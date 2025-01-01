Blogtesting

GitLab Duoを使用した自動化シリーズパート1：テストの生成

AI主導のDevSecOpsプラットフォーム（GitLab Duo）を使用して自動テストを生成し、開発速度と品質を向上させた方法をご紹介します。
AIと機械学習

GitLab Duoを使用した自動化シリーズパート2：複雑なテスト

コードテストが標準に準拠していることを確認するなど、GitLabチームが、GitLab DuoのAI機能を使用して、通常より複雑なテスト状況にどのように対処したかをご紹介します。

AIと機械学習

GitLab Duoを使用した自動化シリーズパート3：テストの検証

当社チームが自動テストプロセスにおけるGitLab Duoの影響を検証するために実行したテストや、達成した素晴らしい結果をご紹介します。

DevSecOps

AI搭載のGitLab Duoチャットを使用するためのベストプラクティス【10選】 (1)

AI搭載のDevSecOpsワークフローにGitLab Duoチャットを統合するためのヒントとコツをご覧ください。さらに、最高の結果を得るためにチャットプロンプトを絞り込む方法に関する専門家のアドバイスもご紹介します。

セキュリティ

GitLabにカスタムセキュリティスキャナーをインテグレーションする方法

ワークフローにカスタムセキュリティスキャナーを追加して、DevSecOpsプラットフォームを拡張する方法を学びましょう（わかりやすいチュートリアルが含まれています）。

セキュリティ

GitHub Advanced SecurityプランからGitLab Ultimateプランへの移行ガイド

GitLab UltimateとGitHub Advanced Securityの共通点と違いを理解し、GitLab DevSecOpsプラットフォームへの移行を段階的に進めるための詳細ガイドです。

