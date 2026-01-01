2024Rapport mondial sur le DevSecOps

L'enquête de cette année met en évidence une évolution des comportements en matière de sécurité, d'IA et d'expérience développeur.

Executive summary

Notre enquête menée auprès de plus de 5 000 professionnels du DevSecOps à travers le monde révèle que les entreprises accordent la priorité aux investissements dans la sécurité, l'IA et l'automatisation, et que tous ces aspects ont un effet positif sur l'expérience des équipes de développement et d'ingénierie logicielle. Toutefois, l'enquête de cette année met également en évidence certains domaines spécifiques, tels que la sécurité de la chaîne d'approvisionnement logicielle, qui méritent une attention particulière à mesure que les entreprises développent leur stratégie DevSecOps.

Points forts

L'IA est un élément central du développement logiciel

78 % des répondants déclarent utiliser actuellement l'IA dans le développement logiciel ou prévoir de le faire au cours des deux prochaines années, contre 64 % en 2023.

1/4

Les principales priorités en matière d'investissements informatiques en 2024

  1. |

1re partie : tendances en matière d'investissements informatiques

Sécurité, IA et automatisation : principaux domaines d'investissement en 2024

Cette année, nous constatons une réorganisation des priorités : les entreprises cherchent à trouver le juste équilibre entre leurs impératifs traditionnels à long terme, telles que la sécurité et le cloud, et d'autres technologies comme l'IA et l'automatisation.

Les principales priorités en matière d'investissements informatiques en 2024

Résultats

Quelles sont les principales priorités d'investissement informatique de votre organisation en 2024 ?

Sécurité
19 % -5 % YoY
IA
19 % +8 % YoY
Plateforme DevSecOps
17 % +6 % YoY
Automatisation
16 % +14 % YoY
Cloud computing
16 % -26 % YoY
DevOps
15 % -16 % YoY
Contrôle et observabilité des applications
13 % +7 % YoY
Intégration, déploiement et livraison continus
13 % -4 % YoY
MLOps et data science
12 % +8 % YoY
La gestion de la chaîne de valeur, les métriques DORA et l'analyse
12 % +31 % YoY

La sécurité reste une priorité absolue : elle occupe cette année la première place, malgré une légère baisse du pourcentage de répondants qui la citent comme une priorité. L'IA affiche une hausse légère mais statistiquement significative par rapport à 2023, ce qui suggère qu'elle occupe une place de plus en plus centrale dans de nombreuses entreprises. Le nombre de répondants qui identifient une plateforme DevSecOps comme une priorité d'investissement et le nombre de ceux qui indiquent que leur entreprise utilise actuellement une telle plateforme cette année sont semblables à ceux de 2023. Il en ressort que l'intérêt et les investissements dans les plateformes DevSecOps restent stables. Par ailleurs, l'intérêt pour l'automatisation a connu une hausse significative en 2024 : cette priorité est passée de la sixième place en 2023 à la quatrième cette année. L'un des principaux indicateurs de cette réorganisation des priorités est le sort réservé au cloud computing : le cloud était la priorité numéro un en 2023, mais cette année, il est tombé à la cinquième place. Néanmoins, il est clair que le cloud conserve toute son importance : nous constatons une baisse significative d'une année sur l'autre du nombre de répondants qui déclarent exécuter moins de la moitié de leurs applications dans le cloud (de 68 % en 2023 à 43 % en 2024), ainsi qu'une augmentation correspondante du nombre de personnes interrogées qui déclarent exécuter 50 % ou plus de leurs applications dans le cloud (de 32 % en 2023 à 55 % en 2024). Ces résultats semblent indiquer que, même si le cloud reste un aspect critique pour de nombreuses entreprises, il fait désormais partie des « conditions minimales requises ». Parallèlement, la liste des priorités des équipes techniques et des responsables informatiques ne cesse de s'allonger. Enfin, même si les indicateurs et l'analyse de données ne figurent pas parmi les cinq principales priorités d'investissement cette année, ils affichent une hausse significative par rapport à l'année dernière (de 9 % en 2023 à 12 % en 2024), ce qui laisse penser qu'il s'agit d'une priorité en plein essor pour les entreprises.

Accès gratuit

Inscrivez-vous pour lire le rapport complet

Accédez gratuitement au rapport complet, qui présente des informations clés recueillies auprès de plus de 5 000 professionnels du DevSecOps issus de 39 pays à travers le monde.

Contenu du rapport

  • 1re partie : principaux domaines d'investissement en 2024
  • 2e partie : IA
  • 3e partie : Expérience développeur
  • 4e partie : Sécurité

Tous les champs sont obligatoires

Vous rencontrez des difficultés pour afficher ou envoyer ce formulaire ?Il est possible que vous deviez mettre à jour vos pour autoriser tous les cookies. Veillez aussi à autoriser notre site dans les paramètres de confidentialité de votre bloqueur de publicités, de votre pare-feu ou de votre navigateur.