Secure AI

Detecta los fallos de lógica de negocio que los escáneres suelen pasar por alto

Business Logic Security Analyzer detecta fallos de lógica que los escáneres basados en patrones suelen pasar por alto, como la autorización rota a nivel de objeto, la falta de comprobaciones de autorización y la asignación masiva. Ejecuta un análisis de todo el repositorio desde GitLab Duo Chat o la API, o asocia el perfil de análisis Business Logic para comprobar cada solicitud de fusión. Los hallazgos aparecen en el informe de vulnerabilidades y en el widget de seguridad de la solicitud de fusión, junto con los resultados de tus otros analizadores. Business Logic Security Analyzer está disponible en acceso anticipado para los clientes de GitLab Ultimate en GitLab.com. Para solicitar acceso, comunícate con tu equipo de cuentas.

Manage

Consulta tu propio uso de GitLab Credits y establece límites de forma masiva

Ahora los usuarios pueden consultar su propio uso de GitLab Credits, incluidos el uso total, el promedio diario y el día de mayor consumo, en Configuración de usuario > GitLab Credits. Antes, solo los Propietarios de grupos y los administradores podían verlo. Si eres Propietario y gestionas límites de créditos por usuario, ahora puedes establecer excepciones de límite para muchos usuarios a la vez pegando una lista de nombres de usuario y valores de límite. Las nuevas entradas se combinan con las excepciones existentes y, si alguna fila tiene un error, no se guarda ningún cambio.

AI Code

Disponibilidad general del comando /goal de GitLab Duo CLI y modo automático

El comando /goal de GitLab Duo CLI ya está disponible de forma general. Indica tu objetivo ejecutando /goal <task> y despreocúpate. El agente lo delega a un flujo gobernado y orientado a objetivos que se encarga tanto de la implementación como de la verificación. Deja que las tareas más largas se ejecuten sin detenerse en cada aprobación. También puedes probarlo con el nuevo modo automático, en el que el agente usa herramientas sin pedir aprobación. El modo automático está desactivado de forma predeterminada y no anula la gobernanza de herramientas de los agentes.

Secure AI

Supervisa la actividad de agentes de programación externos con el panel de gobernanza de IA (beta)

Reúne todas las sesiones de agentes en una sola vista, incluidos los agentes de programación que se ejecutan fuera de GitLab. Conecta Claude Code, Cursor y Codex a la gobernanza de IA de GitLab para que los equipos de seguridad y conformidad vean la actividad de los agentes en una sola vista: quién ejecutó cada sesión, con qué agente, en qué proyecto y cuándo. Las sesiones y las llamadas a herramientas aparecen en el panel de gobernanza de IA y en el informe de eventos de auditoría de IA, y se transmiten a tu SIEM mediante la transmisión de eventos de auditoría.

AI Build

Activa flujos con la Flows API (disponibilidad general)

Automatiza la delegación de trabajo a los flujos de Agent Platform de GitLab Duo para que el trabajo comience sin tener que activarlos manualmente. Los flujos se pueden activar desde pipelines de CI/CD, scripts y otras automatizaciones con el endpoint de activación de la Flows API. El endpoint ahora sigue la política de cambios incompatibles de la REST API de GitLab, por lo que puedes confiar en él en producción.

Secure

Personaliza los perfiles de configuración de seguridad

Configura una sola vez para un grupo opciones de análisis como las rutas excluidas, las imágenes de analizadores personalizadas y los análisis del historial completo de Git, y aplícalas a todos sus proyectos. Ahora puedes personalizar los perfiles de detección de secretos y SAST en la interfaz, en lugar de editar .gitlab-ci.yml en cada proyecto. Los perfiles de análisis de dependencias se pueden personalizar mediante la API de GraphQL, y la personalización desde la interfaz está prevista para una versión futura.

AI

Proporciona imágenes como contexto para Developer Flow y Agentic Chat

Agrega una captura de pantalla o un diagrama de diseño a un ticket de informe de errores y GitLab Duo podrá usarlo para empezar la corrección, así no pierdes tiempo describiendo el problema con palabras. Developer Flow y Agentic Chat pueden leer las imágenes de tu repositorio y los archivos adjuntos de tickets, solicitudes de fusión y comentarios, y usarlos como contexto para la corrección. En tu prompt, indica la imagen por su ruta de archivo o por su referencia de carga, tal como aparece en el Markdown.

Secure

Comparte vistas filtradas del inventario de seguridad

Envía al equipo responsable de un conjunto de proyectos exactamente la vista que necesita. Filtra el inventario de seguridad por cobertura de herramientas, recuento de vulnerabilidades o nombre de proyecto y, después, copia la URL. Quien abra el enlace verá la misma vista, y puedes guardarla en marcadores para más adelante.

AI Manage

Ejecuta trabajo de IA agente de GitLab Duo desde cualquier cliente MCP

Delega trabajo a los agentes y flujos de GitLab Duo desde tu cliente MCP y síguelo hasta obtener el resultado. Descubre lo que ofrece un proyecto con list_duo_agents_and_flows y, después, inicia una sesión con start_duo_session. Haz el seguimiento con get_duo_session y list_duo_sessions y, cuando una sesión se detenga a la espera de tu intervención, usa send_duo_session_input para aprobar, rechazar o responder al agente. El servidor MCP de GitLab ya está disponible de forma general.

Secure Build

Protege los secretos de tiempo de compilación donde se encuentran tu código y tus pipelines

Bloquea una credencial filtrada con un solo clic. Limita cada secreto al trabajo que lo necesita y restríngelo por rama, entorno y estado de protección, con un único registro de auditoría para cada secreto y cada acceso. Los secretos también funcionan fuera de CI: en Kubernetes, en infraestructura como código o mediante la API. El gestor de secretos de GitLab ya está disponible de forma general.

AI Code

Revisiones de seguimiento en Code Review Flow

Pídele a GitLab Duo que vuelva a revisar y omitirá los hallazgos que ya resolviste. Code Review Flow ahora usa los hilos de comentarios de sus revisiones anteriores, incluidas tus respuestas, para centrarse en las líneas agregadas desde su última revisión, y enumera los hallazgos pendientes en su resumen. Si respondes para explicar por qué el código es correcto, GitLab Duo no volverá a plantear esa cuestión. Activa «Iniciar una nueva revisión al hacer push» para ejecutar automáticamente una revisión de seguimiento cuando envíes cambios.