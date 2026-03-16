In der Softwareentwicklung treffen häufig zwei Dynamiken aufeinander: Entwicklungszyklen werden kürzer, während rechtliche, vertragliche und interne Anforderungen spürbar zunehmen. Das bleibt so lange abstrakt, bis ein Audit, ein Vorfall oder eine Kundenanfrage belastbare Nachweise verlangt. Fehlen dann klare Zuständigkeiten, dokumentierte Entscheidungen und nachvollziehbare Kontrollen, entstehen Compliance-Risiken, die im Alltag zu spürbarer Reibung führen.

In diesem Beitrag geben wir einen Überblick darüber, was Compliance-Risiken sind, in welchen Feldern sie typischerweise auftreten und welche Rolle sie im Compliance-Management spielen. Zudem erfährst du, wie eine strukturierte Risikoanalyse aussieht und wie sich Compliance-Anforderungen mit GitLab so in DevSecOps-Prozessen verankern lassen, dass sie Teams nicht ausbremsen.

Was sind Compliance-Risiken?

Compliance-Risiken beschreiben die Gefahr, dass Organisationen gegen gesetzliche Vorgaben, normative Anforderungen, vertragliche Verpflichtungen oder anderweitig festgehaltene Richtlinien verstoßen. Entscheidend ist dabei: Es geht nicht erst um den tatsächlich eingetretenen Regelverstoß, sondern bereits um die Möglichkeit, dass ein solcher Compliance-Verstoß stattfinden kann und negative Folgen nach sich zieht.

Die Folgen von Nichteinhaltung im Compliance-Management können vielfältig sein. Dazu zählen teils schwerwiegende rechtliche Sanktionen, finanzielle Schäden, aber auch materielle Schäden oder Einschränkungen im Geschäftsbetrieb. Für Unternehmen besteht dabei auch immer das zusätzliche Risiko von Reputationsschäden und Vertrauensverlust bei Kund(inn)en und Partner(inne)n.

Typische Compliance-Risikofelder

Compliance-Risiken entstehen nicht zufällig, sondern in den Bereichen eines Unternehmens, die durch Gesetze, Normen u. Ä. fortlaufend mit Compliance-Vorschriften konfrontiert sind. Auf diese Risikofelder sollte ein besonderes Augenmerk gelegt werden, um potenzielle Schwachstellen systematisch zu identifizieren und einzuordnen:

Datenschutz: Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten gelten strenge rechtliche Vorgaben hinsichtlich Zweckbindung, Transparenz, Speicherfristen und Datensicherheit. Risiken entstehen dabei u. a. in den Bereichen Datenflüsse, Auftragsverarbeitung und Dokumentation.

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten gelten strenge rechtliche Vorgaben hinsichtlich Zweckbindung, Transparenz, Speicherfristen und Datensicherheit. Risiken entstehen dabei u. a. in den Bereichen Datenflüsse, Auftragsverarbeitung und Dokumentation. Informationssicherheit: Unbefugter Zugriff, Verlust oder Manipulation stellen ein großes Risiko für Systeme und deren Daten dar. Sicherheitsrichtlinien müssen daher konsequent umgesetzt, Zugriffe regelmäßig überprüft und Sicherheitsvorfälle immer sauber dokumentiert werden.

Unbefugter Zugriff, Verlust oder Manipulation stellen ein großes Risiko für Systeme und deren Daten dar. Sicherheitsrichtlinien müssen daher konsequent umgesetzt, Zugriffe regelmäßig überprüft und Sicherheitsvorfälle immer sauber dokumentiert werden. Vertragliche Verpflichtungen: Kunden- und Partnerverträge enthalten häufig Compliance-Anforderungen zu Verfügbarkeit, Datenschutz oder Audit-Rechten. Risiken entstehen, wenn diese Anforderungen operativ nicht abgebildet oder Verantwortlichkeiten nicht klar geregelt sind.

Kunden- und Partnerverträge enthalten häufig Compliance-Anforderungen zu Verfügbarkeit, Datenschutz oder Audit-Rechten. Risiken entstehen, wenn diese Anforderungen operativ nicht abgebildet oder Verantwortlichkeiten nicht klar geregelt sind. Regulatorische Anforderungen: Je nach Branche und Markt können zusätzliche gesetzliche Vorgaben gelten, die bei Neu-Hinzukommen oder Änderung rechtzeitig berücksichtigt werden müssen, um Verstöße zu vermeiden.

