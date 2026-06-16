Webhookとは？仕組みやメリット、設定手順、活用事例を解説

Webhookは、システム間の通知やデータ連携を自動化できる仕組みとして、多くのWebサービスや業務システムで活用されています。ユーザー登録や決済完了、コードプッシュなどのイベントをきっかけにリアルタイムに近い形で処理を実行できるため、業務効率化や運用負荷の軽減につながります。

一方で、Webhookの設定方法やセキュリティ対策、運用時の注意点が分かりにくいと感じる方も多いでしょう。本記事では、Webhookの仕組みやAPIとの違い、導入メリット、基本的な設定手順、安全に利用するためのポイント、活用事例をまとめて解説します。

また、 GitLabのようなDevOpsプラットフォームを活用したWebhook連携のユースケースについてもご紹介するので、システム上の課題を抱える企業担当者の方もぜひ参考にしてみてください。

1. Webhookとは

まず、Webhookの基礎知識として以下の3点を解説します。

Webhookの定義

Webhookの仕組み

Webhookでできること

1-1. Webhookの定義

Webhookとは、特定のイベントが発生した際に、外部システムへ自動で通知やデータ送信を行う仕組みです。一般的には「HTTPコールバック」とも呼ばれます。ユーザー登録や決済完了、コードプッシュなどのイベントをきっかけに、サーバー側から指定されたシステムへデータを送信します。

Webhookは、必要なタイミングでのみデータ連携を行う「プッシュ型通信」である点が特徴です。定期的に情報を取得しに行く「ポーリング」とは異なり、イベント発生時だけ通信が行われるため、不要なリクエストを削減できます。

通常は、あらかじめ設定したWebhook URLに対し、HTTPリクエストを送信する形で利用されます。送信データはPOSTメソッドとJSON形式で扱われるケースが一般的です。受信側システムでは、その内容に応じて通知やデータ更新などの処理を自動化するなど、運用の効率化・精度向上に役立てられています。

近年では、Webhookはオープンソースコミュニティが策定した STANDARD WEBHOOKSのようなガイドラインに沿って実装される事例が増えつつあります。

1-2. Webhookの仕組み

Webhookは、特定のイベントが発生した際に、送信元システムが自動で外部システムへデータを送信する仕組みです。

一般的なサービスでは、ユーザー登録や決済完了などが代表的なトリガーとして利用されます。一方、 GitLabのようなDevOpsプラットフォームでは、 コードプッシュやマージリクエスト作成、パイプライン実行、イシュー更新、デプロイ完了などをトリガーとして設定可能です。

イベントが発生すると、事前に設定したWebhook URLへHTTPリクエスト（主にPOST）が送信されます。受信側システムは、リクエスト内容をもとに通知送信やデータ更新などの処理を実行するよう設定されるのが一般的です。

1-3. Webhookでできること

Webhookを利用すると、ユーザー登録や決済完了などのイベント発生をきっかけに、外部システムへリアルタイムに近い形で通知やデータ連携を行えます。これにより、メール送信やチャット通知、データ更新などの処理を自動化でき、手作業の削減につながります。

例えば、ECサイトで注文完了をきっかけに在庫管理システムや配送システムへデータを連携したり、問い合わせフォームで担当者へ通知を送信したりすることが可能です。また、GitLabのようなDevOpsプラットフォームでは、Slack通知やチケット管理ツールとの連携などを実現でき、開発・運用業務の効率化にも活用されています。

SaaSや業務システムと連携させることで、業務プロセス全体の効率化や情報管理の一元化にも活用可能です。

2. WebhookとAPIの違い

Webhookに似た存在として、APIが挙げられます。ここでは、WebhookとAPIの違いについて、以下5つの点で見ていきましょう。

通信コスト

トリガーと通信方向

事前設定

セキュリティ

用途

2-1. 通信コスト

Webhookは、特定のイベントが発生したタイミングでのみ通信が行われる仕組みです。そのため、定期的にAPIへリクエストを送るポーリング処理と比べて、不要な通信を削減できます。

必要なときだけデータを送信するため、サーバー負荷やネットワーク負荷を抑えやすく、インフラコストの低減にもつながります。特に、リアルタイム性が求められる通知やシステム連携では、APIによる頻繁な監視よりも効率的に運用できるケースが少なくありません。

2-2. トリガーと通信方向

Webhookは、特定のイベント発生をきっかけに「サーバー側から自動でデータを送信する仕組み」です。例えば、ユーザー登録や決済完了、コードプッシュなどがトリガーとなり、設定済みのWebhook URLへ通知が送られます。

