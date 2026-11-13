プロビジョニングは対象によってさまざまな種類があるため、正しく理解しておく必要があります。

サーバープロビジョニング

シンプロビジョニング

ネットワークプロビジョニング

クラウドプロビジョニング

ユーザープロビジョニング

サービスプロビジョニング

3-1. サーバープロビジョニング

サーバープロビジョニングは、サーバーをすぐに利用できる状態にしておくためのプロセスであり、ソフトウェアを動作させるための実行環境を構築する下層の作業に該当します。

具体的には、仮想マシンの作成、OSのインストールやソフトウェアの導入、各種システムの設定などを行います。

また、導入後にも継続的に安定したサーバー運用を実現できるよう、障害発生時の対応や予備サーバーの準備なども含めて設計する必要があります。

3-2. シンプロビジョニング

シンプロビジョニングは、サーバーに対して実際の使用量に応じて必要な分だけストレージ容量を割り当てる方式を指し、サーバープロビジョニングの一部として考えることもできます。

従来の方法では、サーバー構築の際にストレージ容量に不足がないよう想定以上の容量を確保しているケースがありました。しかし、その方法では実際運用した際に容量を持て余してしまうことが多く、無駄なコストが発生していました。

シンプロビジョニングを採用すれば、必要なストレージ容量のみを物理的に割り当て、残りの容量は仮想化して管理できるため、ストレージ容量を効率よく活用することが可能です。ビジネスデータの増加や変化の激しい現代において、柔軟に対応できるのがシンプロビジョニングのメリットです。

3-3. ネットワークプロビジョニング

ネットワークプロビジョニングは、ITインフラの土台となるネットワーク環境を準備・構築するプロセスを指し、サーバーやパソコン、外部環境などが問題なく通信できるよう必要な設定を行う、サーバーよりも下層のプロビジョニングに該当します。

具体的には、ルーターなどのネットワーク機器の準備や、ファイアウォールの初期設定・構築作業、IPアドレスの割り当てなどを実施します。

なお、ネットワークプロビジョニングという言葉は通信事業者がユーザーにネットワークサービスを提供する際にも使用されるため混同しないようにしましょう。

3-4. クラウドプロビジョニング

クラウドプロビジョニングは、組織やチームが利用するクラウド環境を、すぐに利用できる状態にするプロセスを指します。具体的には、仮想マシンやネットワーク、ストレージ、データベースなど複数のリソースをクラウド上に作成し、必要な設定を行います。

クラウドでは、管理画面やAPIを通じて、必要なときに必要な分だけリソースを用意できます。そのため、手作業で行うだけでなく、コードで構成を定義して自動化する運用も広がっています。最新の技術や市場の変化に柔軟に対応するため、クラウド型のシステムを利用するケースが増えており、クラウドプロビジョニングの重要性は高まっています。

なお、 GitLab CI/CDでは、TerraformやOpenTofuなどのIaCツールを実行するパイプラインを構成することで、クラウド環境の構築を自動化できます。プロビジョニングの自動化については後ほど詳しく解説します。

3-5. ユーザープロビジョニング

ユーザープロビジョニングは、システムやツールのアカウント管理を対象としたプロビジョニングで、「アカウントプロビジョニング」や「IDプロビジョニング」とも呼ばれます。

インフラ構築後に、実際にユーザーがシステムを利用するためにアカウントの作成や権限付与などを行う上層のプロビジョニングに該当します。

他のプロビジョニングと比較して業務プロセスの意味合いが強いのが特徴で、例えば、新人エンジニアが作業を行うために必要なシステムの権限を与えることがユーザープロビジョニングです。

3-6. サービスプロビジョニング

サービスプロビジョニングは、ユーザーがサービスをすぐに利用できる状態にするプロセスを指し、上層のプロビジョニングに該当します。

例えば、自社で新しいWebサービス（ SaaSや業務アプリケーション）を開発した場合に、ユーザーがサービスを利用できるよう機能の有効化や、専用環境のセットアップなどを実施します。

サービスプロビジョニングを導入すれば、ユーザーはスムーズにサービスを利用できます。