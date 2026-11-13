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プロビジョニングは、IT分野においてネットワークやサーバーなどのリソースを必要に応じてすぐに利用できる状態に管理しておくことであり、市場や環境の変化が激しい現代において欠かせない取り組みの一つです。しかし、プロビジョニングは対象によってさまざまな種類が存在するため、正しく導入・運用していくためには網羅的な理解が必要になります。
そこでこの記事では、プロビジョニングの基礎知識や種類、ソフトウェア開発における活用方法・自動化するメリットなどを詳しく解説するので、ぜひ参考にして下さい。
- IT分野におけるプロビジョニングとは、サーバーやネットワークなどのリソースを需要を予測した上で必要な時にすぐに利用できる状態にしておくことであり、対象によってさまざまな種類が存在する。
- ソフトウェア開発の領域では、TerraformなどのIaC（Infrastructure as Code）ツールやGitLab CI/CDなどを活用してプロビジョニングを自動化するのが代表的な活用方法である。
- ソフトウェア開発の領域でプロビジョニングを自動化することで、工数削減やヒューマンエラーの防止などに繋がる。
プロビジョニング（Provisioning）とは、IT分野においてサーバーやネットワーク、アカウントなどのITリソースを、需要を予測した上で事前に準備し、必要な時にすぐに利用できる状態にしておく取り組みを指します。「Provisioning」という用語は直訳すると、「準備」「提供」「割り当て」を意味し、元々は通信事業の分野で活用されてきましたが、近年ではIT分野を含めてさまざまなシーンで広く採用されています。
IT分野におけるプロビジョニングは、過去クラウド技術が普及していない時代には、サーバーの設置やネットワークケーブルの敷設、ミドルウェアのインストールなどの準備を全て担当者が手動で行なっていました。
その後、仮想化技術やクラウドサービスの普及によって、仮想マシン（VM）やクラウドサービスの利用ができるようになったことから、プロビジョニングに関する物理的な作業が大幅に削減されました。
近年では、多くの設定をアプリケーションと同じようなコード（テキストファイル）で管理することができるようになり、クラウド環境を制御するAPIやIaCツールの活用によってプロビジョニングを自動化できるようになっています。
このようにプロビジョニングは、IT技術の進化とともに運用プロセスも大きく変化し続けているのです。
プロビジョニングは対象によってさまざまな種類があるため、正しく理解しておく必要があります。
- サーバープロビジョニング
- シンプロビジョニング
- ネットワークプロビジョニング
- クラウドプロビジョニング
- ユーザープロビジョニング
- サービスプロビジョニング
3-1. サーバープロビジョニング
サーバープロビジョニングは、サーバーをすぐに利用できる状態にしておくためのプロセスであり、ソフトウェアを動作させるための実行環境を構築する下層の作業に該当します。
具体的には、仮想マシンの作成、OSのインストールやソフトウェアの導入、各種システムの設定などを行います。
また、導入後にも継続的に安定したサーバー運用を実現できるよう、障害発生時の対応や予備サーバーの準備なども含めて設計する必要があります。
3-2. シンプロビジョニング
シンプロビジョニングは、サーバーに対して実際の使用量に応じて必要な分だけストレージ容量を割り当てる方式を指し、サーバープロビジョニングの一部として考えることもできます。
従来の方法では、サーバー構築の際にストレージ容量に不足がないよう想定以上の容量を確保しているケースがありました。しかし、その方法では実際運用した際に容量を持て余してしまうことが多く、無駄なコストが発生していました。
シンプロビジョニングを採用すれば、必要なストレージ容量のみを物理的に割り当て、残りの容量は仮想化して管理できるため、ストレージ容量を効率よく活用することが可能です。ビジネスデータの増加や変化の激しい現代において、柔軟に対応できるのがシンプロビジョニングのメリットです。
3-3. ネットワークプロビジョニング
