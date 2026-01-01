No dejes que los agentes de IA tomen decisiones por ti

Tus agentes deben trabajar para ti. GitLab te brinda el contexto y la visibilidad que necesitas para entregar software con rapidez y control.

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La capa de contexto para agentes de IA

Cuantas más herramientas, más ruido. GitLab Orbit conecta el código, los pipelines, las implementaciones y las señales de seguridad en un único gráfico para que cada agente cuente con el contexto adecuado.

Más información sobre GitLab Orbit
Logotipo de GitLab Orbit

Una plataforma para equipos de cualquier tamaño

13 veces
más velocidad en el análisis de seguridad
Logotipo de la empresa CACI
20 veces
menos tiempo de ejecución del pipeline con GitLab
Logotipo de la empresa Intuitive Machines
100
horas menos de tiempo de inactividad de los desarrolladores al mes
Logotipo de la empresa Ally Financial
6 veces
más velocidad en el plazo de comercialización
Logotipo de la empresa Deutsche Telekom
17%
de aumento en las puntuaciones de satisfacción de los desarrolladores
Logotipo de la empresa Agoda
97%
de reducción en el tiempo de corrección de errores
Logotipo de la empresa Sigma Defense
80 veces
más velocidad en compilaciones de pipelines de CI
Logotipo de la empresa Lockheed Martin
30%
de vulnerabilidades encontradas antes en el SDLC
Logotipo de la empresa CARFAX
4 horas
ahorradas por ingeniero a la semana
Logotipo de la empresa HackerOne
82%
de disminución en la duración del ciclo
Logotipo de la empresa Radio France
50%
más velocidad en la detección de vulnerabilidades
Logotipo de la empresa Cube

Seguridad

La IA te ayuda a entregar software más rápido. Tu seguridad también debería hacerlo.

Mantén el control con GitLab para que la IA entregue el software exactamente como tú quieres.

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Implementaciones un 50% más rápidas

Ericsson redujo los tiempos de implementación con GitLab para ofrecer valor a sus clientes más rápidamente.

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Logotipo de Ericsson

Plataforma

Cada agente tiene una función. GitLab se asegura de que la cumpla correctamente.

GitLab les proporciona el contexto, las medidas de protección y la plataforma que necesitan para trabajar de forma eficiente en cada etapa, no solo en la que estás supervisando.

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Define la colaboración entre los equipos y los agentes de IA

Orquestación de IA en todo el ciclo de vida del software.

Descubre Agent Platform de GitLab Duo
Agentes conectados

Informe sobre IA responsable 2026

Las organizaciones generan código con IA más rápido de lo que pueden revisarlo. Descubre cómo los expertos en DevSecOps están recuperando el control.

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Esto es lo que tu equipo puede hacer con la plataforma de orquestación inteligente para DevSecOps.

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