Compliance ist für viele Unternehmen zunächst ein abstrakter Begriff. Häufig rückt das Thema erst dann in den Fokus, wenn neue gesetzliche Vorgaben greifen, Kund(inn)en Nachweise verlangen oder interne Prozesse nicht mehr skalieren. Gleichzeitig zeigt die Praxis: Je digitaler, internationaler und vernetzter ein Unternehmen arbeitet, desto komplexer werden die Anforderungen an regelkonformes Handeln. Genau da setzt Compliance-Management an.

Dieser Beitrag bietet dir einen Überblick über das Compliance-Management: Er ordnet zentrale Begriffe ein, zeigt Zusammenhänge auf und gibt eine Orientierung für Unternehmen, die sich systematisch mit Compliance beschäftigen.

Was ist Compliance-Management?

Unter dem Begriff Compliance-Management werden gemeinhin alle fortlaufenden Maßnahmen und Prozesse zusammengefasst, mit denen Unternehmen die Einhaltung von Gesetzen, regulatorischen Standards und internen Richtlinien sicherstellen. Das ist keine isolierte Aufgabe der Rechtsabteilung, sondern betrifft Prozesse, Rollen und Entscheidungen im gesamten Unternehmen.

Im Kern schafft Compliance-Management damit Orientierung: Es definiert, welche Anforderungen gelten, wer wofür verantwortlich ist und wie mit Abweichungen umgegangen wird. Gerade in wachsenden oder digital arbeitenden Unternehmen hilft dieser strukturierte Rahmen, die Komplexität zu beherrschen und ein einheitliches Verständnis von regelkonformen Handeln zu etablieren.

Ziele des Compliance-Managements

Das zentrale Ziel des Compliance-Managements ist es, Regelverstöße zu vermeiden und Risiken frühzeitig zu begrenzen. Dazu zählen rechtliche Sanktionen, finanzielle Schäden oder der Verlust von Reputation. Gleichzeitig unterstützt Compliance-Management Unternehmen dabei, Transparenz zu schaffen und Vertrauen bei den eigenen Kund(inn)en und Geschäftspartner(inne)n, aber auch bei den zuständigen Aufsichtsbehörden aufzubauen.

Darüber hinaus zielt Compliance-Management auch auf organisatorische Abläufe ab: Regeln sollen nicht einfach existieren, sondern im Arbeitsalltag auch praktikabel umgesetzt werden können. Durch klare Zuständigkeiten, definierte Prozesse und eine nachvollziehbare Dokumentation wird Compliance zu einem Bestandteil verantwortungsvoller Unternehmensführung, anstatt nur als Hindernis wahrgenommen zu werden.

Die Begriffe Compliance-Management und Compliance-Management-System werden im Unternehmensalltag häufig synonym verwendet. Tatsächlich beschreiben sie jedoch unterschiedliche Ebenen: Während Compliance-Management den übergeordneten Ansatz meint, steht das Compliance-Management-System für dessen konkrete organisatorische und technische Ausgestaltung.

Aufbau und Nutzen eines Compliance-Management-Systems

Das Compliance-Management-System (CMS) bildet den strukturellen Rahmen, mit dem Compliance-Management im Unternehmen praktisch umgesetzt wird. Es beschreibt, wie Regeln, Verantwortlichkeiten und Kontrollen organisiert sind und wie deren Einhaltung überprüft wird.

Der konkrete Aufbau eines Compliance-Management-Systems variiert je nach Unternehmensgröße, Branche und Risikolage, folgt jedoch meist ähnlichen Grundelementen. Typische Bestandteile sind:

klar definierte Zuständigkeiten

verbindliche Richtlinien

standardisierte Prozesse

Mechanismen zur Überwachung und Dokumentation

Schulungsmaßnahmen und Kommunikationsformate

Seinen hauptsächlichen Nutzen hat das Compliance-Management-System damit vor allem in der Systematisierung. Anforderungen werden nicht theoretisch und isoliert behandelt, sondern in ein einheitliches, praktisch nachvollziehbares Gesamtbild überführt. Durch fundierte Risikoanalysen, Verantwortlichkeitszuweisungen und Nachweise gegenüber internen und externen Stellen ermöglicht ein CMS für jede Position im Unternehmen einen klaren Überblick, wie die eigene Arbeit den verschiedenen Compliance-Anforderungen gerecht wird.

Unser weiterführender Beitrag führt dich in das Thema Compliance-Management-System ein und zeigt, wie du Compliance erfolgreich im Unternehmen etablierst.

