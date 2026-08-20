Neues bei GitLab
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Monatliche Releases
Skalierung agentischer KI für vertrauenswürdige Softwarebereitstellungsworkflows
Mit Version 19.3 können Secrets bereits während der Entwicklung abgerufen, agentische Workflows in natürlicher Sprache erstellt und der Backlog offener Sicherheitslücken gebündelt behoben werden.
Kontrollierter Zugriff auf Secrets in der Entwicklungsphase
Nach der öffentlichen Beta-Phase mit GitLab 19.0 ist GitLab Secret Manager nun für GitLab.com-Kund(inn)en als kostenpflichtiges Add-on über GitLab Credits erhältlich. Er ermöglicht die Verwaltung von Zugangsdaten auf derselben Plattform, auf der Code und Pipelines ausgeführt werden – mit denselben Zugriffskontrollen, die du bereits für deinen Code nutzt.
Mit dem Flow Creator Agent in wenigen Minuten eigene Abläufe erstellen
Beschreibe die gewünschte Automatisierung in natürlicher Sprache und erhalte eine vollständige, ausführbare Ablaufdefinition, die du direkt im AI Catalog registrieren kannst. Diejenigen, die einen Workflow am besten verstehen, sind nicht immer diejenigen, die das Flow Registry-Schema kennen. Mit Version 19.3 wird diese Anforderung überflüssig. Dein Team kann Prozesswissen in Automatisierung umwandeln, ohne YAML erlernen zu müssen.
Wenn der Backlog deinem Team über den Kopf wächst, kann GitLab die Priorisierung und Problembehebung skalieren.
So verbringt es weniger Zeit mit der Bestätigung von False-Positives und kann sich auf die Bereitstellung von Lösungen konzentrieren, die echte Risiken reduzieren. Mehrere Funde können gleichzeitig für die Erkennung von False-Positives und Behebung von Sicherheitslücken ausgewählt werden – so lassen sich über Jahre angesammelte Risiken in einer einzigen Aktion bereinigen, statt eine Schwachstelle nach der anderen zu bearbeiten. Die automatische Priorisierung und Behebung können unabhängig von der Herkunft des Scanners oder vom Schweregrad des Problems vorgenommen werden.
Bemerkenswerte(r) Mitwirkende(r) des Monats: @gkepas
Wir würdigen Giannis für seine kontinuierlichen Beiträge zur GitLab-Codebasis, der Contributor-Plattform, zu Client-go, dem Terraform-Provider und GitLab Orbit. Er ist außerdem aktiver Übersetzer und Mitglied des GitLab Community Discord.
Demnächst verfügbar
Geplante Funktionen in den kommenden Releases. Pläne können sich ändern.
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