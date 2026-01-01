GitLab for Slack
De la conversation à la production, sans perdre le fil
Demandez à @GitLab de faire avancer vos tickets, vos merge requests et la livraison de votre code.
GitLab for Slack · Là où votre équipe échange, connecté à l'endroit où le travail est livré
Commencez dans Slack, terminez dans GitLab
Du premier message au déploiement final, les agents font avancer le travail.
Identifiez ce qui existe déjà
Demandez à @GitLab si une idée a déjà été développée, si elle est suivie ou en cours. Il effectue une recherche dans vos projets et votre code, puis apporte la réponse dans le fil de discussion.
Passez du ticket à la merge request
Un ticket créé depuis Slack peut lancer les flows d'agents de votre équipe dans GitLab. La conversation se transforme directement en code, sans perdre le contexte.
Transformez un fil de discussion en travail suivi
Inutile de faire un récapitulatif : @GitLab a déjà accès au fil de discussion. Demandez-lui de clarifier les décisions prises et les responsables, puis d'en faire un ticket avec chaque décision, cas limite et question en suspens.
Vérifiez avant de livrer
Demandez si une merge request est prête. @GitLab vérifie les revues, les scans de sécurité et les pipelines, et signale tout ce qui doit d'abord être corrigé.
Un raccourci pour tous les participants au fil de discussion
Ceux qui demandent le travail et ceux qui le réalisent, tous dans la même conversation.
Vérifiez ce qui existe déjà avant de le recréer
[ Gouvernance ]
Une gouvernance dès la première mention
La conversation a lieu dans Slack. Le travail, ainsi que chaque contrôle qui s'y applique, reste dans GitLab.
Dans les canaux, GitLab n'agit que lorsque quelqu'un mentionne @GitLab. En message direct, il ne répond qu'à vous.
Développez plus vite dès aujourd'hui
Invitez @GitLab dans la conversation
Vous tirerez le meilleur parti de GitLab for Slack si :
- Votre équipe prend déjà ses décisions dans Slack : les demandes, le cadrage et les approbations se font dans des fils de discussion, puis sont ressaisis dans GitLab.
- Vous utilisez GitLab Premium ou GitLab Ultimate : GitLab for Slack est inclus, et l'utilisation est déduite de vos GitLab Credits.
- Vous voulez des agents encadrés par des garde-fous : vous êtes prêt à confier de véritables tâches aux agents, à condition qu'elles passent par vos règles de revue et d'approbation existantes.
- Vous voulez moins de transferts : c'est dans l'attente entre une décision et le premier commit que vos projets ralentissent.
Sur GitLab.com, réinstallez l'application GitLab for Slack pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités. Sur GitLab Self-Managed, effectuez la mise à niveau vers la version 19.6, puis réinstallez l'application.