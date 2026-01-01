Helmとは？
Kubernetes向けパッケージマネージャー「Helm」の仕組みや特徴、メリット、よく使うコマンド、セキュリティ対策、Kustomizeとの違いやユースケース別の使い分けを解説します。
シニアソリューションアーキテクト
Kubernetes（クバネティス）上で動作するアプリケーションの開発や運用において、作業の効率化やデプロイの標準化を実現するツールとして「Helm（ヘルム）」は広く利用されています。Helmは、Kubernetes向けのパッケージマネージャーであり、Kubernetesを効率的に操作するための重要なツールです。
実際にソフトウェア開発プロジェクトにおいて、Helmの使い方について詳しく知りたいと考えている担当者も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、Helmの特徴や使い方、知っておきたいセキュリティ対策などを解説します。HelmとKustomizeとの違いやユースケースも紹介しているのでぜひ参考にして下さい。
- Helmとは、Kubernetes向けのオープンソースのパッケージマネージャーで、複数のアプリケーションのデプロイや設定管理を効率化できるツールである。
- Helmを利用する際には、「Chart」と呼ばれるパッケージを用意・作成する。
- Helmを利用するメリットには、複数のKubernetesリソースの一括管理や、環境別設定の効率化、ロールバックの管理がしやすいことがある。
- Helmを利用する際には、信頼できるChartを採用するなどの適切なセキュリティ対策が求められる。
Helmとは、Kubernetes上で動作するアプリケーションの設定や管理を効率よく行うためのオープンソースのパッケージマネージャーのことです。2015年にDeis社（後にMicrosoftが買収）が開発をスタートし、KubeConでHelm Classicとして発表されました。その後、2016年にHelm 2、2019年にHelm 3がリリースされ、2025年にはHelm 4として大規模アップグレードが行われました。
なお、「Helm」という用語は直訳すると「舵」を意味し、その意味の通り船の舵取りのように複雑なKubernetes上のアプリケーションの管理を制御する役割を担います。
Helmは、Chartと呼ばれるパッケージを使用してアプリケーションの設定や管理を効率化できる仕組みを持っています。ここでは、基本的な仕組みや処理の流れ、実際にどのようなことができるのかを詳しく解説します。また、HelmとKubernetesの役割についても理解しておきましょう。
2-1. Helmの全体の仕組みと流れ
Helmの基本的な仕組みと流れは以下の通りです。
- Chartの用意・作成
- コマンドの実行
- Kubernetes用YAMLマニフェストの生成・送信
- Kubernetes上でのアプリケーションの稼働と管理
まずは、Kubernetes上でアプリケーションを動作させるために必要な設定ファイルをChart（1つのパッケージ）にまとめます。Chartは自作することも、公開されているChartを利用することもできます。既存のアプリケーションを導入する場合は、公式または信頼できる提供元のChartを利用するケースが多くあります。
そしてユーザーがコマンドを実行することでHelmがChartを読み込み、Kubernetes用の設定ファイルを生成します。その後はKubernetes APIへデータが送信され、指示通りにアプリケーションが稼働する流れになります。
2-2. Helmでできること
Helmを活用することで、Kubernetes上のアプリケーションの高速なデプロイや設定変更などをコマンドで簡単に行えます。
具体的にできることや機能をまとめると以下が挙げられます。
- アプリケーションのインストール
- 環境ごとのカスタマイズ
- バージョン管理とロールバック
- アプリケーションのアンインストール
- Repositoryを通じたChartの共有 など
2-3. HelmとKubernetesの役割
Kubernetesは、コンテナ化されたアプリケーションを効率的に管理するためのオープンソースのコンテナオーケストレーションツールです。コンテナは、アプリケーションとその実行に必要な環境を一つのパッケージとしてまとめ、自由に持ち運びができる仮想技術です。
コンテナはシステムの規模が大きくなると、コンテナ数の増加によって管理や運用が複雑化するという課題がありますが、この課題を解決する役割を担うのがKubernetesです。Kubernetesを活用すれば複数のコンテナにおけるスケーリングや連携などの作業を一括管理できます。
