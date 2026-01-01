Informe sobre IA responsable 2026
Las organizaciones generan código con IA más rápido de lo que pueden revisarlo. Descubre cómo los expertos en DevSecOps están recuperando el control.
No dejes que los agentes de IA tomen decisiones por ti
Tus agentes deben trabajar para ti. GitLab te brinda el contexto y la visibilidad que necesitas para entregar software con rapidez y control.
Cuantas más herramientas, más ruido. GitLab Orbit conecta el código, los pipelines, las implementaciones y las señales de seguridad en un único gráfico para que cada agente cuente con el contexto adecuado.Más información sobre GitLab Orbit
Usa las teclas de flecha izquierda y derecha para navegar entre las tarjetas. Desliza en dispositivos táctiles.
Seguridad
La IA te ayuda a entregar software más rápido. Tu seguridad también debería hacerlo.
Mantén el control con GitLab para que la IA entregue el software exactamente como tú quieres.Más información
Ericsson redujo los tiempos de implementación con GitLab para ofrecer valor a sus clientes más rápidamente.Leer más
Plataforma
Cada agente tiene una función. GitLab se asegura de que la cumpla correctamente.
GitLab les proporciona el contexto, las medidas de protección y la plataforma que necesitan para trabajar de forma eficiente en cada etapa, no solo en la que estás supervisando.Más información
Orquestación de IA en todo el ciclo de vida del software.Descubre Agent Platform de GitLab Duo
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Desarrolla más rápido, empieza ahora
Esto es lo que tu equipo puede hacer con la plataforma de orquestación inteligente para DevSecOps.