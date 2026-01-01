Helmは、Chartと呼ばれるパッケージを使用してアプリケーションの設定や管理を効率化できる仕組みを持っています。ここでは、基本的な仕組みや処理の流れ、実際にどのようなことができるのかを詳しく解説します。また、HelmとKubernetesの役割についても理解しておきましょう。

2-1. Helmの全体の仕組みと流れ

Helmの基本的な仕組みと流れは以下の通りです。

Chartの用意・作成 コマンドの実行 Kubernetes用 YAMLマニフェストの生成・送信 Kubernetes上でのアプリケーションの稼働と管理

まずは、Kubernetes上でアプリケーションを動作させるために必要な設定ファイルをChart（1つのパッケージ）にまとめます。Chartは自作することも、公開されているChartを利用することもできます。既存のアプリケーションを導入する場合は、公式または信頼できる提供元のChartを利用するケースが多くあります。

そしてユーザーがコマンドを実行することでHelmがChartを読み込み、Kubernetes用の設定ファイルを生成します。その後はKubernetes APIへデータが送信され、指示通りにアプリケーションが稼働する流れになります。

2-2. Helmでできること

Helmを活用することで、Kubernetes上のアプリケーションの高速なデプロイや設定変更などをコマンドで簡単に行えます。

具体的にできることや機能をまとめると以下が挙げられます。

アプリケーションのインストール

環境ごとのカスタマイズ

バージョン管理とロールバック

アプリケーションのアンインストール

Repositoryを通じたChartの共有 など

2-3. HelmとKubernetesの役割

Kubernetesは、コンテナ化されたアプリケーションを効率的に管理するためのオープンソースのコンテナオーケストレーションツールです。 コンテナは、アプリケーションとその実行に必要な環境を一つのパッケージとしてまとめ、自由に持ち運びができる仮想技術です。

コンテナはシステムの規模が大きくなると、コンテナ数の増加によって管理や運用が複雑化するという課題がありますが、この課題を解決する役割を担うのがKubernetesです。Kubernetesを活用すれば複数のコンテナにおけるスケーリングや連携などの作業を一括管理できます。

一方、HelmはそのKubernetes上でのアプリケーションの導入や設定をまとめて管理する役割を持ちます。