ネットワークプロビジョニングは、ITインフラの土台となるネットワーク環境を準備・構築するプロセスを指し、サーバーやパソコン、外部環境などが問題なく通信できるよう必要な設定を行う、サーバーよりも下層のプロビジョニングに該当します。
具体的には、ルーターなどのネットワーク機器の準備や、ファイアウォールの初期設定・構築作業、IPアドレスの割り当てなどを実施します。
なお、ネットワークプロビジョニングという言葉は通信事業者がユーザーにネットワークサービスを提供する際にも使用されるため混同しないようにしましょう。
3-4. クラウドプロビジョニング
クラウドプロビジョニングは、組織やチームが利用するクラウド環境を、すぐに利用できる状態にするプロセスを指します。具体的には、仮想マシンやネットワーク、ストレージ、データベースなど複数のリソースをクラウド上に作成し、必要な設定を行います。
クラウドでは、管理画面やAPIを通じて、必要なときに必要な分だけリソースを用意できます。そのため、手作業で行うだけでなく、コードで構成を定義して自動化する運用も広がっています。最新の技術や市場の変化に柔軟に対応するため、クラウド型のシステムを利用するケースが増えており、クラウドプロビジョニングの重要性は高まっています。
なお、GitLab CI/CDでは、TerraformやOpenTofuなどのIaCツールを実行するパイプラインを構成することで、クラウド環境の構築を自動化できます。プロビジョニングの自動化については後ほど詳しく解説します。
3-5. ユーザープロビジョニング
ユーザープロビジョニングは、システムやツールのアカウント管理を対象としたプロビジョニングで、「アカウントプロビジョニング」や「IDプロビジョニング」とも呼ばれます。
インフラ構築後に、実際にユーザーがシステムを利用するためにアカウントの作成や権限付与などを行う上層のプロビジョニングに該当します。
他のプロビジョニングと比較して業務プロセスの意味合いが強いのが特徴で、例えば、新人エンジニアが作業を行うために必要なシステムの権限を与えることがユーザープロビジョニングです。
3-6. サービスプロビジョニング
サービスプロビジョニングは、ユーザーがサービスをすぐに利用できる状態にするプロセスを指し、上層のプロビジョニングに該当します。
例えば、自社で新しいWebサービス（SaaSや業務アプリケーション）を開発した場合に、ユーザーがサービスを利用できるよう機能の有効化や、専用環境のセットアップなどを実施します。
サービスプロビジョニングを導入すれば、ユーザーはスムーズにサービスを利用できます。
プロビジョニングを正しく理解するためには、似た用語との違いも把握しておくことが大切です。ここでは、デプロイやキッティングなどとの違いを解説します。
4-1. プロビジョニングとデプロイの違い
プロビジョニングは、サーバーやネットワークなどのITリソースを事前に準備しておくプロセスを指し、デプロイは完成したソフトウェアを対象の環境に配置しユーザーが利用できる状態にする作業のことです。
つまり、プロビジョニングはソフトウェアを動かすための「環境作り」であり、デプロイは「ソフトウェアの配置」を目的として行われます。
現在の開発現場では、リリースサイクルの短縮化のためにプロビジョニングとデプロイの両者をCI/CDで自動化して扱うケースが増えています。
4-2. プロビジョニングとキッティングの違い
プロビジョニングとキッティングは、どちらもIT環境を事前に準備しすぐに使える状態にするプロセスを指しますが、対象や目的に違いがあります。
具体的には、プロビジョニングは主にサーバーやネットワーク、クラウド、アカウントなど幅広いITリソースを対象としますが、キッティングは主にパソコンやスマートフォンなどの端末の準備や設定を行う作業を指します。
ただし、パソコンの初期設定という文脈においてはキッティングの一部としてプロビジョニングが組み込まれるケースもあり、現場によって作業範囲や認識が異なります。
4-3. プロビジョニングと再プロビジョニング・デプロビジョニングの違い
再プロビジョニングは、すでに用意したリソースやアカウントの設定を見直し、状況に合わせて再構成・再割り当てを行う作業を指します。環境をいったん削除して作り直す場合もあれば、既存の設定や権限だけを更新する場合もあります。
一方、デプロビジョニングは、割り当て済みのリソースやアカウント、権限を解除・削除する作業を指します。サーバーやクラウド環境であれば環境の停止・削除、ユーザーであればアカウントの無効化や権限の回収が該当します。
