Secure Build

Secrets Manager über GitLab Credits (eingeschränkte Verfügbarkeit)

Stelle effizient auf den jeweiligen Job beschränkte Pipeline-Secrets bereit, um den Schaden durch geleakte Zugangsdaten zu begrenzen. Secrets funktionieren auch außerhalb der CI: in Kubernetes, Infrastructure as Code oder über die API. Da Zugangsdaten auf derselben Plattform gespeichert werden, auf der auch Code und Pipelines ausgeführt werden, entfällt die Pflege einer separaten Integration oder eines separaten Berechtigungsmodells. Nutze den Secrets Manager jetzt auf GitLab.com als kostenpflichtiges Add-on, das über GitLab Credits abgerechnet wird.

Manage

Nutzungsobergrenzen für GitLab Credits (GA)

Deckele die Ausgaben für On-Demand-Credits, um Überschreitungen zu vermeiden. Du kannst eine Obergrenze auf Abonnementebene im Kundenportal festlegen, ergänzt um eine Standardobergrenze pro Nutzer(in) oder einzelne Ausnahmen über die GraphQL-API. Erreicht der Verbrauch eine Obergrenze, werden Funktionen, die GitLab Credits nutzen, bis zur nächsten Abrechnungsperiode oder bis zur Anhebung der Grenze durch eine(n) Administrator(in) ausgesetzt.

AI Code

Mit GitLab Duo mehr Merge-Konflikte lösen (GA)

Einfache Konflikte müssen nicht mehr manuell in der UI oder über die Kommandozeile gelöst werden. Skaliere die Konfliktlösung über die manuellen Merge-Kapazitäten hinaus. GitLab Duo analysiert den Konflikt, speichert die Lösung in deinem Quellbranch und veröffentlicht einen zusammenfassenden Kommentar, in dem die Änderungen beschrieben werden.

AI Manage

Eingeschränkte Sichtbarkeit für benutzerdefinierte Agenten und Abläufe

Stelle einzelne Agenten für alle Projekte in deiner Hauptgruppe bereit, ohne sie öffentlich zugänglich zu machen. Die eingeschränkte Sichtbarkeit liegt zwischen „Privat“ (nur für ein Projekt zugänglich) und „Öffentlich“ (für alle auf GitLab.com zugänglich).

AI Code

Zugriff auf Plugins und Marketplace in GitLab Duo CLI (Experiment)

Stelle dem gesamten Team dasselbe CLI-Setup über eine einzige Installation bereit, statt dass alle es selbst konfigurieren. Agent Skills, benutzerdefinierte Slash-Befehle und Model-Context-Protocol-Server werden in einem Plugin gebündelt und dein Team kann seinen eigenen Katalog in einem Git-Repository hosten. GitLab Duo CLI liest auch .claude-plugin/marketplace.json-Dateien, sodass ein Marketplace, den dein Team bereits unterhält, ohne Anpassungen funktioniert.

AI Code

Klärung von Review-Diskussionen mit GitLab Duo (GA)

Schließe Review Threads schneller, um zur nächsten Aufgabe überzugehen. Wähle bei einer beliebigen Diskussion „Mit GitLab Duo lösen“ aus. Daraufhin liest GitLab Duo den Kommentar und den umgebenden Code, nimmt die gewünschte Änderung im Quellbranch vor, antwortet mit einer Zusammenfassung und schließt den Thread. Wird der Kommentar damit nicht geklärt, kann der Thread wieder geöffnet werden.

AI Code

Neue MCP-Tools zum Lesen und Durchsuchen von Merge-Anfragen

Frage deinen Agenten nach einem Merge Request und erhalte eine Antwort ohne langes Hin und Her. Ein einziger get_merge_request-Aufruf liefert Diffs, Commits, Notizen, Pipelines und Diskussionen gebündelt, sodass der Agent keine Anfragen mehr verketten muss, um das Gesamtbild zu erhalten. Ein neues Tool namens list_merge_requests sucht und filtert nach Autor(in), Beauftragte(r), Prüfer(in), Zustand, Labels oder Freitext, sodass der Agent ohne Verlassen des Workflows auf die richtigen Merge-Anfragen verwiesen werden kann.

