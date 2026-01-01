今すぐ、より速い開発を始めましょう

次のような場合、GitLab for Slackを最大限に活用できます：

チームがすでにSlackで意思決定している： 依頼、スコープの決定、承認がスレッド内で行われ、その後GitLabに入力し直している。

PremiumまたはUltimateを利用している： GitLab for Slackは追加料金なしで利用でき、使用量はGitLabクレジットから差し引かれます。

ガードレール付きのエージェントを求めている： 既存のレビューと承認ルールを通過することを条件に、エージェントに実際の作業を任せる準備ができている。