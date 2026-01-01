2024Globaler DevSecOps-Bericht

Die diesjährige Umfrage verdeutlicht, wie sich die Einstellungen zu den Themen Sicherheit, KI und Entwicklererfahrung entwickeln.

Zusammenfassung

Unsere Umfrage unter mehr als 5.000 DevSecOps-Fachleuten weltweit hat gezeigt, dass Unternehmen vorrangig in Sicherheit, KI und Automatisierung investieren. All diese Bereiche wirken sich positiv auf das Arbeitserlebnis von Entwickler(innen) und Softwareentwicklungsteams aus. Die diesjährige Umfrage hat jedoch auch Bereiche wie die Sicherheit der Software-Lieferkette hervorgehoben, in denen die Entwicklung von DevSecOps-Strategien besondere Aufmerksamkeit verdient.

Highlights

KI als zentraler Bestandteil der Softwareentwicklung

78 % der Befragten gaben an, dass sie derzeit KI in der Softwareentwicklung einsetzen oder dies in den nächsten zwei Jahren vorhaben. 2023 lag dieser Anteil noch bei 64 %.

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IT-Investitionsschwerpunkte im Jahr 2024

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Teil 1: IT-Investitionstrends

Sicherheit, KI und Automatisierung: Wichtigste Investitionsbereiche im Jahr 2024

In diesem Jahr konnten wir eine Verschiebung der Prioritäten beobachten: Unternehmen versuchen weiterhin, langfristige, traditionelle Prioritäten wie Sicherheit und die Cloud mit anderen Technologien wie KI und Automatisierung zu vereinen.

IT-Investitionsschwerpunkte im Jahr 2024

Ergebnisse

Was sind die wichtigsten IT-Investitionsprioritäten für dein Unternehmen im Jahr 2024?

Sicherheit
19 % -5 % YoY
KI
19 % +8 % YoY
DevSecOps-Plattform
17 % +6 % YoY
Automatisierung
16 % +14 % YoY
Cloud Computing
16 % -26 % YoY
DevOps
15 % -16 % YoY
Überwachung und Beobachtbarkeit von Anwendungen
13 % +7 % YoY
Kontinuierliche Integration, Bereitstellung und Lieferung
13 % -4 % YoY
MLOps und Data Science
12 % +8 % YoY
Verwaltung der Wertschöpfungskette, DORA-Metriken und Analysen
12 % +31 % YoY

Sicherheit hat weiterhin oberste Priorität und belegt in diesem Jahr den ersten Rang, obwohl der Anteil der Befragten, die Sicherheit als Priorität nannten, leicht zurückgegangen ist. KI verzeichnete gegenüber 2023 einen leichten, aber statistisch signifikanten Anstieg, was darauf hindeutet, dass das Thema für viele Unternehmen zunehmend in den Mittelpunkt rückt. Die Zahl der Befragten, die eine DevSecOps-Plattform als Investitionspriorität nannten, und die Zahl derjenigen, die angaben, dass ihre Unternehmen derzeit eine DevSecOps-Plattform einsetzen, waren in diesem Jahr ähnlich hoch wie 2023. Dies deutet darauf hin, dass das Interesse an und die Investitionen in DevSecOps-Plattformen stabil geblieben sind. Unterdessen stieg das Interesse an Automatisierung im Jahr 2024 deutlich an: Automatisierung kletterte von Platz sechs im Jahr 2023 auf Platz vier in diesem Jahr. Eines der deutlichsten Anzeichen für die Neuordnung der Prioritäten ist das Thema Cloud Computing: Die Cloud stand 2023 ganz oben auf der Prioritätenliste, ist in diesem Jahr jedoch auf Platz fünf zurückgefallen. Die Cloud spielt jedoch weiterhin eine wichtige Rolle: Wir haben im Jahresvergleich einen deutlichen Rückgang bei der Zahl der Befragten verzeichnet, die angaben, weniger als die Hälfte ihrer Anwendungen in der Cloud zu betreiben (von 68 % im Jahr 2023 auf 43 % im Jahr 2024), und einen entsprechenden Anstieg bei der Zahl derjenigen, die mindestens 50 % ihrer Anwendungen in der Cloud betreiben (von 32 % im Jahr 2023 auf 55 % im Jahr 2024). Dies deutet darauf hin, dass die Cloud zwar für viele Unternehmen nach wie vor geschäftskritisch ist, mittlerweile aber als Grundvoraussetzung gilt. Gleichzeitig wird die Liste der Prioritäten für technische Teams und IT-Führungskräfte immer länger. Zwar schafften es Metriken und Analysen in diesem Jahr nicht unter die fünf wichtigsten Investitionsprioritäten, doch konnten wir im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Anstieg verzeichnen (von 9 % im Jahr 2023 auf 12 % im Jahr 2024), was darauf hindeutet, dass dieses Thema für Unternehmen an Bedeutung gewinnt.

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Inhalt des Berichts

  • Teil 1: Wichtigste Investitionsbereiche im Jahr 2024
  • Teil 2: KI
  • Teil 3: Entwicklererfahrung
  • Teil 4: Sicherheit

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