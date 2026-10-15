Novedades de GitLab
Lanzamientos mensuales, recursos para desarrolladores y lo último del equipo de GitLab.
Versiones mensuales
Conecta agentes, protege secretos y asigna revisiones, todo bajo tu control
Con GitLab 19.5, puedes conectar cualquier agente compatible con MCP a GitLab desde el cliente que tu equipo ya usa. Mantienes los secretos bajo tus permisos actuales y haces que cada solicitud de fusión llegue más rápido al revisor adecuado. Además, 19.5 incluye más de 100 mejoras e innovaciones adicionales.
Conecta tus agentes a tu ciclo de vida del software con el servidor MCP de GitLab (disponibilidad general)
Llama a GitLab desde los entornos de programación que tus equipos ya usan, con la misma identidad y las mismas políticas. Los agentes externos acceden directamente a las herramientas, el contexto y los flujos de GitLab: pueden leer y modificar código, solicitudes de fusión, elementos de trabajo y pipelines, obtener solo los detalles que necesita cada tarea y delegar trabajo a los flujos de Agent Platform de GitLab Duo.
Gestiona los secretos como tu código con el gestor de secretos de GitLab (disponibilidad general)
Protege los secretos de tiempo de compilación con permisos unificados y registros de auditoría completos. Cada secreto se limita al trabajo que lo necesita y se restringe por rama, entorno y estado de protección. Basado en OpenBao, el gestor de secretos almacena los secretos de pipelines y de tiempo de ejecución dentro de GitLab y controla el acceso con tus permisos actuales. Cuando alguien deja de formar parte de un proyecto, pierde automáticamente el acceso a sus secretos.
Haz que cada solicitud de fusión llegue más rápido al revisor adecuado (disponibilidad general)
Con el nuevo flujo Recommend Reviewer, asigna cada solicitud de fusión al revisor adecuado, para que las revisiones comiencen antes y la carga de revisión se reparta entre todos los ingenieros calificados. Cuando creas una solicitud de fusión, GitLab recomienda al mejor revisor individual según su carga de trabajo, zona horaria, disponibilidad y la experiencia definida en las reglas de aprobación y en CODEOWNERS. El flujo explica por qué eligió a los revisores sugeridos y te permite asignarlos con un solo clic.
Colaborador destacado del mes: @DhairyaMajmudar
Dhairya es un colaborador de nivel 3 que contribuyó a la transferencia sin conexión y a la compatibilidad de las organizaciones con la importación, para que los grupos, los proyectos y sus membresías puedan trasladarse entre instancias de GitLab.
Lo que viene
Funcionalidades previstas para las próximas versiones. Planes sujetos a cambios.
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Qué está pasando en GitLab
Cómo escalar Git para la fábrica de software con IA agente
Haz que cada crédito de IA cuente: consulta, limita y reduce el gasto en agentes
El GitLab Security Standard
Hackathon Transcend: la vida después del código, el camino a producción a la velocidad de la imaginación
Taller práctico de ingeniería con agentes
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