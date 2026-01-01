Il report Responsabilità nell'ambito dell'IA del 2026
Le organizzazioni stanno generando codice IA a un ritmo più veloce di quello con cui riescono a revisionarlo. Scopri come gli esperti di DevSecOps stanno riprendendo il controllo.
Non lasciare che siano gli agenti IA a prendere le decisioni al posto tuo
I tuoi agenti dovrebbero lavorare per te. GitLab ti offre contesto e visibilità per distribuire con rapidità e controllo.
Più strumenti = più falsi allarmi. GitLab Orbit integra codice, pipeline, deployment e segnali di sicurezza in un unico grafico, in modo che ogni agente disponga del contesto corretto.Scopri di più su GitLab Orbit
Usa i tasti freccia sinistra e destra per esplorare le schede. Scorri con il dito sui dispositivi touch.
Sicurezza
L'IA ti aiuta a distribuire più velocemente. E lo stesso dovrebbe valere per la tua sicurezza.
Mantieni il controllo con GitLab: in questo modo la tua IA verrà distribuita solo nel modo che desideri.Scopri di più
Ericsson riduce i tempi di implementazione grazie a GitLab, offrendo così un valore aggiunto più rapido ai propri clienti.Leggi di più
Piattaforma
Ogni agente ha un job da gestire. GitLab si assicura che ciò avvenga nel modo giusto.
GitLab offre loro il contesto, le misure protettive e la piattaforma necessari per lavorare in modo efficiente in ogni fase non solo in quella che stai osservando.Scopri di più
Orchestrazione basata sull'IA in tutto il ciclo di vita del software.Scopri GitLab Duo Agent Platform
Il report Responsabilità nell'ambito dell'IA del 2026
Le organizzazioni stanno generando codice IA a un ritmo più veloce di quello con cui riescono a revisionarlo. Scopri come gli esperti di DevSecOps stanno riprendendo il controllo.
Inizia a sviluppare più velocemente oggi
Scopri cosa può fare il tuo team con la piattaforma di orchestrazione intelligente per DevSecOps.