Sicherheit hat weiterhin oberste Priorität und belegt in diesem Jahr den ersten Rang, obwohl der Anteil der Befragten, die Sicherheit als Priorität nannten, leicht zurückgegangen ist. KI verzeichnete gegenüber 2023 einen leichten, aber statistisch signifikanten Anstieg, was darauf hindeutet, dass das Thema für viele Unternehmen zunehmend in den Mittelpunkt rückt. Die Zahl der Befragten, die eine DevSecOps-Plattform als Investitionspriorität nannten, und die Zahl derjenigen, die angaben, dass ihre Unternehmen derzeit eine DevSecOps-Plattform einsetzen, waren in diesem Jahr ähnlich hoch wie 2023. Dies deutet darauf hin, dass das Interesse an und die Investitionen in DevSecOps-Plattformen stabil geblieben sind. Unterdessen stieg das Interesse an Automatisierung im Jahr 2024 deutlich an: Automatisierung kletterte von Platz sechs im Jahr 2023 auf Platz vier in diesem Jahr. Eines der deutlichsten Anzeichen für die Neuordnung der Prioritäten ist das Thema Cloud Computing: Die Cloud stand 2023 ganz oben auf der Prioritätenliste, ist in diesem Jahr jedoch auf Platz fünf zurückgefallen. Die Cloud spielt jedoch weiterhin eine wichtige Rolle: Wir haben im Jahresvergleich einen deutlichen Rückgang bei der Zahl der Befragten verzeichnet, die angaben, weniger als die Hälfte ihrer Anwendungen in der Cloud zu betreiben (von 68 % im Jahr 2023 auf 43 % im Jahr 2024), und einen entsprechenden Anstieg bei der Zahl derjenigen, die mindestens 50 % ihrer Anwendungen in der Cloud betreiben (von 32 % im Jahr 2023 auf 55 % im Jahr 2024). Dies deutet darauf hin, dass die Cloud zwar für viele Unternehmen nach wie vor geschäftskritisch ist, mittlerweile aber als Grundvoraussetzung gilt. Gleichzeitig wird die Liste der Prioritäten für technische Teams und IT-Führungskräfte immer länger. Zwar schafften es Metriken und Analysen in diesem Jahr nicht unter die fünf wichtigsten Investitionsprioritäten, doch konnten wir im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Anstieg verzeichnen (von 9 % im Jahr 2023 auf 12 % im Jahr 2024), was darauf hindeutet, dass dieses Thema für Unternehmen an Bedeutung gewinnt.