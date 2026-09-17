Novità in GitLab
Release mensili, risorse per gli sviluppatori e ultime novità da parte del team di GitLab.
Release mensili
Espandi l'automazione agentica e la governance agli ambienti in cui lavorano i tuoi sviluppatori
Con GitLab 19.4, le misure protettive coprono i tuoi agenti ovunque vengano eseguiti. Delega interi obiettivi, stabilisci il costo di ogni job e visualizza la security posture di ogni progetto della tua organizzazione da un'unica dashboard.
La CLI di GitLab Duo segue un'attività dall'obiettivo al completamento
Automatizza un obiettivo aperto anziché fornire prompt passo dopo passo. Descrivi il tuo risultato e lascia che la CLI di GitLab Duo guidi il lavoro mantenendo il controllo. Il comando slash /goal viene eseguito localmente in modalità interattiva in GitLab Premium e Ultimate, verificando i tuoi progressi in base ai tuoi standard di distribuzione.
Ottimizza il rapporto prezzo/prestazioni del tuo team con modelli open-weight in hosting.
Nel ruolo di amministratore, scegli il modello per ogni job anziché standardizzare l'uso di un unico modello. Invia le attività agentiche di routine e ad alto volume a un modello meno costoso e riserva i modelli più avanzati alle attività complesse. Kimi K3, GLM 5.3 e MiniMax M3 sono ora selezionabili per agenti, flussi e chat agentica. L'impostazione predefinita corrente rimane attiva fino a quando non indichi diversamente.
I nuovi strumenti MCP aiutano i team della piattaforma a espandere l'automazione in sicurezza
Estendi l'automazione del tuo team a nuovi strumenti per CI/CD, richieste di merge, elementi di lavoro, vulnerabilità e progetti, soggetti agli stessi controlli che disciplinano gli agenti. Disponibile in versione beta.
Scopri chi ha speso i tuoi crediti di IA e stabilisci limiti equi per team
Visualizza il costo dell'automazione agentica e chi ha sostenuto la relativa spesa. Imposta un limite predefinito per chiunque nella pagina dei limiti di utilizzo dei crediti GitLab, quindi sostituiscilo per singolo utente. Esporta l'utilizzo per evento fatturabile per segnalare la spesa e mostrare a ogni reparto quanto ha consumato rispetto a ciò per cui si era impegnato.
Agente Slack di GitLab Duo (sperimentale)
Automatizza le attività direttamente dal punto in cui iniziano, menzionando @GitLab in un canale o thread di Slack per fare domande su una codebase, avviare un flusso o creare un ticket a partire dalla conversazione. GitLab Duo trasmette l'avanzamento direttamente nel thread, così puoi sapere cosa è successo.
Collaboratore del mese: @jspagnola
Jimmy è un collaboratore di livello 4, riconosciuto per il lavoro svolto sulla codebase di GitLab, su client-go e sul provider Terraform, che comprende la gestione end-to-end di token, account di servizio e immagini speculari del push tramite Infrastructure as Code.
Novità in arrivo
Funzionalità previste per le prossime release. I piani possono subire modifiche.
Scopri in anteprima quando saranno distribuite le nuove funzionalità
Le ultime novità di GitLab
Scalare Git per la software factory agentica
Fai fruttare ogni credito di IA: visualizza, limita e riduci la spesa per gli agenti
Il GitLab Security Standard
Hackathon Transcend: Dopo il codice: il percorso verso la produzione alla velocità dell'immaginazione
Workshop pratico di ingegneria agentica
Aggiornati prima di tutti
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