Je nach Branche und Markt können zusätzliche gesetzliche Vorgaben gelten, die bei Neu-Hinzukommen oder Änderung rechtzeitig berücksichtigt werden müssen, um Verstöße zu vermeiden. Organisation und Prozesse: Auch unklare Zuständigkeiten bzw. fehlende Trennung oder Dokumentation von Aufgaben erhöhen das Risiko, dass interne wie externe Vorgaben nicht eingehalten werden.

Auch unklare Zuständigkeiten bzw. fehlende Trennung oder Dokumentation von Aufgaben erhöhen das Risiko, dass interne wie externe Vorgaben nicht eingehalten werden. Lieferketten und Drittanbieter: Viele Unternehmen sind auf externe Dienstleister(innen) und deren Software angewiesen. Compliance-Risiken entstehen, wenn Anforderungen an diese Parteien nicht klar definiert werden oder deren Überprüfung ausbleibt.

Compliance-Risiken im IT-Bereich

Compliance-Risiken werden häufig mit IT- oder Sicherheitsrisiken gleichgesetzt, obwohl sie eigentlich deutlich weiter greifen. Während Sicherheitsrisiken vor allem die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen betreffen, beziehen sich Compliance-Risiken allgemein auf die Einhaltung aller externen und internen Regelungen. Im IT-Umfeld wirken sich Compliance-Risiken allerdings besonders schnell und weitreichend aus, da hier vor allem automatisierte Prozesse rund um Compliance-Richtlinien wie ISO/IEC 27001 gestört werden. Typische Risikobereiche sind daher:

Zugriffsmanagement: Werden Benutzerrechte nicht nach dem Prinzip der minimalen Rechte vergeben oder regelmäßig überprüft, entstehen Risiken durch schadhafte Zugriffe.

Werden Benutzerrechte nicht nach dem Prinzip der minimalen Rechte vergeben oder regelmäßig überprüft, entstehen Risiken durch schadhafte Zugriffe. Protokollierung und Nachvollziehbarkeit: Fehlen Audit-Logs oder sind Änderungen an Systemen und Anwendungen nicht nachvollziehbar dokumentiert, können Anforderungen an Transparenz und Prüfbarkeit nicht erfüllt werden.

Fehlen Audit-Logs oder sind Änderungen an Systemen und Anwendungen nicht nachvollziehbar dokumentiert, können Anforderungen an Transparenz und Prüfbarkeit nicht erfüllt werden. Release-Prozesse: Änderungen an Code, Konfigurationen oder Infrastruktur ohne definierte Freigaben und Prüfungen erhöhen das Risiko unbeabsichtigter Regelverstöße.

Änderungen an Code, Konfigurationen oder Infrastruktur ohne definierte Freigaben und Prüfungen erhöhen das Risiko unbeabsichtigter Regelverstöße. Cloud- und SaaS-Abhängigkeiten: Der Einsatz externer Plattformen kann Compliance-Risiken mit sich bringen, wenn Verantwortlichkeiten, Datenstandorte oder Sicherheitsmaßnahmen nicht klar geregelt sind.

Der Einsatz externer Plattformen kann Compliance-Risiken mit sich bringen, wenn Verantwortlichkeiten, Datenstandorte oder Sicherheitsmaßnahmen nicht klar geregelt sind. Open-Source-Software: Werden Drittbibliotheken genutzt, ohne Lizenzbedingungen systematisch zu erfassen und zu prüfen, entstehen rechtliche Risiken, die sich möglicherweise erst spät bemerkbar machen.

Gerade im IT-Umfeld zeigt sich, dass Compliance-Risiken weniger durch einzelne technische Fehler entstehen, sondern durch fehlende oder uneinheitliche Prozesse. Diese müssen Technik, Organisation und Verantwortung miteinander verbunden regulieren.

Welche Rolle spielen Compliance-Risiken im Compliance-Management?

