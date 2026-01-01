Automatisiere Compliance, reduziere Risiken

Software Compliance mit GitLab

Erstelle Anwendungen, die branchenüblichen Standards entsprechen – dank einer systematisch geschützten Software-Lieferkette.

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Personen am Arbeitsplatz

Diese Unternehmen vertrauen uns:

Strukturiere und automatisiere die Software Compliance

Nahaufnahme von Personen, die an Code arbeiten

Erreiche mehr, als nur Sicherheitsschwachstellen im Code zu reduzieren

Systematisch, sicher, konform.

Richtlinienmanagement

Festlegung von Regeln und Richtlinien zur Einhaltung von Konformitäts-Frameworks und gemeinsamen Kontrollen

  • Granulare Benutzerrollen und Berechtigungen: Definiere Benutzerrollen und Berechtigungsstufen, die für deine Organisation sinnvoll sind
  • Zugriffskontrolle: Beschränke den Zugriff mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ablauf-Token
  • Konformitätseinstellungen: Definiere und erzwinge Konformitätsrichtlinien für bestimmte Projekte, Gruppen und Benutzer(innen)
  • Zugangsdatenbestand: Behalte den Überblick über alle Zugangsdaten, die für den Zugriff auf eine selbstverwaltete GitLab-Instanz verwendet werden können
  • Geschützte Branches: Kontrolliere nicht autorisierte Änderungen an bestimmten Branches – einschließlich Erstellen, Pushen und Löschen eines Branches – ohne ausreichende Berechtigungen oder Genehmigungen
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Konforme Workflow-Automatisierung

Setze definierte Regeln, Richtlinien und Aufgabentrennung durch und verringere gleichzeitig das Gesamtgeschäftsrisiko

  • Compliance-Framework-Projektvorlagen: Erstelle Projekte, die bestimmten Prüfprotokollen wie HIPAA zugeordnet sind, um einen Prüfpfad aufrechtzuerhalten und Konformitätsprogramme zu verwalten
  • Compliance-Framework-Projektlabels: Wende allgemeine Konformitätseinstellungen mit einem Label auf einfache Weise auf ein Projekt an
  • Compliance-Framework-Pipelines: Definiere Compliance-Jobs für Pipelines, die sicherstellen, dass Sicherheitsscans durchgeführt, Artefakte erstellt und gespeichert oder andere Schritte entsprechend den organisatorischen Anforderungen ausgeführt werden
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Auditmanagement

Bereite dich auf Audits vor und verstehe die Ursachen von Tickets besser durch einfachen Zugriff auf Audit-Daten

  • Audit-Ereignisse: Dokumentiere wichtige Ereignisse wie Änderungen an Benutzerberechtigungsstufen und wer eine(n) neue(n) Benutzer(in) hinzugefügt oder entfernt hat
  • Streaming-Audit-Ereignisse: Konsolidiere deine Audit-Protokolle in einem Tool deiner Wahl
  • Audit-Berichte: Erstelle umfassende Berichte zu Instanz-, Gruppen- und Projektereignissen, Identitätswechseldaten sowie Anmelde- und Benutzerereignissen für Prüfer(innen)
  • Konformitätsbericht: Erhalte einen Überblick über Konformitätsverstöße sowie die Gründe und Schwere von Verstößen in Merge Requests

Verwaltung von Sicherheitslücken und Abhängigkeiten

Anzeige, Einstufung, Trends, Dokumentation und Behebung von Sicherheitslücken sowie Abhängigkeiten in deinen Anwendungen

  • Sicherheits-Dashboards: Greife auf aktuelle Sicherheitsstatusanwendungen zu und initiiere Behebungsmaßnahmen
  • Software-Stückliste: Scanne Anwendungs- und Containerabhängigkeiten auf Sicherheitslücken und erstelle eine Software-Stückliste (SBOM) mit den verwendeten Abhängigkeiten
Illustration mit 3 Porträts von Personen neben Textnachrichten

Zugehörige Ressourcen

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DevSecOps

GitLab hilft deinen Teams dabei, Geschwindigkeit und Sicherheit in Einklang zu bringen, indem es die Softwarebereitstellung automatisiert und deine gesamte Software-Lieferkette schützt.

Schutz der Software-Lieferkette

Sorge dafür, dass deine Software-Lieferkette sicher und konform ist.

Automatisierte Softwarebereitstellung

Automatisierungsgrundlagen für digitale Innovation, Cloud-native Transformationen und Anwendungsmodernisierung

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