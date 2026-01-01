GitLab for Slack
Vom Gespräch in die Produktion, ohne den Faden zu verlieren.
Lass @GitLab Issues, Merge Requests und ausgelieferten Code vorantreiben.
GitLab for Slack · Wo dein Team sich austauscht – verbunden mit dem Ort, an dem die Arbeit ausgeliefert wird
In Slack starten. In GitLab abschließen.
Von der ersten Nachricht bis zur finalen Bereitstellung halten Agenten die Arbeit in Bewegung.
Herausfinden, was es schon gibt
Frag @GitLab, ob eine Idee bereits umgesetzt, erfasst oder in Arbeit ist. GitLab durchsucht deine Projekte und deinen Code und liefert die Antwort direkt im Thread.
Vom Issue zum Merge Request
Ein in Slack erstelltes Issue kann die Agenten-Flows deines Teams in GitLab starten. Die Unterhaltung geht direkt in Code über, ohne dass der Kontext verloren geht.
Aus einem Thread nachverfolgbare Arbeit machen
Keine Zusammenfassung nötig. @GitLab kennt den Thread bereits. Bitte GitLab festzuhalten, was ihr entschieden habt und wer wofür zuständig ist, und daraus ein Issue mit allen Entscheidungen, Sonderfällen und offenen Fragen zu erstellen.
Vor dem Ausliefern prüfen
Frag, ob ein Merge Request bereit ist. @GitLab prüft Reviews, Sicherheitsscans und Pipelines und weist auf alles hin, was zuerst behoben werden muss.
Eine Abkürzung für alle im Thread
Für alle, die Arbeit anfordern, und alle, die sie umsetzen – in derselben Unterhaltung.
Prüfe, was es schon gibt, bevor du es noch einmal baust
[ Governance ]
Governance ab der ersten Erwähnung
Die Unterhaltung findet in Slack statt. Die Arbeit – und jede Kontrolle darüber – bleibt in GitLab.
In Channels wird GitLab nur aktiv, wenn jemand @GitLab erwähnt. In einer Direktnachricht antwortet GitLab nur dir.
Starte noch heute und entwickle schneller
Hol @GitLab in die Unterhaltung
Am meisten profitierst du von GitLab for Slack, wenn du dich hier wiederfindest:
- Dein Team entscheidet schon in Slack: Anfragen, Scoping und Genehmigungen passieren in Threads und werden danach noch einmal in GitLab eingetippt.
- Du nutzt Premium oder Ultimate: GitLab for Slack ist enthalten, die Nutzung wird über GitLab Credits abgerechnet.
- Du willst Agenten mit Guardrails: Du bist bereit, Agenten echte Arbeit erledigen zu lassen, solange sie deine bestehenden Review- und Genehmigungsregeln durchläuft.
- Du willst weniger Übergaben: Die Wartezeit zwischen einer Entscheidung und dem ersten Commit bremst deine Projekte aus.
Installiere die GitLab for Slack App auf GitLab.com neu, um die neuen Funktionen zu erhalten. Führe auf GitLab Self-Managed ein Upgrade auf 19.6 durch und installiere die App anschließend neu.