一方、HelmはそのKubernetes上でのアプリケーションの導入や設定をまとめて管理する役割を持ちます。
KubernetesでHelmが利用される理由やメリットは以下が挙げられます。
- 複数のKubernetesリソースをパッケージ化できる
- 複数環境へのデプロイを効率よく行える
- アプリケーションの更新やロールバックを行いやすい
3-1. 複数のKubernetesリソースをパッケージ化できる
Helmを利用することで、Chartとして複雑なアプリケーションの構成をパッケージ化できるため、インストールをスムーズに行え、その後の運用管理も効率化することが可能です。
また、パッケージ化されたChartはチーム内やコミュニティ間で共有・再利用できるため、社内標準のChartを準備することでセキュリティの担保や品質の均一化、開発の迅速化などに繋げられます。
3-2. 複数環境へのデプロイを効率よく行える
開発・検証・本番環境で構成が異なる場合でも、Helmなら共通のマニフェストを使い回しながら環境ごとに異なる設定（ドメイン名やレプリカ数など）を変更するだけでデプロイが可能になります。
これにより、異なる環境ごとに同じようなYAMLファイルを作成・管理する手間を削減でき、作業の効率化に繋がります。また、同じ基本構成を利用するため、手動による設定ミスを防止し、デプロイの一貫性を保てるメリットがあります。
3-3. アプリケーションの更新やロールバックを行いやすい
HelmはKubernetes上で動作しているアプリケーションの更新やロールバックをコマンドを使って簡単に行えるため、開発者の運用負荷の軽減に繋げられます。
Helmを使用するとデプロイやアップグレードの際に変更履歴が自動で保存されます。万が一更新で問題が発生した場合でも、コマンドで履歴を確認し過去のリビジョンへ戻せる仕組みを持っているため、復旧に大幅な時間をかけることなく指定した過去のリビジョンへ戻せます。
ここまでHelmの仕組みやメリットについて解説してきましたが、実際にHelmを利用する上では以下の用語の意味について理解しておくことが大切です。
|用語
|意味
|Chart（チャート）
|・Kubernetes上でアプリケーションを動作させるために必要な設定ファイルをまとめたパッケージ
・既存のChartを探して利用するのが一般的だが、自社で作成することもできる
|Values（バリューズ）
|・Valuesは、Chartの動作やリソースの設定をカスタマイズするための値
・ChartのTemplateと設定値を分離できるため、同じChartを開発・検証・本番といった別環境で再利用しやすくなる
|Release（リリース）
|・Kubernetes上で実行されているChartのインスタンス（実行状態）
・異なるRelease名を指定すれば、同じChartから複数のReleaseを作成することが可能
|Chart Repository（チャートリポジトリ）
|・Chartが保存・公開されている保管庫
・Chartを検索・共有・再利用するために使用する
|Revision（リビジョン）
|・変更を管理するための仕組みによって付けられた番号
・アップグレードやロールバックなどが実施されるたびに、Revisionが更新される
|Rollback（ロールバック）
|・Helmで管理しているリリースを、過去のリビジョンに戻す機能
・問題発生時にも安全な切り戻しができる
Helmを安全に利用する際には以下のようなセキュリティ対策を行う必要があります。
- 信頼できるChartを選定・確認する
- 機密情報の管理を徹底する
- Kubernetesの権限を必要最小限に設定する
- Chartは定期的にアップデートする
6-1. 信頼できるChartを選定・確認する
Chartを利用する際には、信頼できるChartを選定することが大切です。多くのChartが公開されていますが、出所がわからないChartを検証もしないまま利用してしまうとセキュリティインシデントに繋がる可能性が高まります。
そのため、出所が明確な信頼できる組織や公式プロジェクトが公開しているChartを優先して利用します。Artifact Hubなどを活用してChartの候補を探す際も、提供元、更新状況、依存関係などのChartの内容を確認したうえで、必要に応じて検証してから採用すると良いでしょう。
6-2. 機密情報の管理を徹底する
Helmを利用する際には、パスワードやAPIキーなど自社の機密情報をvalues.yamlに平文で記載しないようにしましょう。機密情報を平文で記載してしまうと、Gitで管理した時にパスワードなどがそのまま一緒に保存・共有されてしまい、機密情報が漏えいするリスクが高まります。
対策としては、values.yamlに直接機密情報を記載せず、外部シークレット管理ツールを活用し、分離して管理する方法が挙げられます。
6-3. Kubernetesの権限を必要最小限に設定する
