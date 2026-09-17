Secure Analyze

Paneles de seguridad de la organización (beta)

Consulta la postura de seguridad de todos los grupos principales de una organización en una sola página, en lugar de combinar manualmente informes de distintos grupos. Puedes consultar el recuento de vulnerabilidades, su evolución en el tiempo, los principales CWE, la puntuación de riesgo y las vulnerabilidades por antigüedad. Disponible en beta en GitLab.com. Para ver el panel, debes tener el rol de Propietario de la organización, además de la búsqueda avanzada y la gestión avanzada de vulnerabilidades.

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Detección de paquetes maliciosos en el análisis de dependencias (beta)

El análisis de dependencias ahora compara tus dependencias con los avisos de malware de GitLab, para que los paquetes con typosquatting y las cuentas de mantenedores comprometidas salgan a la luz antes de que se conozcan ampliamente. Las incidencias tienen gravedad crítica y una insignia de malware, y la regla de malware de tus políticas de aprobación las bloquea en la solicitud de fusión.

Secure

Las pruebas avanzadas de seguridad de aplicaciones estáticas incorporan compatibilidad con Kotlin, Dart y Scala

Analiza tu código en Kotlin, Dart y Scala con el mismo análisis de contaminación que ya tienes en Java y Python. Las incidencias se reportan a medida que el código fluye desde el origen hasta el destino a través de las API de Android, Flutter y Dio, Play, Slick y Akka.

AI Secure

Herramientas de vulnerabilidades agregadas al servidor MCP de GitLab

Ahora puedes clasificar tus incidencias de seguridad desde tu agente en lugar de hacerlo desde el Informe de vulnerabilidades. Los agentes enumeran e inspeccionan los resultados y, después, pueden descartarlos, confirmarlos, revertirlos a detectados, anular su gravedad o crear un ticket vinculado. De forma predeterminada, piden confirmación antes de cada cambio.

Secure

Compatibilidad con expresiones de licencias SPDX en los análisis de dependencias y licencias

Crea políticas de licencias que comprendan las declaraciones compuestas. Antes, expresiones como MIT OR Apache-2.0 se interpretaban como desconocidas y podían pasar inadvertidas en el proceso de aprobación. Ahora, las licencias compuestas aparecen en tu lista de dependencias y las políticas de aprobación pueden permitirlas o denegarlas como si se tratara de una dependencia con una sola licencia.

Secure

Perfil de clasificación y corrección automatizadas

Configura una sola vez la postura de seguridad automatizada de un grupo, en lugar de hacerlo proyecto por proyecto. Un solo perfil aplica la detección de falsos positivos, la resolución de vulnerabilidades y la corrección automática en SAST, detección de secretos y análisis de dependencias mediante la API de GraphQL.

Secure Analyze

Cobertura agregada de escáneres en el inventario de seguridad

Consulta la cobertura de los escáneres de toda la jerarquía de grupos en una sola página y corrige las brechas sin salir de ella. Un widget de cobertura abarca todos los proyectos del grupo y sus subgrupos, y muestra el porcentaje y la cantidad en los que cada escáner está activado, desactivado, con errores o sin actualizar. Filtra por un escáner, selecciona un estado y activa los escáneres en los proyectos que no tengan cobertura.

AI Plan Code Build

Herramientas del servidor MCP

Asigna a tu agente una tarea completa de principio a fin. Deja que busque, lea, cree y actualice tickets, epics, tareas, incidentes, objetivos y resultados clave, y que comente o responda por ti en un hilo de discusión. Tu agente puede llevar una solicitud de fusión desde que se abre hasta que se fusiona sin salir del IDE: puede abrirla y actualizarla, inspeccionar diferencias, conflictos y aprobaciones, agrupar en una sola llamada los comentarios de revisión por línea y fusionarla cuando se superen todas las comprobaciones. Y cuando falla una compilación, save_pipeline ejecuta, reintenta o cancela el pipeline desde cualquier cliente MCP, mientras get_job devuelve el seguimiento del trabajo para que el agente lea el registro y te explique el motivo.

Manage

Los límites de frecuencia de GitLab.com se ajustarán a tu suscripción

Para que GitLab.com siga siendo rápido para todos, vamos a actualizar los límites de frecuencia según tu nivel de suscripción a partir del 19 de octubre de 2026. Los cambios se aplicarán primero a las cuentas gratuitas y las solicitudes no autenticadas; Premium y Ultimate les seguirán en enero de 2027. Autentica las solicitudes de tu automatización para que siga funcionando con toda la cuota de tu plan.

AI Manage

Selección de modelo para el Flujo de desarrollador

Controla el costo del Flujo de desarrollador por separado del resto de Agent Platform de GitLab Duo. Como administrador, seleccionas el modelo del Flujo de desarrollador de forma independiente para decidir el costo y las capacidades de cada flujo.

AI

Panel de detalles de la sesión rediseñado

Consulta de un vistazo qué activó una sesión de agente y qué produjo. Una barra de resumen muestra el estado, las marcas de tiempo y el usuario que activó la sesión. Además, una sección de Elementos vinculados separa lo que inició la sesión de las solicitudes de fusión, los elementos de trabajo, los trabajos y los comentarios que produjo.

AI Code

Activador del evento de creación de una solicitud de fusión

Obtén una primera revisión antes de que alguien empiece a trabajar en la solicitud de fusión. Antes, el activador de solicitudes de fusión solo se ejecutaba con Aprobado, Marcado como listo y Conflicto de fusión. Selecciona Creado y tu flujo o agente externo se ejecutará en cuanto se abra la solicitud de fusión, ya sea en borrador o marcada como lista, y GitLab genere las diferencias. Configúralo en IA > Activadores, en tu proyecto.

Code

Consulta quién bloqueó un archivo o directorio

Comprueba quién bloqueó un archivo y desbloquéalo tú mismo. Antes, un archivo bloqueado solo mostraba la etiqueta Bloqueado y no había forma de saber quién lo había bloqueado ni si podías desbloquearlo. Ahora, una ventana emergente junto a la etiqueta indica quién lo bloqueó y te permite desbloquearlo si tienes permiso o te explica por qué no puedes hacerlo. Si se trata de un directorio bloqueado, te lleva directamente al archivo que bloquea tus cambios.