Unterschiede Compliance-Management und Compliance-Management-System

Aspekt Compliance-Management Compliance-Management-System Bedeutung Übergeordneter Managementansatz zur Sicherstellung von Compliance Konkretes System zur Umsetzung des Compliance-Managements Fokus Strategisch und konzeptionell Operativ und strukturell Inhalt Ziele, Grundsätze und Verantwortlichkeiten Prozesse, Richtlinien, Kontrollen und Werkzeuge Funktion Gibt Rahmen und Richtung vor Setzt Vorgaben praktisch um Charakter Eher abstrakt Konkret umsetzbar

Warum ist Compliance-Management nötig?

Wie bereits erwähnt, ist Compliance-Management immer auch der Umgang mit bestimmten Compliance-Risiken. Solche Risiken reichen vom Datenschutz beim Umgang mit personenbezogenen Daten, über die Informationssicherheit von Software bis hin zu solchen vertraglicher oder organisatorischer Natur.

Die Nichteinhaltung kann im Compliance-Management schwerwiegende Folgen für Unternehmen haben:

Rechtliche Konsequenzen: Bußgelder, Strafzahlungen oder strafrechtliche Verfahren gegen das Unternehmen oder verantwortliche Personen bei Verstößen gegen Gesetze und regulatorische Vorgaben.

Bußgelder, Strafzahlungen oder strafrechtliche Verfahren gegen das Unternehmen oder verantwortliche Personen bei Verstößen gegen Gesetze und regulatorische Vorgaben. Finanzielle Schäden: Direkte Kosten durch Strafen, Schadenersatzforderungen oder Vertragsstrafen sowie indirekte Kosten durch Mehraufwand, Prozessverluste oder Umsatzrückgänge.

Direkte Kosten durch Strafen, Schadenersatzforderungen oder Vertragsstrafen sowie indirekte Kosten durch Mehraufwand, Prozessverluste oder Umsatzrückgänge. Reputationsverluste: Vertrauensverlust bei Kund(inn)en, Geschäftspartner(inne)n und Investor(inn)en, der sich langfristig negativ auf Marke und Marktposition auswirken kann.

Vertrauensverlust bei Kund(inn)en, Geschäftspartner(inne)n und Investor(inn)en, der sich langfristig negativ auf Marke und Marktposition auswirken kann. Verlust von Geschäftsbeziehungen: Kündigungen von Verträgen oder Ausschluss von Ausschreibungen, insbesondere bei Kund(inn)en aus regulierten Branchen oder dem öffentlichen Sektor.

Kündigungen von Verträgen oder Ausschluss von Ausschreibungen, insbesondere bei Kund(inn)en aus regulierten Branchen oder dem öffentlichen Sektor. Eingriffe durch Aufsichtsbehörden: Verschärfte Prüfungen, Auflagen oder Sonderkontrollen, die operative Abläufe beeinträchtigen und zusätzlichen Aufwand verursachen.

Verschärfte Prüfungen, Auflagen oder Sonderkontrollen, die operative Abläufe beeinträchtigen und zusätzlichen Aufwand verursachen. Persönliche Haftungsrisiken: Haftung von Geschäftsführung oder Führungskräften, wenn Compliance-Regeln nicht angemessen organisiert oder überwacht wurden.

Deshalb ist es notwendig, das interne Compliance-Management-System an geltenden Compliance-Richtlinien bzw. Standards auszurichten, die abhängig von Branche, Geschäftsgebiet und Rechtslage gelten.

Erhalte einen umfassenden Einblick in Compliance-Risiken und deren Bewältigung in unserem weiterführenden Beitrag.

Was sind Compliance-Standards und Compliance-Richtlinien?

Compliance-Standards sind externe Vorgaben, an denen sich Unternehmen bei der Ausgestaltung ihres Compliance-Managements orientieren. Sie entstehen durch Gesetze, regulatorische Anforderungen oder anerkannte Normen und definieren, welche Mindestanforderungen an regelkonformes Handeln gestellt werden. Compliance-Standards geben damit den Rahmen vor, den eine Organisation durch interne Maßnahmen und Richtlinien konkret ausfüllen muss.

Zu den wichtigsten Compliance-Standards im IT-Bereich zählen:

ISO/IEC 27001

DSGVO

NIST CSF

SOC 2

Branchenspezifische bzw. sektorale Standards wie PCI DSS, NIS2 und HIPAA

In unserem weiterführenden Beitrag zu Compliance-Standards geben wir dir einen umfassenden Überblick über relevante Standards und deren Etablierung im Unternehmen.

