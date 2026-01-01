Non lasciare che siano gli agenti IA a prendere le decisioni al posto tuo

I tuoi agenti dovrebbero lavorare per te. GitLab ti offre contesto e visibilità per distribuire con rapidità e controllo.

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il livello contestuale per gli agenti IA

Più strumenti = più falsi allarmi. GitLab Orbit integra codice, pipeline, deployment e segnali di sicurezza in un unico grafico, in modo che ogni agente disponga del contesto corretto.

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Logo di GitLab Orbit

Una piattaforma per team di ogni dimensione

13 volte
analisi di sicurezza più veloce
Logo aziendale CACI
20 volte
riduzione del tempo di esecuzione pipeline con GitLab
Logo aziendale Intuitive Machines
100
ore di inattività degli sviluppatori in meno al mese
Ally Financial company logo
6 volte
time-to-market più rapido
Logo aziendale Deutsche Telekom
17%
aumento della soddisfazione degli sviluppatori
Logo aziendale Agoda
97%
riduzione del tempo di correzione dei bug
Logo aziendale Sigma Defense
80 volte
build più rapide delle pipeline CI
Logo aziendale Lockheed Martin
30%
di vulnerabilità rilevate prima nell'intero ciclo di sviluppo software
CARFAX company logo
4 ore
risparmiate per tecnico alla settimana
Logo aziendale HackerOne
82%
riduzione della durata del ciclo
Logo aziendale Radio France
50%
velocità di rilevamento delle vulnerabilità
Logo aziendale Cube

Sicurezza

L'IA ti aiuta a distribuire più velocemente. E lo stesso dovrebbe valere per la tua sicurezza.

Mantieni il controllo con GitLab: in questo modo la tua IA verrà distribuita solo nel modo che desideri.

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Deployment più rapidi del 50%

Ericsson riduce i tempi di implementazione grazie a GitLab, offrendo così un valore aggiunto più rapido ai propri clienti.

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Logo Ericsson

Piattaforma

Ogni agente ha un job da gestire. GitLab si assicura che ciò avvenga nel modo giusto.

GitLab offre loro il contesto, le misure protettive e la piattaforma necessari per lavorare in modo efficiente in ogni fase non solo in quella che stai osservando.

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Definisci come i team e gli agenti IA collaborano.

Orchestrazione basata sull'IA in tutto il ciclo di vita del software.

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Agenti su una griglia

Il report Responsabilità nell'ambito dell'IA del 2026

Le organizzazioni stanno generando codice IA a un ritmo più veloce di quello con cui riescono a revisionarlo. Scopri come gli esperti di DevSecOps stanno riprendendo il controllo.

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Scopri cosa può fare il tuo team con la piattaforma di orchestrazione intelligente per DevSecOps.

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