Helmを操作するユーザーやServiceAccountに対して必要以上のKubernetes権限を与えない取り組みも必要です。
過剰な権限付与を行っていると、万が一セキュリティインシデントが発生し認証情報が外部の悪意あるユーザーに漏れた場合、多くのリソースが操作されKubernetes環境に大きな影響が出てしまう可能性があります。
そういったリスクを最小限に抑えるためにも、RBACを適用し、必要な操作だけを割り当てましょう。
6-4. Chartは定期的にアップデートする
古いChartを更新もせずにそのまま利用していると、セキュリティ上の問題が残る可能性があります。そのため、定期的にアップデート情報をチェックし、常に最新の状態で利用できる環境を構築する意識が大切です。
また、利用していないChartやリリースはセキュリティの攻撃対象となる可能性があるため、削除しておきましょう。
Kubernetesマニフェストの管理において、HelmとKustomizeはよく比較されるツールですが、両者のアプローチには明確な違いがあります。
ここでは、HelmとKustomizeの基本的な違いや、Kustomizeのメリットを詳しく解説していきます。
7-1. HelmとKustomizeの基本的な違い
HelmとKustomizeの基本的な違いは、HelmはChartを使ってKubernetes上のアプリケーションをまとめて管理するためのパッケージマネージャーであるのに対し、Kustomizeは既存のKubernetesマニフェストを環境ごとにカスタマイズするためのツールであることです。
両者はどちらが優れているかということではなく、それぞれアプローチが異なるため目的や用途に応じて使い分けることができます。
7-2. Kustomizeのメリット
Kustomizeのメリットは以下のようなものが挙げられます。
- 標準のYAMLファイルを活用できる
- 環境ごとの差分管理がしやすい
- 変更履歴の追跡がしやすい
7-2-1. 標準のYAMLファイルを活用できる
Kustomizeでは、既存のYAMLファイルをベースとして活用できるため、独自のテンプレート言語を必要とせずシンプルに管理できるメリットがあります。
使い慣れたKubernetesのYAML形式をそのまま活かせることから、開発チームの学習コストが低く、迅速な採用を実現できます。
7-2-2. 環境ごとの差分管理がしやすい
Kustomizeなら「Base（共通設定）」と「Overlay（環境ごとの差分）」を分離して管理できるため、開発・検証・本番といった複数環境の設定を効率よく行えます。例えば、「本番環境だけレプリカ数を変更する」というケースにおいて、共通設定はそのまま使い、本番環境で変更したい部分（レプリカ数）だけ上書き適用することができます。
7-2-3. 変更履歴の追跡がしやすい
Kustomizeは、YAMLファイルをGit上で管理することで変更履歴の追跡がしやすいメリットもあります。Gitとの相性が良く透明性が高く、「誰が」「いつ」「どのような変更を加えたか」を直感的に理解しやすいため、厳格な監査条件のある組織や案件にも役立つでしょう。
7-3. HelmとKustomizeの特徴を一覧表で比較
HelmとKustomizeの特徴を一覧表でまとめました。両者の違いを理解するための参考にして下さい。
|比較項目
|Helm
|Kustomize
|目的・役割
|Kubernetes上のアプリケーションのパッケージ管理
|既存のKubernetesマニフェストの環境別カスタマイズ
|基本単位・構成要素
|Chart
|Base
Overlay
|再利用性
|高い
|高い
|パッケージ配布
|外部への公開・配布が得意
|Helmのようなパッケージ管理はないため不向き
|学習コスト
|パッケージ管理やテンプレートの構文を学ぶ必要がある
|基礎的なYAMLの知識があれば対応できる
HelmとKustomizeの使い分けはどのように判断すればよいか知りたい人も多いでしょう。ここでは、HelmとKustomizeのユースケースを紹介します。
8-1. Helmの導入が適しているケース
Helmの導入は、多数のマイクロサービスやリソースがあり、複雑なアプリケーションをKubernetes上で動作させたい場合に適しています。Helmなら、複数のアプリケーションのデプロイやバージョン管理を自動化できるため、手作業を減らしながら安全に運用することが可能です。
また、共通のChartを使いながら環境ごとに異なる部分だけを変更できる機能があるため、開発・検証・本番環境などに同じアプリケーションを展開したいケースにも向いています。パッケージ機能があることから、チームや組織でChartを共有し、構成の標準化を図りたい場合にも活用できるでしょう。
8-2. Kustomizeの導入が適しているケース