Für die Praxis ist es wichtig, Compliance-Risiken als unternehmerische Risiken zu verstehen. Sie entstehen dort, wo Compliance-Standards nicht ausreichend definiert oder umgesetzt sind. Eine systematische Auseinandersetzung mit den Risiken schafft die Grundlage, um Anforderungen rund um Prozesse, Verantwortlichkeiten oder Kontrollen nicht nur punktuell zu erfüllen, sondern dauerhaft in den Arbeitsalltag zu integrieren. Erst wenn klar ist, wo und wie Regelverstöße entstehen können, lassen sich auch wirklich passende Maßnahmen finden – ohne die Risikoperspektive bleibt Compliance häufig reaktiv und dokumentengetrieben.

Im Kern entstehen im (automatisierten) Compliance-Management so mehrere Ansatzpunkte, die von den drohenden Risiken mitbestimmt werden:

Orientierung: Durch eine Compliance-Risikoanalyse können relevante Anforderungen von weniger kritischen Themen unterschieden werden – denn nicht jede Regel erfordert die gleiche Aufmerksamkeit oder Kontrolldichte.

Durch eine Compliance-Risikoanalyse können relevante Anforderungen von weniger kritischen Themen unterschieden werden – denn nicht jede Regel erfordert die gleiche Aufmerksamkeit oder Kontrolldichte. Priorisierung: Ressourcen für Compliance sind begrenzt. Durch die Bewertung von Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung lassen sich Maßnahmen dort bündeln, wo das Risiko am höchsten ist.

Ressourcen für Compliance sind begrenzt. Durch die Bewertung von Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung lassen sich Maßnahmen dort bündeln, wo das Risiko am höchsten ist. Ableitung von Maßnahmen: Richtlinien, Prozesse und Kontrollen sollten nicht isoliert bestehen, sondern gezielt auf identifizierte Risiken reagieren. Compliance-Risiken übersetzen dabei abstrakte Anforderungen in konkrete Handlungsmuster.

Richtlinien, Prozesse und Kontrollen sollten nicht isoliert bestehen, sondern gezielt auf identifizierte Risiken reagieren. Compliance-Risiken übersetzen dabei abstrakte Anforderungen in konkrete Handlungsmuster. Steuerung und Kontrolle: Als Grundlage für Monitoring und Audits machen Compliance-Risiken die Notwendigkeit von Kontrollprozessen nachvollziehbarer.

Als Grundlage für Monitoring und Audits machen Compliance-Risiken die Notwendigkeit von Kontrollprozessen nachvollziehbarer. Unternehmenskultur: Ein Risikobewusstsein schärft den internen Umgang. Mitarbeitende und Führungskräfte können durch Transparenz und Integrität gleichermaßen Verantwortung übernehmen und aktiv zu einer Compliance-Kultur beitragen. Unter den Mitarbeitenden entsteht dadurch nebenbei Vertrauen und die Effektivität bei der Arbeit wird gesteigert.

Fallbeispiele und Szenarien

Compliance-Risiken können zunächst sehr abstrakt wirken. Um sie greifbarer erscheinen zu lassen, zeigen die folgenden Szenarien typische Risikobereiche, wie sie in vielen Organisationen auftreten können:

Dokumentation

Ein Finanzdienstleister betreibt eine zentrale Plattform für die Abwicklung von Kundenaufträgen. Um Performance-Probleme schnell zu beheben, nimmt das IT-Team kurzfristige Änderungen direkt im Produktivsystem vor. Es gibt kein formales Freigabeverfahren und keine lückenlose Protokollierung der Anpassungen. Monate später kommt es im Rahmen eines Audits zu Nachfragen, warum bestimmte Sicherheitseinstellungen verändert wurden. Da weder Entscheidungsgrundlagen noch Verantwortlichkeiten dokumentiert sind, können die Änderungen nicht nachvollzogen werden, was zu Compliance-Beanstandungen führt.

Softwareentwicklung

Ein Softwareunternehmen entwickelt eine App für Geschäftskund(inn)en im Logistikbereich. Um Entwicklungszeit zu sparen, integriert das Projektteam mehrere externe Open-Source-Bibliotheken. Eine systematische Prüfung der Lizenzbedingungen findet nicht statt. Erst kurz vor einem größeren Kunden-Rollout wird festgestellt, dass eine verwendete Bibliothek unter einer Lizenz steht, die eine kommerzielle Nutzung in der bestehenden Form ausschließt. Das Geschäftsmodell der App ist damit nicht vereinbar, was rechtliche und wirtschaftliche Risiken nach sich zieht.