開発現場で再プロビジョニングやデプロビジョニングが必要になるケースには、以下が挙げられます。
- チームのプロビジョニングポリシーや構成が変更された時(再プロビジョニング)
- 環境のトラブルや不具合を解消するために、環境を作り直したい時(再プロビジョニング)
- メンバーの異動や役割変更により、必要な権限が変わった時(再プロビジョニング)
- 退職やプロジェクト終了により、アカウントや不要な環境を整理したい時(デプロビジョニング)
環境を削除・再構築する際には、元のデータが失われるため、重要なデータはバックアップをとっておきます。また、サーバーなどにダウンタイムが発生する場合があるため、業務継続に大きな影響がないよう計画的に進めることが大切です。なお、アカウントのデプロビジョニングが漏れると、退職者のアカウントが残り続けるなどセキュリティ上のリスクになるため、手順を明確にしておく必要があります。
IT分野における身近なプロビジョニングの活用例としてクラウドサービス「AWS（Amazon Web Services）」が挙げられます。
AWSでもプロビジョニングが行われており、サーバーやネットワーク、ストレージなどのITリソースを、需要の変化に応じて流動的に提供する仕組みを採用しています。また、AWSでは手動で環境構築するのではなく、コードやツールの活用によってプロビジョニングを自動化することができます。これにより、開発者の負担を軽減し、迅速な環境構築に繋げられます。GitLabとAWSを組み合わせて環境構築やデプロイを自動化する方法は、GitLabとAWSのパートナーシップのページで紹介しています。
ソフトウェア開発におけるプロビジョニングでは、開発のスピードと品質を高め、プロダクトを素早く市場に投入するためにもサーバーやストレージ、ネットワークなど開発に必要な環境を安全かつ迅速に構築することが求められます。インフラ構築は手作業でも可能ですが、担当者の負担が大きく時間や手間がかかってしまいます。特にサーバー台数が増えるなどシステム全体が複雑化すると、手作業でのインフラ構築は現実的ではありません。
しかし、現在はクラウドサービスの普及もあり、TerraformなどのIaCツールの活用やCI/CDとの連携によってインフラ構成をコードで定義し、自動で構築・運用するプロセスが主流となっています。
IaCツールでインフラ構成をコード化するだけでなく、変更内容のレビューや承認、実行結果の確認まで含めた運用フローを整備することも重要です。GitLabのCI/CDを活用すれば、IaCコードの変更をマージリクエストでレビューし、承認後にプロビジョニングを実行する流れを構築できます。このように、Gitリポジトリを信頼できる唯一の情報源としてインフラを管理・適用する考え方は「GitOps」と呼ばれます。
次からプロビジョニングを自動化するメリットやIaCツールの選び方など、プロビジョニングの自動化に焦点を当てて解説していきます。
ソフトウェア開発でプロビジョニングを自動化するメリットは以下が挙げられます。
- 開発者の工数削減
- ヒューマンエラーの防止
- 環境や設定の標準化・再現性の担保
- 迅速なサービスの市場投入
7-1. 開発者の工数削減
従来手作業で行なっていたインフラ構築を自動化できる仕組みを作れば、開発者の負担を大幅に軽減できます。環境構築にかかるリソースを削減できるため、開発者はプロダクトの設計や機能開発、セキュリティ対策などのコア業務にリソースを集中させることが可能です。
日々の手作業による環境構築の作業がなくなることで、開発プロセス全体に良いサイクルが生まれ、生産性やプロダクト品質の向上に繋がるでしょう。
7-2. ヒューマンエラーの防止
プロビジョニングを自動化すれば、手作業による設定漏れや入力ミスを防止でき、作業者による品質のバラつきもなくなるメリットもあります。
手作業での環境構築は時間がかかる上に、ミスやトラブルまで発生してしまうとより多くのリソースを割いてしまい、市場投入に遅れが生じてしまいます。プロビジョニングの自動化なら無駄なミスを防ぎ、作業をスムーズに進められます。
ただし、後にも触れますが自動化の仕組みを安定して運用するには、コードそのものの検証などは必須になります。
7-3. 環境や設定の標準化・再現性の担保
