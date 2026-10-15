Secure AI

Individua le falle nella logica di business che spesso sfuggono agli scanner

Business Logic Security Analyzer rileva le falle logiche che spesso sfuggono agli scanner basati su pattern, tra cui autorizzazioni a livello di oggetto non funzionanti, controlli di autorizzazione mancanti e assegnazioni di massa. Esegui una scansione dell'intero repository da GitLab Duo Chat o tramite l'API, oppure associa il profilo di scansione Business Logic per controllare ogni richiesta di merge. I risultati vengono visualizzati nel report sulle vulnerabilità e nel widget di sicurezza della richiesta di merge, insieme ai risultati degli altri analizzatori. Business Logic Security Analyzer è disponibile in accesso anticipato per i clienti GitLab Ultimate su GitLab.com. Per richiedere l'accesso, contatta il team che gestisce il tuo account.

Manage

Monitora il tuo utilizzo dei crediti GitLab e imposta limiti in blocco

Gli utenti possono ora visualizzare il proprio utilizzo dei crediti GitLab, compresi utilizzo totale, media giornaliera e giorno di picco, in Impostazioni utente > Crediti GitLab. In precedenza, questi dati erano visibili solo ai Proprietari dei gruppi e agli amministratori. I Proprietari che gestiscono i limiti di crediti per utente possono ora impostare sostituzioni dei limiti per molti utenti contemporaneamente, incollando un elenco di nomi utente e valori limite. Le nuove voci vengono unite alle sostituzioni esistenti e, se una riga contiene un errore, nessuna modifica viene salvata.

AI Code

Comando /goal della CLI di GitLab Duo in disponibilità generale e modalità automatica

Il comando /goal della CLI di GitLab Duo è ora disponibile a livello generale. Indica il tuo obiettivo eseguendo /goal <task> e lascia fare all'agente, che lo delega a un flusso governato e guidato dagli obiettivi in grado di gestire sia l'implementazione sia la verifica. Lascia che le attività più lunghe vengano eseguite senza fermarsi a ogni approvazione. Puoi anche provarlo con la nuova modalità automatica, in cui l'agente utilizza gli strumenti senza chiedere l'approvazione. La modalità automatica è disattivata per impostazione predefinita e non sostituisce la governance degli strumenti dell'agente.

Secure AI

Monitora l'attività degli agenti di programmazione esterni con la dashboard di governance dell'IA (beta)

Riunisci ogni sessione degli agenti in un'unica vista, compresi gli agenti di programmazione eseguiti al di fuori di GitLab. Connetti Claude Code, Cursor e Codex alla governance dell'IA di GitLab, così i team di sicurezza e conformità possono vedere l'attività degli agenti in un'unica vista: chi ha eseguito ogni sessione, con quale agente, in quale progetto e quando. Le sessioni e le chiamate agli strumenti vengono visualizzate nella dashboard di governance dell'IA e nel report degli eventi di audit dell'IA, e vengono trasmesse al tuo SIEM tramite lo streaming degli eventi di audit.

AI Build

Attiva i flussi con l'API dei flussi (disponibilità generale)

Automatizza i passaggi di consegne ai flussi di GitLab Duo Agent Platform, così il lavoro si avvia senza doverli attivare manualmente. I flussi possono essere attivati da pipeline CI/CD, script e altre automazioni tramite l'endpoint di attivazione dell'API dei flussi. L'endpoint ora segue i criteri di GitLab sulle modifiche che causano interruzioni nell'API REST, così puoi farvi affidamento in produzione.

Secure

Personalizza i profili di configurazione della sicurezza

Imposta una sola volta per un gruppo le opzioni di scansione, come percorsi esclusi, immagini personalizzate degli analizzatori e scansioni dell'intera cronologia Git, e applicale a tutti i suoi progetti. Ora puoi personalizzare i profili di Rilevamento dei segreti e SAST nell'interfaccia, anziché modificare il file .gitlab-ci.yml in ogni progetto. I profili di Analisi delle dipendenze sono personalizzabili tramite l'API GraphQL, mentre la personalizzazione dall'interfaccia è prevista in una release futura.

AI

Fornisci immagini come contesto per il Flusso Sviluppatore e la Chat agentica

Aggiungi uno screenshot o un diagramma di progettazione al ticket di una segnalazione di bug e GitLab Duo potrà usarlo per avviare la correzione, così non perderai tempo a descrivere il problema a parole. Il Flusso Sviluppatore e la Chat agentica possono leggere le immagini presenti nel tuo repository e gli allegati di ticket, richieste di merge e commenti, e usarli come contesto per la correzione. Nel prompt, indica l'immagine tramite il relativo percorso del file o riferimento di caricamento, così come appare nel Markdown.

Secure

Condividi viste filtrate dell'inventario di sicurezza

Invia al team responsabile di un insieme di progetti esattamente la vista di cui ha bisogno. Filtra l'inventario di sicurezza per copertura degli strumenti, numero di vulnerabilità o nome del progetto, quindi copia l'URL. Chiunque apra il link vedrà la stessa vista, che puoi anche salvare nei preferiti per consultarla in seguito.

AI Manage

Esegui il lavoro agentico di GitLab Duo da qualsiasi client MCP

Affida il lavoro agli agenti e ai flussi di GitLab Duo dal tuo client MCP e seguilo fino al risultato. Scopri cosa offre un progetto con list_duo_agents_and_flows, quindi avvia una sessione con start_duo_session. Monitorala con get_duo_session e list_duo_sessions e, quando una sessione si mette in pausa in attesa di un tuo intervento, usa send_duo_session_input per approvare, rifiutare o rispondere all'agente. Il server MCP di GitLab è ora disponibile a livello generale.

Secure Build

Proteggi i segreti in fase di compilazione dove risiedono il tuo codice e le tue pipeline

Revoca una credenziale divulgata con un solo clic. Limita ogni segreto al job che ne ha bisogno, oltre che per ramo, ambiente e stato di protezione, con un unico audit trail per ogni segreto e ogni accesso. I segreti funzionano anche al di fuori della CI: in Kubernetes, nell'Infrastructure as Code o tramite l'API. GitLab Secrets Manager è ora disponibile a livello generale.

AI Code

Revisioni di follow-up in Code Review Flow

Chiedi a GitLab Duo di eseguire una nuova revisione e ignorerà i risultati che hai già risolto. Code Review Flow ora usa i thread di commenti delle revisioni precedenti, comprese le tue risposte, per concentrarsi sulle righe aggiunte dall'ultima revisione ed elenca nel riepilogo i risultati ancora aperti. Se rispondi spiegando perché il codice è corretto, GitLab Duo non solleverà di nuovo la questione. Attiva "Avvia una nuova revisione al push" per eseguire automaticamente una revisione di follow-up quando esegui il push delle modifiche.