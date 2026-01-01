Eine Abkürzung für alle im Thread Für alle, die Arbeit anfordern, und alle, die sie umsetzen – in derselben Unterhaltung.

Entwicklung Produkt UX und Design Vertrieb und Kundenteams Sicherheit und Plattform

Prüfe, was es schon gibt, bevor du es noch einmal baust Entwicklung @GitLab haben wir schon Logik für Promo-Codes gebaut?

Mach aus einer Entscheidung klar umrissene Arbeit, bevor das Meeting endet Produkt @GitLab fasse zusammen, was wir vereinbart haben, und erstelle ein Issue

Sorge dafür, dass deine Notizen bei den Personen und Agenten ankommen, die die Arbeit erledigen UX @GitLab füge meine Notizen zum Fehlerzustand zum Issue hinzu

Nimm eine Kundenanfrage auf und verfolge sie bis in die Produktion Vertrieb @GitLab ist die Promo-Code-Eingabe schon live?