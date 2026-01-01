Gib die Kontrolle nicht an KI-Agenten ab

Deine Agenten sollten für dich arbeiten. GitLab liefert dir den Kontext und die Transparenz, die du benötigst, um Software schnell und kontrolliert bereitzustellen.

Play video
Watch Winzige Tür

Die Kontextebene für KI-Agenten

Mehr Tools = mehr Ablenkung. GitLab Orbit verknüpft Code, Pipelines, Bereitstellungen und Sicherheitssignale in einem Graphen, damit alle Agenten den richtigen Kontext erhalten.

Erfahre mehr über GitLab Orbit
GitLab-Orbit-Logo

Eine Plattform für Teams aller Größen

13 x
schnellere Sicherheitsscans
CACI-Unternehmenslogo
20 x
Verringerung der Pipeline-Ausführungszeit mit GitLab
Intuitive Machines-Unternehmenslogo
100
Stunden weniger Ausfallzeit für Entwickler(innen) pro Monat
Ally Financial-Unternehmenslogo
6 x
schnellere Markteinführung
Deutsche Telekom-Unternehmenslogo
17 %
Anstieg der Zufriedenheit der Entwickler(innen)
Agoda-Unternehmenslogo
97 %
Verringerung des Zeitaufwands für Fehlerbehebung
Sigma Defense-Unternehmenslogo
80 x
schnellere CI-Pipeline-Builds
Lockheed Martin-Unternehmenslogo
30 %
der Sicherheitslücken früher im SDLC gefunden
CARFAX-Unternehmenslogo
4 Stunden
Zeiteinsparung pro Engineer und Woche
HackerOne-Unternehmenslogo
82 %
Verringerung der Bearbeitungszeit
Radio France-Unternehmenslogo
50 %
schnellere Erkennung von Sicherheitslücken
Cube-Unternehmenslogo

Sicherheit

KI hilft dir, schneller bereitzustellen. Dasselbe sollte auch für deine Sicherheit gelten.

Behalte die Kontrolle mit GitLab, damit deine KI-Bereitstellung exakt nach deinen Vorstellungen abläuft.

Mehr erfahren

50 % schnellere Bereitstellungen

Ericsson verkürzt mithilfe von GitLab die Bereitstellungszeit, um seinen Kunden schneller einen Mehrwert zu bieten.

Weiterlesen
Ericsson-Logo

Plattform

Jeder Agent hat eine Aufgabe. GitLab sorgt dafür, dass die Aufgaben richtig erledigt werden.

GitLab liefert dir den Kontext, die Leitlinien und die Plattform, um in allen Phasen effizient zu arbeiten, und nicht nur in der, die du gerade beobachtest.

Mehr erfahren

Lege fest, wie Teams und KI-Agenten zusammenarbeiten.

KI-Orchestrierung über den gesamten Software-Lebenszyklus.

GitLab Duo Agent Platform entdecken
Agenten auf einem Raster

Bericht zur Verantwortlichkeit im KI-Bereich für 2026

Unternehmen generieren KI-Code schneller, als sie ihn überprüfen können. Erfahre, wie DevSecOps-Experten die Kontrolle zurückgewinnen.

Jetzt herunterladen

Beginne noch heute, schneller zu entwickeln

Entdecke, was dein Team mit der intelligenten Orchestrierungsplattform für DevSecOps erreichen kann.

Kostenlosen Test starten Vertrieb kontaktieren