一方、APIはクライアント側が必要なタイミングでリクエストを送信し、データを取得・更新する仕組みです。Webhookは「イベント発生時にサーバーから送信されるプッシュ型通信」、APIは「必要時にクライアントが要求するリクエスト型通信」という違いがあります。

2-3. 事前設定

Webhookを利用するには、受信側となるURL（Webhook URL）や、通知を送信する対象イベントを事前に設定しておく必要があります。送信元サービス側で設定を行い、イベント発生時に指定先へデータを送信できる状態にします。

一方、APIも認証設定などは必要ですが、Webhookのように受信専用URLをあらかじめ登録しておく必要はありません。必要なタイミングでAPIリクエストを送信することで、データ取得や操作を行います。

2-4. セキュリティ

Webhookは、外部からHTTPリクエストを受け取る仕組みであるため、不正アクセスやデータ改ざんへの対策が重要です。Webhook URLが漏洩すると、第三者から不正なリクエストを送信されるリスクがあります。

そのため、HTTPSによる通信暗号化に加え、署名検証やシークレットトークンの利用などによって、送信元の正当性を確認するのが一般的です。

一方、APIでは認証・認可を通じてアクセス制御を行い、安全にデータをやり取りします。APIキーやアクセストークンなどを利用し、許可されたユーザーやシステムのみが利用できるよう管理します。

2-5. 用途

Webhookは、イベント発生をきっかけとした通知や自動処理など、リアルタイムに近いシステム連携に適しています。例えば、ユーザー登録や決済完了時の通知、チャットツールへの自動連携、外部システムへのデータ送信などで活用が可能です。

一方、APIは必要なデータの取得や更新、システム操作などを任意のタイミングで実行する用途に適しています。クライアント側が必要に応じてリクエストを送信し、情報取得や設定変更などを行う仕組みです。

3. Webhookを使うメリット

APIとの違いも踏まえ、ここではWebhookを使ったシステム連携のメリットを以下の3点で見ていきます。

API連携のコストを抑えられる

リアルタイムに近い形で連携できる

高度な自動化が可能になる

3-1. API連携のコストを抑えられる

Webhookは、イベント発生時のみ通信が行われる仕組みのため、不要なAPIリクエストを削減できます。定期的にデータ取得を行うポーリング処理が不要になることで、サーバー負荷やネットワーク負荷を抑えやすくなるでしょう。

また、必要なタイミングでのみデータ連携を実施するため、インフラコストの低減にもつながります。リアルタイム性が求められるシステム連携でも、効率的な通信を実現しやすい点が特徴です。

さらに、Webhookはシンプルな構成でシステム連携を実現しやすく、複雑な監視処理を減らせるため、開発・運用コストの最適化にも役立ちます。

3-2. リアルタイムに近い形で連携できる

Webhookは、イベント発生と同時にデータが送信されるため、リアルタイムに近いシステム連携を実現できます。ユーザー登録や決済完了などの情報を迅速に反映できるため、スピーディーな対応や意思決定につながります。

また、最新データをすばやく共有できるため、業務精度の向上や機会損失の防止にも役立つでしょう。通知やデータ更新を自動化しながら、タイムラグを抑えた運用を行える点がWebhookの大きな特徴です。

3-3. 高度な自動化が可能になる

Webhookを利用すると、イベント発生を起点とした「受信側システムでのさまざまな処理の自動化」につなげられます。例えば、注文完了時にWebhookを利用して外部システムへ通知し、在庫管理や配送登録、顧客通知などを連携するといった活用が可能です。

GitLabのようなDevOpsプラットフォームでは、コードプッシュやマージリクエスト作成をトリガーとして、Slack通知や外部システム連携などを自動化できます。開発・運用フローにWebhookを組み込むことで、情報共有や確認作業を効率化しやすくなります。

また、手動での確認や転記作業を削減できるため、対応漏れの防止や運用負荷の軽減にもつながるでしょう。

4. Webhookの基本的な設定手順

それでは、具体的なWebhookの設定手順を以下4つのステップで見ていきましょう。

アプリケーションURLの設定・セットアップ

Webhookのテスト

Webhookのセキュア化

Webhookの利用開始

Webhookを利用するには、まず受信先となるURL（Webhook URL／エンドポイント）を用意し、外部からアクセスできる状態に設定する必要があります。受信側システムでは、HTTPリクエストを受け取り、内容に応じた処理を実行できるようにしておきます。