プロビジョニングを自動化する際には、定義ファイルの活用によって同じ構成を何度でも適用できます。それにより、特定の作業者でしか環境を構築できないといった属人化の防止に繋がります。標準化した環境やパイプラインを組織全体で共有し、開発者が自ら利用できるようにする方法は、GitLabによるプラットフォームエンジニアリングで紹介しています。
また、万が一障害が発生した場合でも、定義ファイルがあることによって同じ環境を迅速に再構築できます。定義ファイルは、ツールによって書き方が異なりますが一般的には「何をどのような状態に設定したいか」をコードで記述します。
7-4. 迅速なサービスの市場投入
プロビジョニングの自動化で環境構築の時間を短縮することで、開発スピードが向上し迅速な市場投入にも繋げられます。ビジネス環境の変化が激しい現代において、市場投入の遅れは機会損失や競争力の低下を招く大きな原因になります。
環境構築の自動化で余ったリソースを、開発作業に集中させることで競合他社よりも早く顧客にサービスを届けられるため、CXや業績の向上に繋げられるでしょう。
IaCツールにはさまざまな種類があるため、選定のポイントを押さえた上で自社に合ったツールを導入することが大切です。
具体的にIaCツールは以下の観点を考慮して選定すると良いでしょう。
- 利用するインフラ環境（クラウド・オンプレミス）への対応
- ツールの将来性と拡張性
- ツールの特性（宣言型・手続き型）
- 開発チームのスキルセットとの相性
- ドキュメントやサポートの充実度
- CI/CDとの連携性
まず基本的なポイントとして自社のインフラ環境と対象のツールが対応しているかを確認することが大切です。また、ツールが持つ特性によってできることや作業者の負担などに違いがあるため、チームのスキルセットと合わせてチェックしましょう。その他、スムーズな導入・運用のためにもサポート体制の有無やCI/CDとの連携性、ツールの拡張性のチェックも欠かせないポイントです。なお、GitLab CI/CDではパイプラインをYAML形式の設定ファイルで定義し、GitLab Runnerがジョブを実行するため、IaCツールのコマンドもそのままパイプラインに組み込めます。
IaCツールは導入するだけでなく、自動化した後の運用フローまで設計することが大切です。GitLab CI/CDと組み合わせることで、インフラ変更のレビューから承認、本番適用までを一連のフローとして自動化でき、変更履歴の可視化も容易になります。その結果、「いつ」「誰が」「どのコードを実行したのか」を明確に把握できます。
例えば、TerraformやOpenTofuなどのIaCツールでインフラ構成をコードとして定義し、そのコードをGitLabのリポジトリで管理します。開発者が変更を加える際は、マージリクエストを作成します。するとパイプラインが自動で検証や変更内容の確認(plan)を実行し、その結果を見ながらチームでレビュー・承認します。承認・マージ後にパイプラインからプロビジョニングを実行することで、手作業による設定変更を減らし、手順を標準化できます。
プロビジョニングを自動化する一般的な流れは、以下のとおりです。
- IaCコードをGitLabのリポジトリで管理する
- インフラ構成の変更をマージリクエストとして提案する
- GitLab CI/CDでコードの検証や、変更内容の確認(plan)を行い、結果をマージリクエストで確認する
- 必要な承認を経てマージした後、パイプラインからプロビジョニングを実行する
また、GitLabはTerraformやOpenTofuのステート(現在の構成を記録するファイル)の管理や、マージリクエストでの変更内容の確認にも対応しています。これにより、コードの変更、レビュー、承認、実行結果の確認までを一連の流れとして管理できます。
なお、プロビジョニングはアプリケーション開発とは別のライフサイクルを持つものと考えるべきです。現代的なプロビジョニングでは、「何をどう構成するか」という視点だけではなく、「どうあるべきか(desired state:理想の状態)」と「今どうなっているのか(current state:現在の状態)」の差を継続的に把握し、必要に応じて理想の状態へ戻していくプロセスが求められるためです。例えば、パイプラインを定期的に実行して差分を検知する運用により、手動変更などによる意図しない構成のずれにも気づけます。
プロビジョニングの自動化にはさまざまなメリットがありますが、注意したいポイントもあります。
- 自動化の仕組みづくりに初期コストが発生する
