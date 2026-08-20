Novità in GitLab

Release mensili, risorse per gli sviluppatori e ultime novità da parte del team di GitLab.

Release mensili

  • 20 agosto 2026

Estendi l'IA agentica a flussi di lavoro di distribuzione software affidabili

Con la versione 19.3, accedi ai tuoi segreti in fase di compilazione, scrivi flussi di lavoro agentici in linguaggio naturale e correggi in ​​blocco il tuo backlog di vulnerabilità.

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Ottieni un accesso controllato ai tuoi segreti in fase di compilazione

Dopo la fase beta pubblica con GitLab 19.0, GitLab Secret Manager è ora disponibile per i clienti di GitLab.com come componente aggiuntivo a pagamento tramite i crediti GitLab. È progettato per mantenere le credenziali sulla stessa piattaforma che esegue il codice e le pipeline, ed è regolato dagli stessi controlli dell'accesso che già utilizzi per il codice.

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Crea flussi personalizzati in pochi minuti con l'agente Creatore di flussi

Descrivi l'automazione che desideri in un linguaggio semplice e chiaro e riceverai una definizione di flusso completa ed eseguibile, pronta per essere registrata nel Catalogo IA. Chi comprende meglio un flusso di lavoro non è sempre chi conosce lo schema del Registro dei flussi, e la versione 19.3 elimina questo requisito. Il tuo team trasforma la conoscenza dei processi in automazione senza dover imparare a usare YAML.

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Quando il tuo backlog supera le capacità del tuo team, GitLab scala la gestione e la correzione

Dedica meno tempo alla conferma dei falsi positivi e più tempo alla distribuzione di correzioni in grado di ridurre il rischio reale. Seleziona in blocco più risultati ed esegui il rilevamento dei falsi positivi e la risoluzione delle vulnerabilità sull'intera selezione, in modo che anni di rischio accumulato siano chiari in un'unica azione anziché una vulnerabilità alla volta. Esegui la valutazione e la correzione automatizzate del problema, indipendentemente dall'origine dello scanner o dalla gravità del problema.

Collaboratore del mese: @gkepas

Riconosciamo a Giannis il suo costante contributo alla codebase di GitLab, alla piattaforma per i collaboratori, a client-go, al provider Terraform e a GitLab Orbit. È inoltre un traduttore attivo e membro della community Discord di GitLab.

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Novità in arrivo

Funzionalità previste per le prossime release. I piani possono subire modifiche.

Le ultime novità di GitLab