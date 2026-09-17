Secure

Erkennung schädlicher Pakete in der Abhängigkeitssuche (Beta)

Die Abhängigkeitssuche prüft deine Abhängigkeiten jetzt gegen die Malware-Advisories von GitLab, sodass per Typosquatting manipulierte Pakete und kompromittierte Maintainer-Konten auffallen, bevor sie allgemein bekannt werden. Funde erhalten den Schweregrad "Kritisch" und ein Malware-Badge. Zusätzlich blockiert die Malware-Regel in deinen Genehmigungsrichtlinien sie direkt im Merge Request.

Secure

Advanced SAST unterstützt jetzt Kotlin, Dart und Scala

Scanne Kotlin-, Dart- und Scala-Code mit derselben Kontaminationsanalyse, die dir für Java und Python bereits zur Verfügung steht. Funde werden als Codeflüsse von der Quelle zum Ziel über Android-APIs, Flutter und Dio, Play, Slick und Akka gemeldet.

AI Secure

Neue Tools für Sicherheitslücken im GitLab MCP-Server

Du kannst deine Sicherheitsfunde jetzt über deinen Agenten priorisieren, statt über den Sicherheitslückenbericht. Agenten listen Ergebnisse auf und prüfen sie, verwerfen oder bestätigen sie, setzen sie auf "Erkannt" zurück, überschreiben den Schweregrad oder erstellen ein verknüpftes Issue – und fragen standardmäßig vor jeder Änderung nach.

Secure

Unterstützung für SPDX-Lizenzausdrücke bei der Abhängigkeits- und Lizenzsuche

Erstelle Lizenzrichtlinien, die zusammengesetzte Angaben verstehen. Ausdrücke wie MIT OR Apache-2.0 wurden zuvor als unbekannt gelesen und konnten die Genehmigung umgehen. Jetzt erscheinen zusammengesetzte Lizenzen in deiner Abhängigkeitsliste, und deine Genehmigungsrichtlinien erlauben oder verweigern sie wie eine Abhängigkeit mit einer einzigen Lizenz.

Secure

Profil für automatische Priorisierung und Behebung

Lege deine automatisierte Sicherheitsstrategie einmal für eine Gruppe fest, statt Projekt für Projekt. Ein einziges Profil wendet die Erkennung von False-Positives, die Behebung von Sicherheitslücken und die automatische Problembehebung über SAST, Secret Detection und die Abhängigkeitssuche hinweg an – über die GraphQL-API.

Secure Analyze

Aggregierte Scanner-Abdeckung im Sicherheitsinventar

Sieh die Scanner-Abdeckung für deine gesamte Gruppenhierarchie auf einer Seite und schließe Lücken, ohne sie zu verlassen. Ein Abdeckungs-Widget zählt alle Projekte in der Gruppe und ihren Untergruppen zusammen und zeigt Anteil und Anzahl der Projekte, in denen jeder Scanner aktiviert, nicht aktiviert, fehlerhaft oder veraltet ist. Filtere nach einem Scanner, wähle einen Status aus und aktiviere Scanner für die Projekte, die nicht abgedeckt sind.

AI Plan

MCP-Server-Tools für Work Items

Übertrage deine Planungsarbeit an deinen Agenten. Agenten und MCP-Clients können Issues, Epics, Aufgaben, Vorfälle, Ziele und Key Results durchsuchen, lesen, erstellen und aktualisieren sowie in einem Diskussionsthread für dich kommentieren oder antworten.

AI Code

MCP-Server-Tools für Merge Requests

Bringe einen Merge Request vom Öffnen bis zum Merge, ohne deine IDE zu verlassen. Agenten öffnen und aktualisieren einen MR, prüfen Diffs, Konflikte und Genehmigungen, bündeln zeilenbezogene Review-Kommentare in einem einzigen Aufruf und führen zusammen, sobald alle Prüfungen erfolgreich sind.

AI Build

MCP-Server-Tools für CI/CD

Lass deinen Agenten das Joblog lesen und dir erklären, warum ein Build fehlgeschlagen ist. save_pipeline startet, wiederholt oder bricht eine Pipeline aus jedem MCP-Client ab, und get_job gibt Job-Metadaten zusammen mit dem Job-Trace zurück.

Manage

Ratenbegrenzungen auf GitLab.com richten sich künftig nach deinem Abonnement

Damit GitLab.com für alle schnell bleibt, passen wir die Ratenbegrenzungen ab dem 19. Oktober 2026 an die jeweilige Abonnementstufe an. Zuerst ändern sich Free-Konten und nicht authentifizierte Anfragen, im Januar 2027 folgen Premium und Ultimate. Authentifiziere die Anfragen deiner Automatisierung, damit sie das volle Kontingent deines Tarifs nutzen kann.

AI Manage

Modellauswahl für den Developer Flow

Steuere die Kosten des Developer Flow unabhängig vom Rest der GitLab Duo Agent Platform. Als Administrator(in) wählst du das Modell für den Developer Flow separat aus und entscheidest so pro Ablauf über Kosten und Leistungsfähigkeit.

AI

Neu gestaltetes Panel mit Sitzungsdetails

Sieh auf einen Blick, was eine Agentensitzung ausgelöst hat und was dabei entstanden ist. Eine Übersichtsleiste zeigt Status, Zeitstempel und die auslösende Person. Ein Abschnitt für verknüpfte Elemente trennt außerdem den Auslöser der Sitzung von den Merge Requests, Work Items, Jobs und Kommentaren, die sie erzeugt hat.

AI Code

Ereignisauslöser bei Erstellung eines Merge Requests

Lass ein erstes Review bereitliegen, bevor sich jemand den Merge Request vornimmt. Bisher wurde der Merge-Request-Auslöser nur bei **Approved**, **Marked ready** und **Merge conflict** aktiv. Wähle **Created** aus, damit dein Ablauf oder externer Agent startet, sobald der Merge Request als Entwurf oder im Status "Bereit" geöffnet wird und GitLab den Diff erzeugt. Konfiguriere dies in deinem Projekt unter **AI > Triggers**.

Code

Nachvollziehen, wer eine Datei oder ein Verzeichnis gesperrt hat

Prüfe, wer eine Datei gesperrt hat, und entsperre sie selbst. Bei einer gesperrten Datei war bisher nur das Label "Gesperrt" zu sehen, ohne Hinweis darauf, wer sie gesperrt hat oder ob du sie selbst entsperren kannst. Ein Popover neben dem Label nennt jetzt die Person und bietet dir eine Entsperrfunktion, wenn du die Berechtigung hast, oder andernfalls eine Erklärung. Bei einem gesperrten Verzeichnis führt dich der Link direkt zu der Datei, die deine Änderungen blockiert.