Was machen DevOps Engineers?

Die Zukunft des DevOps-Engineerings sieht rosig aus, aber es ist keineswegs etwas, in das jeder einfach so einsteigen kann. Aufgrund seiner direkten Beteiligung an Entwicklung und Betrieb sowie seiner komplexen, vielschichtigen Natur erfordert DevOps-Engineering ein breites Spektrum an Wissen, Branchenerfahrung und im Allgemeinen eine höhere Qualifikation, wie z. B. einen Hochschulabschluss. DevOps-Engineering ist bereichernd, herausfordernd und bietet die Möglichkeit, sich weiterzubilden und weiterzuentwickeln.