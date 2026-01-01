Votre équipe prend déjà ses décisions dans Slack : les demandes, le cadrage et les approbations se font dans des fils de discussion, puis sont ressaisis dans GitLab.

Vous utilisez GitLab Premium ou GitLab Ultimate : GitLab for Slack est inclus, et l'utilisation est déduite de vos GitLab Credits.

Vous voulez des agents encadrés par des garde-fous : vous êtes prêt à confier de véritables tâches aux agents, à condition qu'elles passent par vos règles de revue et d'approbation existantes.