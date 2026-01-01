GitLab for Slack · チームが話し合う場所と、作業がリリースされる場所をつなぐ
Slackで始めて、GitLabで仕上げる。
最初のメッセージから最終デプロイまで、エージェントが作業を前に進めます。
既存のものを確認する
アイデアがすでに実装済みか、追跡中か、進行中かを@GitLabに尋ねましょう。プロジェクトとコードを検索し、その回答をスレッドに返します。
イシューからマージリクエストへ
Slackから作成したイシューで、GitLabにあるチームのエージェントフローを開始できます。会話はコンテキストを保ったまま、そのままコードへと進みます。
スレッドを追跡可能な作業に変える
改めてまとめる必要はありません。@GitLabはすでにスレッドを把握しています。決定事項と担当者の整理を依頼すれば、すべての決定事項、エッジケース、未解決の質問を含むイシューに変換されます。
リリース前に確認する
マージリクエストの準備ができているかを尋ねましょう。@GitLabがレビュー、セキュリティスキャン、パイプラインを確認し、先に修正が必要な点を指摘します。
スレッドに参加する全員にショートカットを
作業を依頼する人も、作業を進める人も、同じ会話の中で。
作り直す前に、既存のものを確認
[ ガバナンス ]
最初のメンションからガバナンスを
会話はSlackで行われます。作業とそのすべての管理は、GitLabに残ります。
チャンネルでは、誰かが@GitLabをメンションした場合にのみGitLabが動作します。DMでは、あなたにだけ応答します。
今すぐ、より速い開発を始めましょう
@GitLabを会話に招き入れましょう
次のような場合、GitLab for Slackを最大限に活用できます：
- チームがすでにSlackで意思決定している： 依頼、スコープの決定、承認がスレッド内で行われ、その後GitLabに入力し直している。
- PremiumまたはUltimateを利用している： GitLab for Slackは追加料金なしで利用でき、使用量はGitLabクレジットから差し引かれます。
- ガードレール付きのエージェントを求めている： 既存のレビューと承認ルールを通過することを条件に、エージェントに実際の作業を任せる準備ができている。
- 引き継ぎを減らしたい： 決定から最初のコミットまでの待ち時間が、プロジェクトが遅れる原因になっている。
GitLab.comでは、GitLab for Slackアプリを再インストールすると新機能を利用できます。GitLab Self-Managedでは、19.6にアップグレードしてから再インストールしてください。