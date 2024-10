GitLab auf Red Hat

Egal, in welcher Entwicklungsphase du dich befindest, GitLab versteht dich. Als Open-Core-Plattform gibt dir GitLab die Freiheit, deine Investitionen in deine aktuelle Toolchain beizubehalten, während du modernisierst. Entwickler(innen), die in der Cloud arbeiten, bevorzugen die hybride Cloud-CI/CD-Pipeline von GitLab und verlassen sich auf die Multi-Cloud-Strategie mit portablen Workflows, um die betriebliche Effizienz zu steigern.

Red Hat OpenShift Container Platform (OCP)

Red Hat bietet mit Red Hat OpenShift die branchenweit umfassendste Kubernetes-Plattform für Unternehmen an. OpenShift ist in der einzigartigen Position, um containerisierte Anwendungen in öffentlichen oder privaten Clouds zu betreiben. GitLab ist ein zertifizierter OpenShift-Betreiber und bietet Day-1- und Day-2-Betrieb über GitLab Runner an.