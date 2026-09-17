Neues bei GitLab
Monatliche Releases, Entwicklerressourcen und das Neueste vom GitLab-Team.
Monatliche Releases
Agentische Automatisierung und Kontrolle auf jede Oberfläche ausweiten, in der deine Entwickler(innen) arbeiten
Mit GitLab 19.4 kann dein Team ein komplettes Ziel als geregelten Ablauf direkt vom Terminal aus delegieren, GitLab aus jedem MCP-Client unter einheitlichen Leitlinien erreichen, gehostete Open-Weight-Modelle passend zur jeweiligen Aufgabe auswählen, um die Kosteneffizienz zu steigern, und den Verbrauch von GitLab Credits pro Nutzer(in) einsehen.
GitLab Duo CLI: vom Ziel zum fertigen Ergebnis
Automatisiere ein offenes Ziel, statt Schritt für Schritt Prompts einzugeben. Beschreibe das gewünschte Ergebnis und lass GitLab Duo CLI die Arbeit vorantreiben, während du die Kontrolle behältst. Der Slash-Befehl /goal läuft lokal im interaktiven Modus mit GitLab Premium und Ultimate und prüft den Fortschritt anhand deiner Standards für die Bereitstellung.
Preis-Leistung optimieren – mit gehosteten Open-Weight-Modellen
Als Administrator(in) wählst du das Modell für jede Aufgabe einzeln aus, statt dich auf ein einziges festzulegen. Leite umfangreiche, routinemäßige agentische Arbeit an ein kostengünstigeres Modell und behalte Spitzenmodelle für komplexe Aufgaben vor. Kimi K3, GLM 5.3 und MiniMax M3 stehen jetzt für Agenten, Abläufe und Agentic Chat zur Auswahl. Deine aktuelle Standardeinstellung bleibt bestehen, bis du sie änderst.
Neue MCP-Tools skalieren Automatisierung sicher für Platform-Teams
Erweitere die Automatisierung deines Teams um neue Tools für CI/CD, Merge Requests, Work Items, Sicherheitslücken und Projekte – kontrolliert durch dieselben Vorgaben, die auch für die Agenten gelten. Verfügbar in der Beta-Version.
KI-Credits im Überblick: faire Caps pro Team setzen
Sieh, was deine agentische Automatisierung kostet und wer sie verbraucht hat. Lege auf der Credit-caps-Seite eine Standardgrenze für alle fest und überschreibe sie anschließend pro Nutzer(in). Exportiere die Nutzung pro abrechenbarem Ereignis, um Ausgaben zu dokumentieren und jeder Abteilung zu zeigen, was sie im Vergleich zu ihrer Zusage verbraucht hat.
GitLab Duo Slack Agent (Experiment)
Automatisiere Arbeit direkt dort, wo sie beginnt: Erwähne @GitLab in einem Slack-Kanal oder -Thread, um Fragen zu einer Codebasis zu stellen, einen Ablauf auszulösen oder aus der Unterhaltung ein Issue zu erstellen. GitLab Duo überträgt seinen Fortschritt laufend in den Thread, damit du weißt, was passiert ist.
Bemerkenswerte(r) Mitwirkende(r) des Monats: @jspagnola
Jimmy ist ein Level-4-Mitwirkender, der für seine Arbeit an der GitLab-Codebasis, an Client-go und am Terraform-Provider gewürdigt wird – von der durchgängigen Verwaltung von Tokens und Dienstkonten bis hin zu Push-Mirrors über Infrastructure as Code.
Demnächst verfügbar
Geplante Funktionen in den kommenden Releases. Pläne können sich ändern.
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Was bei GitLab passiert
Git für die agentische Software Factory skalieren
KI-Credits gezielt einsetzen und Kosten für Agenten senken
Der GitLab Security Standard
Transcend-Hackathon „Ein Leben nach dem Code“: im Handumdrehen von der Idee zur Produktion
Praxis-Workshop zu agentischem Engineering
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