- 設定ミスやトラブルによる影響が大きい
- 適切な権限設定やセキュリティ対策が求められる
- プロビジョニングの実行結果を分析し改善を図る
10-1. 自動化の仕組みづくりに初期コストが発生する
プロビジョニングを自動化する際には、仕組みづくりに初期コストや手間が発生するため必要なリソースの確保が求められます。具体的には自動化ツールの選定・導入、現状分析と自動化の設計やテストなどを実施する必要があります。開発チームがIaCツールなどに慣れていない場合、教育コストも必要になります。
自動化の初期フェーズでは一定のコストがかかりますが、その後の運用の手間を減らすためにも丁寧に準備を進める意識が大切です。無理なく準備を進めるためにはまずは小さく始めて、段階的に導入していく方法を採用するのも良いでしょう。
10-2. 設定ミスやトラブルによる影響が大きい
プロビジョニングの自動化は、事前に設定した状態をそのまま反映する仕組みですが、誤った設定も自動的に適用されてしまいます。
小さな設定ミスが、パフォーマンスやセキュリティ、業務継続性などに大きな影響を与えてしまう可能性があるため、細心の注意が必要です。
対策として、例えばGitLabのマージリクエストを使用し、コードの変更をチームでレビュー・承認してから実行するという方法が挙げられます。
10-3. 適切な権限設定やセキュリティ対策が求められる
プロビジョニングを自動化する仕組みを構築する際には、「最小権限の原則」を徹底し適切な権限設定を行うことが大切です。最小権限の原則とは、ユーザーやシステムに対して業務遂行に必要な権限だけを付与するセキュリティ対策の基本的な考え方を指します。
具体的には、GitLabの権限管理やマージリクエストの承認ルールなどを活用して、自動化の仕組みに変更や承認を行える人を限定する、モニタリングで操作ログを記録するなどが挙げられます。
例えば、本番環境への適用には複数人の承認を必須にする、特定の担当者だけが実行できるよう権限を制限する、といったルールを設定できます。これにより、誤った設定がそのまま本番環境へ反映されるリスクを抑えられます。承認ルールや監査ログを組織のコンプライアンス要件として一元管理する方法は、GitLabのソフトウェアコンプライアンスで確認できます。
10-4. プロビジョニングの実行結果を分析し改善を図る
プロビジョニングを自動化した後は、そのまま放置するのではなく「今どうなっているか（state）」を継続的にモニタリングし、必要に応じて改善を図る必要があります。
具体的には、「事前に設定した理想の構成になっているか」「パフォーマンスに問題はないか」などを実行ログや監査ログなどのデータを集約した上で分析します。実行状況を正確に把握し分析することで、早期の課題発見や解決に繋げられます。
最後にセルフプロビジョニングの意味やプロビジョニングが失敗する原因などプロビジョニングに関するよくある質問と回答を紹介します。
11-1. セルフプロビジョニングとは何？
サービスプロビジョニングにおけるセルフプロビジョニングとは、利用者自身が担当者への申請や承認を介さず専用のポータルを通じて必要なリソースをリクエストし、準備するプロセスを指します。例えば、開発に必要なツールのアカウント作成や必要な設定を開発者自身で行うといったプロセスがセルフプロビジョニングです。
担当者への申請や承認待ちの時間を省略できるため、迅速に必要な環境を構築できます。また、管理担当者の負担も軽減されるため、組織全体での生産性向上にも寄与します。
11-2. プロビジョニングの自動化にはどのようなツールを用意すればいい？
インフラやサーバーの構築においては、IaCツールを用意する必要があり、さまざまなツールがあるため自社の要件や学習コストなどを考慮しながら選定することが大切です。代表的なIaCツールには以下のようなものがあります。
|ツール
|特徴
|Terraform
|HCLという共有言語でインフラを定義でき、構成の変更をテキストファイルの変更として管理可能
|AWS CloudFormation
|AWSが提供する専用のIaCツール
|Infrastructure Manager
|Google Cloudが提供するTerraformベースのIaCツール
|Pulumi
|TypeScriptやPythonなどの言語でクラウドを管理できるIaCツール
|Ansible
|Red Hatが提供するソフトウェアのインストールなどを自動化できるエージェントレスなツール