そのうえで、送信元サービス側でWebhook URLや通知対象となるイベントを設定し、Webhook連携を有効化しましょう。例えば、ユーザー登録や決済完了、コードプッシュなど、通知したいイベントを指定して利用します。

4-2. Webhookのテスト

Webhook設定後は、テスト送信やログ確認を行い、リクエストを正しく受信・処理できるか検証します。受信側システムでデータが想定通りに処理されるかを確認し、通知漏れやエラーが発生していないかをチェックすることが重要です。

また、HTTPステータスコードやリクエスト内容を確認し、想定外のデータやタイムアウトにも対応できるようにしておきます。必要に応じて、開発環境やステージング環境で事前に動作確認を行い、本番運用前に問題を洗い出します。

4-3. Webhookのセキュア化

Webhookを安全に利用するためには、通信や送信元の検証に関するセキュリティ対策が重要です。まず、HTTPSを利用して通信を暗号化することで、盗聴や通信経路上でのデータ改ざんを防止します。

また、必要に応じて署名検証やタイムスタンプ確認を行い、不正なリクエストやリプレイ攻撃への対策を実施します。Webhook URLが外部へ漏洩した場合でも、不正利用されにくい環境を整えることが大切です。

例えば GitLabの場合、HMAC-SHA256署名またはシークレットトークンを利用でき、受信側でそれらを検証することでWebhook送信元の正当性確認を行えます。

4-4. Webhookの利用開始

テストやセキュリティ確認が完了したら、本番環境でWebhookを有効化し、運用を開始します。Webhookを利用した通知やシステム連携が想定通りに動作しているかを確認しながら、段階的に本番運用へ移行することが重要です。

特に運用開始直後は、ログ監視やエラー確認を行い、リクエストの失敗や想定外の動作が発生していないかを継続的にチェックします。初期段階で問題を発見できる体制があれば、早い段階で安定したWebhook運用を実現できるでしょう。

5. Webhookの安全利用に欠かせないポイント

システム連携の精度・速度を向上させてくれるWebhookですが、安全な利用には以下5点の徹底が欠かせません。

漏洩・不正利用の防止

障害時の対策

レート制限の設定

ログの記録・管理

開発・保守のリソース確保

各ポイントで必要な対応を見ていきましょう。

Webhookを安全に運用するためには、Webhook URLや認証情報の漏洩防止が重要です。Webhook URLが第三者に知られると、不正なリクエストを送信されるリスクがあるため、公開範囲を適切に管理し、シークレットトークンなども安全に保管する必要があります。

署名検証やIP制限を導入することで、正規の送信元からのリクエストかどうかを確認できます。送信元の正当性を検証する仕組みを整えれば、不正アクセスやデータ改ざんのリスクを低減させることが可能です。

5-2. 障害時の対策

Webhook運用では、受信時のエラーやタイムアウトなどの障害発生を想定した対策が欠かせません。リクエスト処理に失敗した場合の再実行方法や、障害発生時の運用フローを事前に整理しておくことで、影響を最小限に抑えられます。

また、ログ監視やアラート設定を行い、異常を迅速に検知できる体制にしておくことも大切です。一部のサービスではWebhookのリトライ機能が提供されていますが、再送回数や仕様はサービスごとに異なるため、事前確認が必要です。

5-3. レート制限の設定

Webhookでは、短時間に大量のリクエストが発生すると、サーバー負荷の増加やシステム障害につながる可能性があります。そのため、送信頻度やリクエスト回数に制限を設け、負荷が集中しないよう管理することが重要です。

例えば、スロットリングやキュー制御を活用することで、リクエストを段階的に処理し、システム負荷を分散できます。安定したWebhook運用を行うためにも、アクセス集中を想定したレート制限の設計が求められます。

Webhookを安定運用するためには、送受信内容や処理結果をログとして記録・管理することが大切です。リクエスト内容やエラー情報を保存しておくことで、障害発生時の原因調査やトラブル対応をスムーズに行えます。

また、リクエストIDやタイムスタンプを付与して管理することで、後から通信履歴を追跡しやすくなります。ログを適切に保管・監視することで、異常検知や運用改善にも役立てられるでしょう。

Webhook連携を導入する際は、設計・実装・テストに対応できる開発リソースを事前に確保しておくことが重要です。Webhookは外部システムとの連携が前提となるため、送受信データの設計やエラー処理、セキュリティ対策なども考慮しながら開発を進める必要があります。

