Hier erfährst du, wie das GitLab-Team mit Hilfe der KI-Funktionen von GitLab Duo komplexere Testsituationen bewältigt und dabei auch sicherstellt, dass die Code-Tests den Standards entsprechen.
Hier erfährst du, welche Tests wir durchgeführt haben, um die Auswirkungen von GitLab Duo auf die automatisierten Tests unseres Teams zu überprüfen – und welche Ergebnisse wir erzielt haben.
Erfahre, wie GitLab Duo mit Amazon Q den QA-Prozess durch automatische Generierung umfassender Unit-Tests verbessert.
Erfahre, wie du die DevSecOps-Plattform erweiterst, indem du benutzerdefinierte Sicherheitsscanner in deine Workflows einfügst (einschließlich Tutorial).
GitHub hat Advanced Security in zwei teure Einzelprodukte aufgeteilt. Entdecke, wie GitLab Ultimate mehr bietet und spare dabei Geld. Inklusive vollständiger Migrationsanleitung und aktuellem Feature-Vergleich 2025.