Organisation

Ein Unternehmen aus der Medizintechnik wächst stark und baut neue Abteilungen auf. Die Aufgabentrennung im Compliance umfasst mehrere Rollen, ohne klar festzulegen, wer wofür verantwortlich ist. Mitarbeitende melden mögliche Regelverstöße per E-Mail an unterschiedliche Stellen. Einige Hinweise bleiben liegen, andere werden erst Wochen später bearbeitet. In dieser Zeit werden potenzielle Probleme nicht adressiert, was das Risiko erhöht, dass sich kleinere Verstöße zu größeren Eskalationen entwickeln.

~40 % schnellere Entwicklung und integrierte Security & Compliance: Connect-i macht mit GitLab den nächsten Schritt Erfahre, wie Connect-i mit GitLab seine DevSecOps-Prozesse verschlankt, Sicherheits- und Audit-Funktionen direkt in Workflows integriert und so Compliance-Anforderungen einfacher erfüllt. Erfolgsstory lesen

Compliance-Risikoanalyse erstellen

Compliance-Risiken: Umfrage unter deutschen Fachkräften

Regelmäßige Risikoanalysen identifizieren Schwachstellen in Prozessen – insbesondere in den Bereichen HR, Finanzen und IT – die zu Verstößen gegen Gesetze, Vorschriften oder interne Richtlinien führen können. Eine Studie von GitLab und The Harris Poll zur DevSecOps-Landschaft 2026 zeigt, dass Compliance-Risiken derzeit noch manuell überprüft werden und DevSecOps-Profis glauben, dass Sicherheitsrisiken durch KI sogar noch zunehmen werden. Diese Zahlen machen deutlich, wie wichtig eine funktionale Risikoanalyse ist, um potenzielle Compliance-Verstöße frühzeitig erkennen und gezielt gegensteuern zu können:

Geltungsbereich festlegen Relevante Anforderungen identifizieren Risiken identifizieren und beschreiben Risiken bewerten Maßnahmen ableiten Umsetzung und Dokumentation Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung

1. Geltungsbereich festlegen

Definiere, welche Bereiche der Analyse unterliegen – etwa einzelne Abteilungen, Geschäftsprozesse, Systeme oder Standorte. Ein klar umrissener Scope sorgt dafür, dass du nicht „alles und nichts“ analysierst, sondern konkrete Fragestellungen hast, etwa „Welche Prozesse im Vertrieb nutzen Kundendaten?“ oder „Welche IT-Systeme verarbeiten personenbezogene Daten?“

2. Relevante Anforderungen identifizieren

Sammle alle internen und externen Vorgaben, die für dein Unternehmen gelten. Dazu gehören gesetzliche Pflichten, regulatorische Rahmenbedingungen, vertragliche Verpflichtungen und interne Regelwerke. Beispiele sind Datenschutzgesetze, Arbeitsrecht, Anforderungen aus Lieferantenverträgen oder interne Leitlinien. Auf dieser Grundlage kannst du später valide Risiken ableiten.

3. Risiken identifizieren und beschreiben

Leite aus den Anforderungen konkrete Risiken ab. Beschreibe jedes Risiko so, dass klar wird, worin das Problem besteht , wie es entstehen kann und welche Folgen es haben könnte . Eine strukturierte Form hilft, z. B. „Wenn Mitarbeiterdaten unverschlüsselt übertragen werden (Ursache), könnte es zu einem Datenleck kommen (Ereignis), was wiederum zu Bußgeldern und Reputationsschäden führt (Auswirkung).“

4. Risiken bewerten

Bewerte jedes Risiko entlang zweier Dimensionen:

Eintrittswahrscheinlichkeit: Wie wahrscheinlich ist es, dass das Risiko Realität wird?

Wie wahrscheinlich ist es, dass das Risiko Realität wird? Auswirkung: Welche rechtlichen, finanziellen oder Reputationsschäden entstehen, wenn es eintritt?

Eine einfache Risikomatrix kann helfen, Risiken vergleichbar zu machen.