AI Code

Neue UI für GitLab Duo Agentic Chat in VS Code (Beta)

Teste ein neu gestaltetes Agentic Chat-Panel in der GitLab for VS Code-Erweiterung, ohne dich festzulegen. Die zugrundeliegenden Modelle, Agenten, Slash-Befehle und Tool-Genehmigungen bleiben unverändert und ein Umschalter im Panel führt jederzeit zur klassischen UI zurück. Aktiviere Beta- und experimentelle Funktionen für deine Hauptgruppe oder Instanz, um es anzuzeigen.

Verify

Merge-Züge für bessere Governance durchsetzen

Halte alle laufenden Pipelines auch bei Merges aktiv. Mit nur einer Einstellung auf Projektebene lassen sich Regeln für Merge-Züge sowohl in der UI als auch in der REST-API anwenden, sodass laufende Pipelines bei einem sofortigen Merge nicht unterbrochen oder neu gestartet werden. Teams mit Monorepos und hoher Änderungsfrequenz halten die CI-Kosten so planbar. Eigentümer(innen) und Administrator(inn)en können bei Bedarf weiterhin Ausnahmen machen.

AI

Agenten-Aufgabenplan in der Sitzungsdetail-Seitenleiste anzeigen

Sieh auf einen Blick, woran ein Agent gerade arbeitet, ohne die Einträge im Aktivitätsprotokoll einzeln ausklappen zu müssen. In der Seitenleiste mit den Sitzungsdetails wird automatisch der aktuelle Plan des Agenten angezeigt, einschließlich aller Aufgaben mit jeweiligem Status und einer Fortschrittsübersicht wie z. B. „2 von 5 abgeschlossen“.

Secure Analyze

Optimierte SAST-Priorisierung und Behebung

Stelle fest, wie viel des SAST-Workflows bereits die KI übernimmt, um den Mehrwert der Automatisierung aufzuzeigen und Phasen zu identifizieren, die noch Aufmerksamkeit erfordern. Im Security Dashboard werden kritische und schwerwiegende Sicherheitslücken während der Erkennung, der Bestätigung von True-Positives durch die Erkennung von False-Positives, der Erstellung von Merge-Anfragen durch Agentic SAST Vulnerability Resolution und der Zusammenführung von Fixes in einem Zeitraum von 30, 60 oder 90 Tagen verfolgt.

AI Manage

Unterstützung für Amazon Bedrock Mantle (Beta)

Stelle das Open-Weight-Modell GPT OSS 120B von Amazon Bedrock Mantle in GitLab Duo Self-Hosted bereit. Du kannst es mit deinem Mantle-Endpunkt und API-Schlüssel hinzufügen und dabei die gleiche OpenAI-kompatible Konfiguration verwenden, die du bereits für andere Plattformen nutzt.

Secure

Unterstützung der Abhängigkeitssuche für Bun

Du kannst Bun-Projekte jetzt im Rahmen deiner Standard-Pipelines auf bekannte Schwachstellen scannen. GitLab parst bun.lock-Dateien, und da Bun-Pakete aus der npm-Registry stammen, deckt die Advisory-Datenbank von GitLab diese Abhängigkeiten bereits ohne zusätzliche Konfiguration ab. Geeignete Funde unterstützen außerdem die automatische Behebung bei der Abhängigkeitssuche.

Manage Secure

OAuth DCR für mehr Kontrolle über MCP im Unternehmen deaktivieren

Bestimme, welche OAuth-Clients deine Instanz erreichen. Administrator(inn)en von GitLab Self-Managed und GitLab Dedicated können die dynamische Client-Registrierung (DCR) vollständig über die Application-Settings-API deaktivieren. Ist DCR deaktiviert, müssen Clients eine vorab registrierte OAuth-Anwendung nutzen, statt sich selbst zu registrieren.

Secure

Advanced SAST für iOS (Beta)

Integriere die interprozedurale Kontaminationsanalyse in die iOS-Entwicklung. Advanced SAST unterstützt jetzt Objective-C und Swift, erkennt wichtige Risikoklassen der OWASP Mobile Top 10 und verfolgt den vollständigen Kontaminationspfad, auch wenn er die Grenze zwischen Swift und Objective-C überschreitet.