Als Compliance-Richtlinien werden hingegen häufig die internen Übersetzungen der Compliance-Standards bezeichnet. Durch sie werden aus externen Anforderungen konkrete Handlungsregeln abgeleitet, die auf Unternehmensstandards und den eigenen Werten basieren. Im Rahmen des Compliance-Managements übernehmen diese Richtlinien also die zentrale Steuerungsfunktion. Sie machen abstrakte gesetzliche oder normative Anforderungen greifbar und sorgen dafür, dass Erwartungen an Verhalten, Prozesse und Zuständigkeiten in unterschiedlichen Geschäftsfeldern klar formuliert sind. Damit geben sie Mitarbeiter(inne)n Orientierung, um sich in bestimmten Situationen regelkonform zu verhalten, und schaffen eine gemeinsame Grundlage für Entscheidungen im Arbeitsalltag.

Compliance-Management im Unternehmen umsetzen

Die Umsetzung von Compliance-Management im Unternehmen ist kein einmaliges Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess, der externe und interne Anforderungen dauerhaft in unternehmenseigene Strukturen und Abläufe integrieren soll. Als Orientierung dient dabei häufig ISO 37301 als international anerkanntes Rahmenwerk, das grundlegende Prinzipien für die Einführung eines Compliance-Management-Systems und dessen Weiterentwicklung beschreibt.

Typische Bausteine bei der Umsetzung von Compliance im Unternehmen sind:

Analyse der Ausgangslage: Relevante gesetzliche, regulatorische und unternehmenseigene Anforderungen sowie erste Compliance-Risiken im Unternehmen werden erfasst. Festlegung von Rollen und Verantwortlichkeiten: Zuständigkeiten werden klar verteilt, damit Compliance-Aufgaben verbindlich wahrgenommen werden können. Ableitung interner Richtlinien: Externe Compliance-Standards werden in unternehmensspezifische Compliance-Richtlinien für den Arbeitsalltag übersetzt. Verankerung in eigenen Abläufen: Die übersetzten Anforderungen werden in bestehende Geschäftsabläufe eingebettet, um integrierte Compliance-Prozesse zu schaffen, statt diese isoliert zu behandeln. Kommunikation und Sensibilisierung: Es wird sichergestellt, dass Mitarbeiter(innen) die geltenden Regeln kennen und deren Bedeutung verstehen. Überprüfung und Weiterentwicklung: Die Wirksamkeit der Maßnahmen sowie deren Anpassung bei neuen Anforderungen oder veränderten Rahmenbedingungen wird regelmäßig kontrolliert.

Wer all das manuell umsetzen will, muss sich auf einen enormen Aufwand einstellen. Um Zeit zu sparen und Entwicklerteams zu entlasten, ist es mit GitLab möglich, große Teile des Compliance-Managements in der Softwareentwicklung (z. B. Richtlinien, Sicherheitsscans und Nachweise) zu automatisieren.

Wie genau du das Compliance-Management automatisieren und Ressourcen einsparen kannst, erfährst du in unserem weiterführenden Beitrag!

Lohnt sich ein digitales Compliance-Management-System?

Auch wenn die analoge Implementierung des Compliance-Managements grundsätzlich möglich ist, wird spätestens nach der Umsetzung schnell klar, wie aufwendig auch die fortlaufende Steuerung von Regeln, Verantwortlichkeiten und Nachweisen sein kann.

Spätestens dann stellt sich nicht mehr die Frage, ob ein digitales Compliance-Management-System sinnvoll ist, sondern wie dessen Einführung im eigenen Unternehmen konkret aussehen sollte:

Regulatorische Anforderungen: Gelten mehrere Gesetze, Standards oder branchenspezifische Vorgaben, die parallel berücksichtigt werden müssen?

Gelten mehrere Gesetze, Standards oder branchenspezifische Vorgaben, die parallel berücksichtigt werden müssen? Organisatorische Komplexität: Gibt es mehrere Standorte, internationale Tätigkeiten oder verteilte Teams?

Gibt es mehrere Standorte, internationale Tätigkeiten oder verteilte Teams? Manueller Aufwand: Werden Compliance-Aufgaben überwiegend über Tabellen, E-Mails oder Einzellösungen gesteuert?

Werden Compliance-Aufgaben überwiegend über Tabellen, E-Mails oder Einzellösungen gesteuert? Anforderungen an Nachweisbarkeit: Müssen regelmäßig Audits, Prüfungen oder Anfragen von Kund(inn)en und Behörden erfolgen?

Müssen regelmäßig Audits, Prüfungen oder Anfragen von Kund(inn)en und Behörden erfolgen? Transparenz über den aktuellen Status: Müssen Risiken, Maßnahmen oder Verantwortlichkeiten zentral einsehbar sein?

