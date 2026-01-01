Bericht zur Verantwortlichkeit im KI-Bereich für 2026
Unternehmen generieren KI-Code schneller, als sie ihn überprüfen können. Erfahre, wie DevSecOps-Experten die Kontrolle zurückgewinnen.
Gib die Kontrolle nicht an KI-Agenten ab
Deine Agenten sollten für dich arbeiten. GitLab liefert dir den Kontext und die Transparenz, die du benötigst, um Software schnell und kontrolliert bereitzustellen.
Mehr Tools = mehr Ablenkung. GitLab Orbit verknüpft Code, Pipelines, Bereitstellungen und Sicherheitssignale in einem Graphen, damit alle Agenten den richtigen Kontext erhalten.Erfahre mehr über GitLab Orbit
Mit den Pfeiltasten nach links und rechts durch die Karten blättern. Auf Touch-Geräten wischen.
Sicherheit
KI hilft dir, schneller bereitzustellen. Dasselbe sollte auch für deine Sicherheit gelten.
Behalte die Kontrolle mit GitLab, damit deine KI-Bereitstellung exakt nach deinen Vorstellungen abläuft.Mehr erfahren
Ericsson verkürzt mithilfe von GitLab die Bereitstellungszeit, um seinen Kunden schneller einen Mehrwert zu bieten.Weiterlesen
Plattform
Jeder Agent hat eine Aufgabe. GitLab sorgt dafür, dass die Aufgaben richtig erledigt werden.
GitLab liefert dir den Kontext, die Leitlinien und die Plattform, um in allen Phasen effizient zu arbeiten, und nicht nur in der, die du gerade beobachtest.Mehr erfahren
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Bericht zur Verantwortlichkeit im KI-Bereich für 2026
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Beginne noch heute, schneller zu entwickeln
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