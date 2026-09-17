Novedades de GitLab

Lanzamientos mensuales, recursos para desarrolladores y lo último del equipo de GitLab.

Versiones mensuales

  • 17 de septiembre de 2026

Amplía la automatización y la gobernanza con IA agente a los entornos en los que trabajan tus desarrolladores

Con GitLab 19.4, las medidas de protección acompañan a tus agentes dondequiera que se ejecuten. Puedes delegar objetivos completos, decidir cuánto cuesta cada tarea y consultar en un solo panel la postura de seguridad de todos los proyectos de tu organización.

Leer las notas de lanzamiento
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GitLab Duo CLI lleva una tarea desde el objetivo hasta completarla

Automatiza un objetivo abierto en lugar de indicar cada paso. Describe el resultado que buscas y deja que GitLab Duo CLI se encargue del trabajo mientras mantienes el control. El comando /goal se ejecuta localmente en modo interactivo en GitLab Premium y Ultimate y verifica tu progreso según tus estándares de entrega.

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Optimiza la relación precio-rendimiento de tu equipo con modelos alojados de pesos abiertos

Como administrador, elige el modelo para cada tarea en lugar de estandarizar uno solo. Envía el trabajo rutinario y de gran volumen con IA agente a un modelo de menor costo y reserva los modelos de vanguardia para tareas complejas. Kimi K3, GLM 5.3 y MiniMax M3 ya se pueden seleccionar para agentes, flujos y chat de IA agente. El modelo predeterminado actual seguirá en uso hasta que decidas cambiarlo.

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Las nuevas herramientas MCP ayudan a los equipos de plataforma a ampliar la automatización de forma segura

Amplía la automatización de tu equipo con nuevas herramientas para CI/CD, solicitudes de fusión, elementos de trabajo, vulnerabilidades y proyectos, todas bajo los mismos controles que se aplican a sus agentes. Disponible en beta.

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Consulta quién usó tus créditos de IA y establece límites equitativos por equipo

Consulta cuánto cuesta la automatización con IA agente y quién generó ese gasto. Establece un límite predeterminado para todos en la página de límites de uso de GitLab CREDITS y, después, personalízalo por usuario. Exporta el uso por evento facturable para informar del gasto y mostrar a cada departamento cuánto consumió respecto de lo comprometido.

Documentación

Agente de Slack de GitLab Duo (experimental)

Automatiza el trabajo desde donde comienza: menciona a @GitLab en un canal o hilo de Slack para consultar una base de código, activar un flujo o crear un ticket a partir de la conversación. GitLab Duo va publicando su progreso en el hilo para que sepas qué ocurrió.

Colaborador destacado del mes: @jspagnola

Jimmy es un colaborador de nivel 4 reconocido por su trabajo en la base de código de GitLab, la biblioteca client-go y el proveedor de Terraform, que abarca la gestión integral de tokens, cuentas de servicio y push mirrors mediante infraestructura como código.

Lo que viene

Funcionalidades previstas para las próximas versiones. Planes sujetos a cambios.

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