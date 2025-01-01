Blogtesting

Suche nach Beiträgen mit dem Tag testing

Automatisierung mit GitLab Duo, Teil 1: Generierung von Tests

Hier erfährst du, wie wir die KI-gestützte DevSecOps-Plattform genutzt haben, um automatisierte Tests zu erstellen und unsere Entwicklungsgeschwindigkeit und -qualität zu verbessern.
Author: Byron BootsBeitrag lesen

Neueste Beiträge

KI/ML

Automatisierung mit GitLab Duo, Teil 2: Komplexes Testen

Hier erfährst du, wie das GitLab-Team mit Hilfe der KI-Funktionen von GitLab Duo komplexere Testsituationen bewältigt und dabei auch sicherstellt, dass die Code-Tests den Standards entsprechen.

KI/ML

Automatisierung mit GitLab Duo, Teil 3: Validierung von Tests

Hier erfährst du, welche Tests wir durchgeführt haben, um die Auswirkungen von GitLab Duo auf die automatisierten Tests unseres Teams zu überprüfen – und welche Ergebnisse wir erzielt haben.

KI/ML

Anwendungsqualität mit KI-gestützter Testgenerierung verbessern

Erfahre, wie GitLab Duo mit Amazon Q den QA-Prozess durch automatische Generierung umfassender Unit-Tests verbessert.

Sicherheit

So integrierst du benutzerdefinierte Sicherheitsscanner in GitLab

Erfahre, wie du die DevSecOps-Plattform erweiterst, indem du benutzerdefinierte Sicherheitsscanner in deine Workflows einfügst (einschließlich Tutorial).

Sicherheit

GitLab Ultimate vs. GitHub Security: Der vollständige Vergleich und Migrationsleitfaden 2025

GitHub hat Advanced Security in zwei teure Einzelprodukte aufgeteilt. Entdecke, wie GitLab Ultimate mehr bietet und spare dabei Geld. Inklusive vollständiger Migrationsanleitung und aktuellem Feature-Vergleich 2025.