Kustomizeの導入は、既存のYAMLファイルをベースに開発・検証・本番環境ごとに設定ファイルを少しずつ変更したいケースに向いています。Kustomizeなら、環境ごとの修正点を基本の設定を維持したまま効率よく管理できます。また、GitでYAMLファイルを管理できるため、変更管理や監査を強化したい案件にも適しているでしょう。
その他にも、標準的なYAMLマニフェストをそのまま活用できるため、コストをかけずにマニフェスト管理をシンプルに保ちたいケースにも向いています。
8-3. HelmとKustomizeを併用するケース
HelmとKustomizeの両者は異なる役割を持ちますが、併用するケースも少なくありません。
Helmの主要なメリットは、Chartを使って複雑なアプリケーションや関連リソースを一つのパッケージとしてまとめて管理できることです。一方、Kustomizeは環境ごとの差分管理の効率化や、プレーンなYAMLファイルをそのまま活用できるのが主な強みです。
これらのメリットを踏まえると、例えばサードパーティ製アプリケーションにはHelmを使って管理の手間を減らし、自社アプリケーション（自社開発）には、Kustomizeでシンプルに管理するといった方法を採用することができます。
Helmの活用例として、GitLabをKubernetes上に構築し開発基盤として利用する方法を紹介します。GitLabは、開発の計画やソース管理、セキュリティ、CI/CDなどソフトウェア開発に必要な機能が搭載された統合開発プラットフォームです。
公式でGitLab Chartを提供しており、GitLabのSelf-Managed環境をKubernetes上で構築することが可能です。既にKubernetes上でGitLabを動作させるための前提要件がChartにまとめられているため、コマンドでGitLabを簡単にデプロイできます。
また、GitLab Runnerの構築も公式のChartを使って行うことができ、設定と運用の効率化に繋げられます。
Self-Managed環境とRunnerの構築についての詳細は以下を参考にして下さい。
最後にHelmに関するよくある質問とその回答を紹介します。
10-1. Helmは無料で利用できる？
Helmはオープンソースソフトウェアとして無料で使えます。
Helm自体に直接的なコストはかかりませんが、Helmを使いこなすための学習コストや、設計・運用コストなどが別途で発生するためそれらのコストを考慮した上で導入を検討する必要があります。
10-2. HelmはKubernetesに必須？
Kubernetes運用においてHelmは必ずしも必要ではありません。例えば、デプロイするコンテナが少ないなどシンプルな構成では、Helmの管理コストのほうが大きくなる可能性があります。
ただ、多くのリソースがある複雑なアプリケーションの管理においてはHelmのメリットを最大限に活かせるため、アプリケーションの規模や構成などを考慮しながら正確な導入判断を行うことが大切です。
10-3. Helmとkubectlは何が違う？
Helmは複雑なアプリケーションを効率よく管理するためのKubernetes向けパッケージマネージャーであり、kubectlはKubernetesクラスターを直接操作して、アプリケーションの状態確認などを行うコマンドラインツールを指します。
Helmとkubectlは、どちらもKubernetesを操作するツールですが役割や操作の単位が異なります。
10-4. Helmの公式情報などはどこから入手できる？
Helmの公式情報は、Helmの公式サイトから入手できます。公式サイトでは、ドキュメントが用意されており、メニューから入門として全体の概要や具体的なインストール手順、Chartの作成方法などの情報を得られます。
また、CNCFのプロジェクトであるArtifact Hubを通して組織やコミュニティが提供しているChartを探すことも可能です。コミュニティやブログを通して最新情報も発信しているため、導入時だけでなく定期的にアクセスしてチェックしておくと良いでしょう。
Kubernetes向けパッケージマネージャーであるHelmを利用することで、Kubernetes上で動作するアプリケーションのデプロイ・管理を効率化できるため、複雑なアプリケーションを扱う現場においては積極的に活用すると開発スピードの向上に繋げられます。実際にHelmを採用する際には、仕組みや使い方をよく理解し適切なセキュリティ対策も行いましょう。
なお、GitLabのSelf-Managed環境をKubernetes上へ構築する際にも、Helmを活用できます。必要な機能が統合的に搭載されたGitLabなら開発プロセスの改善に繋げられるため、開発基盤の見直しも行いたいと考えている企業の担当者は、ぜひGitLabの導入も検討してみて下さい。
監修：大森 俊秀 @toshiomori
（GitLab合同会社 ソリューションアーキテクト本部 シニアソリューションアーキテクト）
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