Automatisez la conformité, réduisez les risques
La conformité des logiciels avec GitLab
Créez des applications qui répondent aux normes réglementaires communes grâce à une chaîne d'approvisionnement logicielle sécurisée.
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DevSecOps
GitLab permet à vos équipes de concilier rapidité et sécurité en automatisant la livraison de logiciels et en sécurisant votre chaîne d'approvisionnement logicielle de bout en bout.
Sécurité de la chaîne d'approvisionnement logicielle
Veillez à ce que votre chaîne d'approvisionnement logicielle soit sécurisée et conforme.
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Découvrez ce que votre équipe peut accomplir avec la plateforme d'orchestration intelligente pour le DevSecOps.