|Azure Bicep
|Azure専用の宣言型言語で、ARMテンプレートより簡潔に記述できる
|OCI Resource Manager
|OCI上でTerraformを実行・管理するマネージドサービス
また、コードの管理や承認、実行、変更履歴の分析などを一貫して実施できる環境を構築したい場合はGitLab CI/CDなどと連携します。
11-3. プロビジョニングが失敗する原因は？
プロビジョニングが失敗する原因としては以下が挙げられます。
- コードの誤りや設定ミスがあり業務継続に大きな影響が出る
- 不適切な権限付与やセキュリティ設定で処理が進まない
- オーバープロビジョニング（リソースの過剰割り当て）による無駄なコストの発生 など
上記のような失敗を防ぐためには、事前検証（dry-run）を徹底し、コード実行後に意図通りの結果が得られるかどうか、シミュレーションをしておくことが大切です。
11-4. IaCスキルを身につけるには？
開発者がIaCスキルを身につけるには、導入したツールの公式ドキュメントやチュートリアル、書籍、オンラインの動画講座などを活用して学ぶ方法が挙げられます。また、資格取得で体系的に学ぶのも良いでしょう。例えば、HashiCorpの「Terraform Associate」や、各クラウドベンダーの認定資格などがあります。資格の内容は改定されることがあるため、受験前には最新の情報を確認してください。
学習を進める際は、いきなり複雑な構成を扱うのではなく、段階的に範囲を広げていくのがおすすめです。
- クラウドやネットワーク、Linuxなど、インフラの基礎知識を押さえる
- ストレージを1つ作るなど、小さなリソースで「コードを書く → 変更内容を確認(plan)→ 適用(apply)→ 削除(destroy)」の一連の流れを体験する
- ステート(現在の構成を記録するファイル)の役割や、宣言型で構成を管理する考え方を理解する
- よく使う構成をモジュールとして再利用できる形に整理する
- GitLab CI/CDなどと連携し、マージリクエストでのレビューからパイプラインでの実行までを体験する
なお、IaCスキルを身につける上で重要なのは、「何ができるのか？」の理解と同時に、「何ができないのか？」「どうやって壊れるのか？」をきちんと理解することです。IaCの運用では、例えば以下のようなトラブルが起こり得ます。
管理画面からの手動変更によって、コードと実際の構成にずれ(ドリフト)が生じる
ステートファイルの破損や競合により、正しく変更できなくなる
設定変更のつもりが、リソースの削除・再作成を伴う変更になり、データが失われる
パスワードやアクセスキーなどの機密情報をコードに書き込んでしまう
こうした事態に備えるためには、壊しても良いサンドボックス環境で「やってはいけないことをやると何が起きるのか？」を事前に把握しておくことが大切です。あわせて、万が一トラブルが起こった時にどうリカバリーしていくかを実際に何度も試しておくと、本番導入で問題なくツールを活用できるようになるでしょう。例えば、意図的に手動変更を加えてplanでずれを確認する、ステートのバックアップから復旧する、といった練習が効果的です。また、パスワードやアクセスキーなどの機密情報はコードに直接書き込まず、GitLab Secrets Managerなどを使って安全に管理しましょう。
IT分野におけるプロビジョニングは、ソフトウェア開発の領域において重要な取り組みであるため、その種類ややるべきことを正確に把握しておく必要があります。また、現在ではIaCツールやCI/CDなどを活用したプロビジョニングの自動化が主流となっているため、各種ツールの活用方法やセキュリティ対策なども理解しておきましょう。
プロビジョニングの自動化のプロセスを構築する際には、DevSecOpsプラットフォーム「GitLab」の活用がおすすめです。GitLab CI/CDなら、コードの管理や承認、実行などの一連の作業を自動化できるため、運用の安定化と効率化を図れます。プロビジョニングの自動化によりスムーズな環境構築を行いたいと考えている企業の担当者は無料トライアルでぜひお試し下さい。
監修：相澤 歩 @aaizawa1
（GitLab合同会社 カスタマーサクセスマネジメント部 カスタマーサクセスマネージャー）
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