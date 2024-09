Ce rapport analyse les résultats d'une enquête menée par Omdia et GitLab en avril 2024. Nous avons interrogé plus de 5 000 professionnels du DevSecOps dans le monde entier pour évaluer comment les principes et pratiques DevSecOps sont perçus et intégrés au sein de leur entreprise.

L'enquête de cette année révèle un environnement propice aux failles de sécurité : les entreprises ressentent une pression accrue pour livrer des logiciels plus rapidement que jamais, et se tournent donc vers l'intelligence artificielle (IA) et les bibliothèques open source pour accélérer le cycle de développement. Cela augmente la surface d'attaque et suscite de nouvelles préoccupations concernant la sécurité et la confidentialité des outils d'IA. Toutefois, les résultats de notre enquête montrent également que les entreprises parviennent à concilier rapidité et sécurité en mettant en place des programmes stratégiques de sécurité des applications. Cette approche permet aux équipes DevSecOps de progresser plus rapidement tout au long du cycle de développement, sans compromettre la sécurité.