また、運用開始後も、障害対応や仕様変更への対応が発生するケースは少なくありません。安定したシステム連携を維持するためには、継続的な保守・運用体制を整備し、ログ監視や動作確認を継続的に実施できる環境を用意することが大切です。

6. Webhookの活用事例

それでは、Webhookを活用したユースケースとして、以下の2つに分けて事例を見ていきましょう。

一般的なWebサービスでのユースケース

DevOpsプラットフォーム「GitLab」を使ったユースケース

6-1. 一般的なWebサービスでのユースケース

一般的なWebサービスでWebhookを利用すると、以下のようなシステム連携が可能となります。

メール自動配信

注文・問い合わせ管理

ユーザーへのセキュリティ対策

6-1-1. メール自動配信

Webhookは、メール送信の自動化にも活用されています。ユーザー登録や決済完了などのイベント発生時にWebhookを送信し、通知を受け取った受信側システムでメール送信処理を自動実行する仕組みです。

例えば、ECサイトで注文が完了した際に、購入確認メールや発送通知メールを自動送信するといった運用が可能です。イベント発生を起点に処理を連携できるため、タイムラグを抑えた顧客対応につながります。

また、手動でのメール送信作業を削減できるため、業務の効率化や対応漏れの防止にも役立ちます。

Webhookを利用すると、注文や問い合わせの発生をトリガーに、管理システムへデータを自動登録できます。フォーム送信や注文完了と同時に情報を連携できるため、手動入力の手間を削減することが可能です。

また、ステータス更新や担当者への通知も自動化できるため、対応スピードの向上につながります。リアルタイムに近い形で情報共有を行えることで、対応の漏れ・遅延防止にも役立ちます。

6-1-3. ユーザーへのセキュリティ対策

Webhookは、ユーザー向けのセキュリティ対策にも活用できます。例えば、ログイン異常や不審な操作を検知した際にWebhookを送信し、ユーザーへ即時通知を行うことで、不正利用の早期発見につなげられます。

また、Webhookを起点として、アカウントロックやパスワード変更依頼などの処理を自動化することも可能です。異常検知後の対応を迅速化できるため、セキュリティリスクの低減や被害拡大防止に役立ちます。

一方、 GitLabのようなDevOpsプラットフォームを利用する場合、「業務プロセスの自動化」に役立てることが可能です。

6-2-1. 業務プロセスの自動化

GitLabでは、マージリクエストの作成・更新やコードプッシュなど、さまざまな イベント発生時にWebhookを送信できます。Webhookを利用することで、開発フローに合わせた外部システム連携を自動化しやすくなります。

例えば、Webhookを受信した外部システム側で、社内チャットへの通知や担当部署への連絡を自動実行するといった活用が可能です。イベント発生と同時に情報共有を行えるため、確認漏れや対応遅れの防止につながります。

また、 GitLabと他システムを連携することで、手動での情報共有や転記作業を削減できます。開発・運用に関する通知や連携処理を自動化することで、業務効率化や運用負荷の軽減につながるでしょう。

さらに、リアルタイムに近い形で関係者へ情報を共有できるため、迅速な意思決定やチーム間連携の強化にもつながります。

本記事では、Webhookの定義や仕組み、メリット、具体的なユースケースを見てきました。

Webhookを活用すれば、システム間のリアルタイムに近い連携や業務自動化を実現できます。ユーザー登録や決済完了、コードプッシュなどのイベントを起点に、自動通知やデータ連携を行えるため、業務効率化や運用負荷の軽減につながります。

また、不要なAPI通信を削減しながら柔軟なシステム連携を実現できるため、インフラコストや開発・運用コストの最適化にも役立ちます。複数のSaaSや業務システムを連携することで、情報共有や業務フローの効率化を進めやすくなる点もWebhookの大きなメリットです。

一方で、Webhookの安全かつ安定した運用には、HTTPS化や署名検証、ログ監視、障害対策などのセキュリティ・運用体制を整備する必要があります。

GitLabでは、マージリクエストの作成・更新やコードプッシュなどのイベントを起点としたWebhookによる外部ツールとの連携機能に加え、セキュリティ機能をビルトインで提供しており、開発から運用まで一貫した保護を実現できます。

監修：神谷 光佑 / Kosuke Kamiya @kkamiya_gl

GitLab合同会社 サポートエンジニア