Ein digitales CMS sollte diese Punkte bedienen können, wodurch langfristig die Effizienz und Transparenz, aber auch das Bewusstsein für Verantwortung im Unternehmen und dessen rechtliche Sicherheit gestärkt werden.

Compliance-Management mit GitLab

Wenn Compliance-Anforderungen in der Softwareentwicklung manuell abzusichern sind, entstehen Kontrollen und Nachweise oft zu spät oder an zu vielen Stellen. Mit GitLab wird Compliance direkt in den Entwicklungsfluss integriert:

Richtlinien und Kontrollen werden in Pipelines verankert, indem Vorgaben nicht nur dokumentiert, sondern als durchsetzbare Regeln in den Build- und Release-Prozess integriert werden.

werden in Pipelines verankert, indem Vorgaben nicht nur dokumentiert, sondern als durchsetzbare Regeln in den Build- und Release-Prozess integriert werden. Compliance-Frameworks lassen sich standardisieren, um organisationsspezifische Frameworks projektübergreifend mit wiederverwendbaren, versionskontrollierten Richtlinien umzusetzen.

lassen sich standardisieren, um organisationsspezifische Frameworks projektübergreifend mit wiederverwendbaren, versionskontrollierten Richtlinien umzusetzen. Durch automatisierte Protokolle und Nachweiserfassung wird der Last-Minute-Aufwand vor Audits reduziert und deren Status bleibt nachvollziehbar.

wird der Last-Minute-Aufwand vor Audits reduziert und deren Status bleibt nachvollziehbar. Compliance wird mit Themen wie Schwachstellen- und Abhängigkeitsmanagement inklusive der Erstellung der Software-Lieferkette (SBOM) zusammen gedacht, statt getrennt dokumentiert zu werden.

Fazit: Moderne Compliance-Software macht aus Pflicht eine Selbstverständlichkeit

Wer heute Compliance im eigenen Unternehmen umsetzen will, muss viele Dinge berücksichtigen – denn mit zunehmenden Risiken durch KI und die fortschreitende Digitalisierung wachsen auch die alltäglichen Compliance-Anforderungen. Hinzu kommt die steigende Anzahl an Gesetzen und Vorschriften, die ein lückenloses Compliance-Management zwingend erforderlich machen.

Um finanzielle Verluste, Imageschäden oder andere schwerwiegende Folgen zu vermeiden, gleichermaßen aber die unternehmenseigenen Abläufe nicht grundlegend verändern zu müssen, lohnt sich der Einsatz eines modernen Compliance-Management-Systems. Denn mit einer nahtlosen Integration von Compliance in den Alltag und regelmäßigen (zielgruppenspezifischen) Schulungen der Mitarbeiter(innen) wird Compliance-Management von einer Last zur Selbstverständlichkeit.

Setze regulatorische Anforderungen direkt im Entwicklungsprozess um Automatisiere dein Compliance-Management, stärke dabei deine Entwickler-Teams und skaliere Compliance nachhaltig im Unternehmen! Jetzt starten!

Häufig gestellte Fragen zum Thema Compliance-Management

Was ist Compliance einfach erklärt?

Compliance bedeutet, dass sich ein Unternehmen und alle Mitarbeiter(innen) an geltende Gesetze, interne Regeln und ethische Standards halten. Ziel ist es, Rechtsverstöße, Betrug und unethisches Verhalten zu vermeiden. Compliance sorgt damit für rechtssicheres, verantwortungsvolles Handeln im Geschäftsalltag.

Was sind die drei Säulen des Compliance-Managements?

Die drei Säulen des Compliance-Managements sind Prävention, Aufdeckung und Reaktion. Prävention umfasst Regeln, Schulungen und klare Prozesse, um Verstöße von vornherein zu verhindern. Aufdeckung bedeutet, Risiken und Regelverstöße frühzeitig zu erkennen, zum Beispiel durch Kontrollen oder Hinweisgebersysteme. Reaktion beschreibt die konsequente Aufarbeitung von Verstößen sowie Maßnahmen, um Wiederholungen zu vermeiden.

Was macht ein Compliance-Manager?

Ein Compliance-Manager oder Compliance-Officer entwickelt und überwacht das Compliance-System eines Unternehmens. Dazu gehören die Analyse von Risiken, die Erstellung von Richtlinien, Schulungen für Mitarbeiter(innen) und die Beratung der Unternehmensleitung. Außerdem prüft er oder sie mögliche Verstöße und koordiniert notwendige Maßnahmen zur Einhaltung von Gesetzen und internen Vorgaben.