5. Maßnahmen ableiten

Definiere, wie du mit jedem Risiko umgehst:

Präventiv z. B. Schulungen, Prozessanpassungen, Einführung von Kontrollpunkten.

z. B. Schulungen, Prozessanpassungen, Einführung von Kontrollpunkten. Detektiv z. B. Monitoring, regelmäßige Kontrollen.

z. B. Monitoring, regelmäßige Kontrollen. Korrektiv z. B. Reaktions- und Eskalationsprozesse, Fehlerbehebungen.

Weise klar zu, wer für die Umsetzung und Überwachung verantwortlich ist und wie der Erfolg gemessen wird.

6. Umsetzung und Dokumentation

Setze die Maßnahmen konsequent um – z. B. mit einem Compliance-Management-System – und dokumentiere sie. Die Dokumentation dient nicht nur der internen Nachvollziehbarkeit, sondern ist später bei Audits oder Prüfungen ein wichtiger Nachweis der Compliance-Strukturen.

7. Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung

Compliance-Risiken verändern sich durch neue Geschäftsprozesse, gesetzliche Änderungen oder technologische Entwicklungen. Führe daher in regelmäßigen Abständen interne Audits zur Einhaltung von Compliance-Standards durch und passe Maßnahmen ggf. an, damit sie relevant bleiben und die Compliance-Steuerung verlässlich ist.

Wie GitLab Compliance-Risiken in DevSecOps-Prozessen minimiert

Compliance-Risiken sinken dauerhaft, wenn Kontrollen und Nachweise dort entstehen, wo Software ohnehin entsteht. GitLab bündelt dafür Richtlinienmanagement, konforme Workflow-Automatisierung und Auditmanagement: Teams können Konformitätseinstellungen und Zugriffskontrollen zentral definieren, geschützte Branches und verpflichtende Pipeline-Schritte durchsetzen und Audit-Ereignisse sowie Audit-Berichte einfach für Prüfungen nutzbar machen.

Den Überblick liefert das GitLab Compliance Center: Es zeigt gruppenweit zentrale Signale wie zugeordnete Compliance-Frameworks, Merge-Request- und Pipeline-Ergebnisse sowie Konformitätsverstöße in Reports. Ergänzend lassen sich über Sicherheits-Dashboards und SBOMs Risiken in Abhängigkeiten und der Software-Lieferkette nachvollziehen.

Ergänzend unterstützt GitLab Software-Compliance durch das Management von Sicherheitslücken und Abhängigkeiten inklusive SBOM-Erstellung, damit Compliance-Anforderungen und Software-Lieferkette zusammen betrachtet werden können.

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Häufig gestellte Fragen zu Compliance-Risiken

Was sind die häufigsten Compliance-Verstöße?

Zu den häufigsten Compliance-Verstößen in Unternehmen zählen Korruption und Bestechung, Interessenkonflikte, Verstöße gegen Datenschutzvorgaben, Kartell- und Wettbewerbsverstöße sowie unzureichende Geldwäscheprävention. Ebenfalls verbreitet sind Verstöße gegen interne Richtlinien, etwa bei Geschenken und Einladungen, sowie mangelhafte Dokumentation oder fehlende Kontrollmechanismen.

Wie regelmäßig muss die Compliance-Risikoanalyse aktualisiert werden?

Eine Compliance-Risikoanalyse sollte regelmäßig, in der Praxis mindestens einmal jährlich, überprüft und ggf. aktualisiert werden. Zusätzlich kann auch eine anlassbezogene Aktualisierung erforderlich werden, beispielsweise bei neuen gesetzlichen Anforderungen, wesentlichen Änderungen im Geschäftsmodell, dem Eintritt in neue Märkte oder nach relevanten Compliance-Vorfällen.

Wer ist im Unternehmen für das Compliance-Risikomanagement zuständig?

Für das Compliance-Risikomanagement ist i. d. R. die Unternehmensführung verantwortlich, da sie die Gesamtverantwortung für die Einhaltung gesetzlicher und interner Vorgaben trägt. Operativ wird das Compliance-Risikomanagement häufig von jemandem in einer speziellen Rolle als Compliance-Beauftragte(r) gesteuert. Unterstützend wirken Fachbereiche, Risikomanagement, interne Revision und gegebenenfalls die Rechtsabteilung, indem sie Risiken identifizieren, Maßnahmen umsetzen und deren Wirksamkeit überwachen.