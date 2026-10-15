Novità in GitLab
Release mensili, risorse per gli sviluppatori e ultime novità da parte del team di GitLab.
Release mensili
Connetti gli agenti, proteggi i segreti e indirizza le revisioni, sempre sotto il tuo controllo
Con GitLab 19.5, puoi connettere a GitLab qualsiasi agente compatibile con MCP dal client che il tuo team già utilizza. Mantieni i segreti soggetti alle autorizzazioni esistenti e fai arrivare ogni richiesta di merge al revisore giusto, più rapidamente. Inoltre, la versione 19.5 include oltre 100 altri miglioramenti e innovazioni.
Connetti i tuoi agenti al ciclo di vita del software con il server MCP di GitLab (disponibilità generale)
Chiama GitLab dagli harness di programmazione che i team già utilizzano, con la stessa identità e gli stessi criteri. Gli agenti esterni accedono direttamente a strumenti, contesto e flussi di GitLab: possono leggere e modificare codice, richieste di merge, elementi di lavoro e pipeline, recuperare solo i dettagli necessari per un'attività e affidare il lavoro ai flussi di GitLab Duo Agent Platform.
Gestisci i segreti come il tuo codice con GitLab Secrets Manager (disponibilità generale)
Proteggi i segreti in fase di compilazione con autorizzazioni unificate e audit trail completi. Ogni segreto è limitato al job che ne ha bisogno, oltre che per ramo, ambiente e stato di protezione. Basato su OpenBao, archivia i segreti delle pipeline e di runtime all'interno di GitLab e ne regola l'accesso con le tue autorizzazioni esistenti. Quando una persona viene rimossa da un progetto, perde automaticamente l'accesso ai relativi segreti.
Fai arrivare ogni richiesta di merge al revisore giusto, più rapidamente (disponibilità generale)
Con il nuovo flusso Recommend Reviewer, indirizza ogni richiesta di merge al revisore giusto, così le revisioni iniziano prima e il carico di revisione si distribuisce tra tutti gli ingegneri qualificati. Quando crei una richiesta di merge, GitLab consiglia il singolo revisore più adatto in base a carico di lavoro, fuso orario, disponibilità e competenze definite dalle regole di approvazione e da CODEOWNERS. Il flusso spiega perché ha scelto i revisori suggeriti e ti consente di assegnarli con un clic.
Collaboratore del mese: @DhairyaMajmudar
Dhairya è un collaboratore di livello 3 che ha contribuito al trasferimento offline e al supporto delle organizzazioni per l'importazione, così che gruppi, progetti e le relative appartenenze possano essere spostati tra istanze GitLab.
Novità in arrivo
Funzionalità previste per le prossime release. I piani possono subire modifiche.
Scopri in anteprima quando saranno distribuite le nuove funzionalità
Le ultime novità di GitLab
Scalare Git per la software factory agentica
Fai fruttare ogni credito di IA: visualizza, limita e riduci la spesa per gli agenti
Il GitLab Security Standard
Hackathon Transcend: Dopo il codice: il percorso verso la produzione alla velocità dell'immaginazione
Workshop pratico di ingegneria agentica
Aggiornati prima di tutti
Iscriviti alla lista per scoprire in anteprima tutte le novità di GitLab: gli ultimi aggiornamenti dei prodotti, gli episodi di The Developer Show e gli eventi GitLab.
Tutti i campi sono obbligatori