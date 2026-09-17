Secure Analyze

Dashboard per la sicurezza dell'organizzazione (beta)

Visualizza la security posture di tutti i gruppi di primo livello di un'organizzazione da un'unica pagina, invece di unire manualmente i report di gruppo. Gli utenti possono visualizzare il numero di vulnerabilità, le vulnerabilità nel tempo, i principali CWE, il punteggio di rischio e le vulnerabilità per età. Disponibile in versione beta su GitLab.com. Per visualizzare la dashboard, è necessario disporre del ruolo Proprietario per l'organizzazione, oltre alla ricerca avanzata e alla gestione avanzata delle vulnerabilità.

Secure

Rilevamento di pacchetti dannosi in Analisi delle dipendenze (beta)

L'analisi delle dipendenze ora verifica le tue dipendenze rispetto agli avvisi sul malware di GitLab, così i pacchetti che sfruttano il typosquatting e gli account gestore compromessi vengono rilevati prima che il problema diventi di ampia conoscenza. Le vulnerabilità rilevate hanno gravità Critical e il badge Malware; inoltre, la regola relativa al malware nei tuoi criteri di approvazione ne blocca il merge nella richiesta di merge.

Secure

Il test SAST avanzato include il supporto per i linguaggi Kotlin, Dart e Scala

Analizza il tuo codice Kotlin, Dart e Scala con la stessa analisi delle contaminazioni che già ottieni su Java e Python. Le vulnerabilità rilevate vengono segnalate mentre il codice passa dalla sorgente al sink tra le API Android, Flutter e Dio, Play, Slick e Akka.

AI Secure

Strumenti di vulnerabilità aggiunti al server MCP di GitLab

Ora puoi valutare i dati raccolti sulla sicurezza forniti dal tuo agente anziché dal report sulle vulnerabilità. Gli agenti elencano e controllano i risultati, quindi ignorano, confermano, ripristinano i valori rilevati, sostituiscono la gravità o creano un ticket collegato e, per impostazione predefinita, chiedono prima di ogni modifica.

Secure

Supporto per l'espressione di licenza SPDX nell'analisi delle dipendenze e delle licenze

Scrivi criteri di licenza in grado di interpretare dichiarazioni composte. Espressioni come MIT o Apache-2.0 in precedenza venivano interpretate come sconosciute e potevano quindi sfuggire ai controlli di approvazione, mentre ora le licenze composte vengono visualizzate nell'elenco delle dipendenze e i criteri di approvazione consentono o negano queste licenze come farebbero con una dipendenza con licenza singola.

Secure

Profilo di valutazione e correzione automatizzati

Imposta una volta sola la security posture automatizzata per un gruppo, anziché progetto per progetto. Un unico profilo applica il rilevamento dei falsi positivi, la risoluzione delle vulnerabilità e la correzione automatica con SAST, Rilevamento dei segreti e Analisi delle dipendenze tramite l'API GraphQL.

Secure Analyze

Copertura aggregata degli scanner nell'inventario di sicurezza

Visualizza la copertura degli scanner per l'intera gerarchia di gruppo su una pagina, quindi colma le lacune senza uscire da questa vista. Un widget di copertura conteggia tutti i progetti del gruppo e dei relativi sottogruppi e mostra, per ogni scanner, la percentuale e il numero di progetti in cui è attivato, non attivato, in errore o non aggiornato. Filtra per uno scanner, seleziona uno stato e attiva gli scanner nei progetti non coperti.

AI Plan Code Build

Strumenti per server MCP

Affida al tuo agente un'attività completa dall'inizio alla fine. Fagli cercare, leggere, creare e aggiornare ticket, epic, attività, incidenti, obiettivi e risultati chiave, nonché commentare o rispondere per te all'interno di un thread di discussione. Può gestire una richiesta di merge dall'apertura al merge senza uscire dal tuo IDE: apri e aggiorna la RM, esamina diff, conflitti e approvazioni, raggruppa in un'unica azione i commenti di revisione a livello di riga ed esegui il merge una volta superati tutti i controlli. Quando una build non va a buon fine, save_pipeline esegue, ritenta o annulla la pipeline da qualsiasi client MCP, mentre get_job restituisce il log del job, così l'agente può leggerlo e spiegarti il motivo dell'errore.

Manage

I limiti di frequenza su GitLab.com saranno adeguati al tuo abbonamento

Per mantenere GitLab.com veloce per chiunque ne faccia parte, dal 19 ottobre 2026 aggiorneremo i limiti di frequenza per allinearli al tuo livello di abbonamento. Gli account Free e le richieste non autenticate saranno interessati per primi, seguiti dagli account Premium e Ultimate a gennaio 2027. Mantieni l'automazione in esecuzione sulla piena disponibilità del tuo piano autenticandone le richieste.

AI Manage

Selezione del modello per il Flusso Sviluppatore

Controlla il costo del Flusso Sviluppatore separatamente dal resto di GitLab Duo Agent Platform. Nel ruolo di amministratore, seleziona il modello di Flusso Sviluppatore in modo indipendente, così da prendere decisioni su costi e funzionalità per flusso.

AI

Pannello dei dettagli della sessione riprogettato

Scopri a colpo d'occhio cosa ha attivato una sessione con un agente e cosa ha prodotto. Una barra di riepilogo mostra lo stato, i timestamp e l'utente che ha avviato l'operazione, oltre a una sezione Elementi collegati che distingue ciò che ha avviato la sessione dalle richieste di merge, dagli elementi di lavoro, dai job e dai commenti che ha generato.

AI Code

Trigger per l'evento di creazione della richiesta di merge

Ricevi una prima revisione preliminare prima che qualcuno prenda in carico la richiesta di merge. Il trigger della richiesta di merge in precedenza si attivava solo per gli eventi Approvato, Contrassegnato pronto e Conflitto di merge. Seleziona Creato e il flusso o l'agente esterno viene eseguito non appena la richiesta di merge si apre in stato di bozza o pronto e GitLab genera il diff. Configuralo in IA > Trigger nel tuo progetto.

Code

Scopri chi ha bloccato un file o una directory

Controlla chi ha bloccato un file e sbloccalo in autonomia. Un file bloccato in precedenza mostrava solo l'etichetta Bloccato, senza alcun modo per sapere chi lo avesse bloccato o se era possibile sbloccarlo in autonomia. Un popover accanto all'etichetta ora nomina la persona e ti offre un'azione di sblocco se hai l'autorizzazione o una spiegazione se non ne disponi. Per una directory bloccata, ti collega direttamente al file che blocca le modifiche.