

Incorpora el análisis de contaminación entre procedimientos al desarrollo para iOS. Las pruebas avanzadas de seguridad de aplicaciones estáticas ahora son compatibles con Objective-C y Swift, detectan clases de vulnerabilidades clave de OWASP Mobile Top 10 y rastrean la ruta completa de contaminación incluso cuando cruza el límite entre Swift y Objective-C.