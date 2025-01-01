Blogtesting

Automatisation avec GitLab Duo : comment générer des tests (Partie 1)

Découvrez comment nous utilisons GitLab Duo pour générer des tests automatisés et améliorer la rapidité et la qualité de notre développement.
Articles récents

IA/ML

Automatisation avec GitLab Duo : comment générer des tests complexes (Partie 2)

Découvrez comment nous générons des tests complexes en utilisant les fonctionnalités alimentées par l’IA de GitLab Duo.

IA/ML

Automatisation avec GitLab Duo : comment valider des tests (Partie 3)

Découvrez le test que nous avons effectué pour valider l'impact de GitLab Duo sur les tests automatisés de notre équipe et les résultats que nous avons obtenus.

Sécurité

Comment intégrer vos propres scanners de sécurité dans GitLab

Découvrez comment enrichir votre usage de la plateforme DevSecOps en ajoutant des scanners de sécurité personnalisés à vos workflows.

Sécurité

Migrer de GitHub Advanced Security vers GitLab Ultimate : notre guide complet

Découvrez les similitudes et les différences entre GitLab Ultimate et GitHub Advanced Security, puis suivez notre tutoriel détaillé pour migrer vers GitLab.

