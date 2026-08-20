Collaboratore: @tnt4brain

La sincronizzazione dei gruppi LDAP ora può gestire il ruolo di auditor.

Ora è possibile utilizzare la sincronizzazione dei gruppi LDAP nelle istanze Self-Managed per assegnare e revocare automaticamente il ruolo di auditor. Una nuova impostazione audit_group associa un gruppo LDAP al ruolo di auditor, funzionando come admin_group, già utilizzata per gli amministratori, in modo che l'accesso con il ruolo di auditor segua l'appartenenza al gruppo nella directory anziché essere mantenuto manualmente. Disponibile nella versione Enterprise Edition.

Collaboratore: @gkepas and @lunivilen

Due nuove variabili CI/CD: numero di tentativi e tag del job.

Gli script della pipeline possono ora determinare se vengono eseguiti per la prima volta. CI_JOB_RETRY_COUNT indica quante volte il job corrente è stato ritentato ed è impostata su 0 alla prima esecuzione, eliminando la necessità di gestire autonomamente lo stato per implementare una logica basata sui tentativi. Separatamente, CI_JOB_TAGS espone i tag configurati per il job, mentre in precedenza erano visibili solo i tag del runner tramite CI_RUNNER_TAGS. Entrambe sono disponibili senza necessità di configurazione.

Collaboratore: @tayllanr and @arcesium-guptaanv

Webhook per le revisioni e le approvazioni delle RM

Puoi utilizzare i webhook per le revisioni delle richieste di merge e le approvazioni dei deployment. Quando invii una revisione di una richiesta di merge con esito "Richiedi modifiche" o "Revisionata", viene attivato un webhook merge_request contenente una voce changes.reviewers, che consente agli strumenti esterni di reagire all'attività di revisione, anziché limitarsi alle approvazioni. Il webhook di deployment ora include gli stati "bloccato", "approvato" e "rifiutato", oltre ai campi di primo livello relativi all'approvatore e all'approvazione, consentendo di seguire un deployment lungo l'intero ciclo di vita dell'approvazione. Lo stato "bloccato" è disponibile in Community Edition ed Enterprise Edition; gli stati "approvato" e "rifiutato" sono disponibili solo in Enterprise Edition e approver.email viene oscurato.

Collaboratore: @rantoniuk

I nomi dei rami possono contenere il nome dell'utente che ha creato il ramo.

Puoi includere il creatore con modelli di nome del ramo, una nuova variabile %{branch_creator}, in modo che un ramo creato da un ticket possa identificare chi lo ha creato invece di ricorrere a un nome generico.

Collaboratore: @Taucher2003 (Bildungsinnovator), @nwittstruck (Siemens), @jcb960, @nraj0408, and @Alessandro.Lai (facile.it)

Altre modalità per filtrare e gestire tramite API

Sono ora disponibili sei nuove opzioni aggiunte nelle API REST e GraphQL. Le query sui gruppi accettano visibilityLevel e includeSubgroups e possono filtrare i gruppi la cui eliminazione è pianificata tramite aimed_for_deletion. L'API REST delle richieste di merge accetta merged_after e merged_before. I messaggi associati ai riconoscimenti per i risultati possono essere modificati anche dopo l'assegnazione, anziché essere impostati solo al momento dell'assegnazione. Gli amministratori possono reimpostare i token SCIM tramite l'API dei token di amministrazione. Inoltre, CI_JOB_TOKEN ora può recuperare gli archivi dei repository, consentendo nuovamente il download di pacchetti Composer privati che aveva smesso di funzionare con la deprecazione del fallback al codice sorgente.

Collaboratore: @nwittstruck (Siemens), @rantoniuk, and @arcesium-kumsaura

Altre aggiunte all'interfaccia

Puoi premere Esc per annullare il trascinamento di un elemento di un elenco nella descrizione di un ticket, di un elemento di lavoro o di un'epic, senza dover completare lo spostamento. Le colonne del riepilogo del report dei test della pipeline sono ora ordinabili e, per impostazione predefinita, i test con più errori vengono mostrati per primi. Inoltre, il tooltip delle etichette archiviate indica "Archiviata", così è possibile capire subito perché un'etichetta ha un aspetto diverso.