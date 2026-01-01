La sécurité reste une priorité absolue : elle occupe cette année la première place, malgré une légère baisse du pourcentage de répondants qui la citent comme une priorité. L'IA affiche une hausse légère mais statistiquement significative par rapport à 2023, ce qui suggère qu'elle occupe une place de plus en plus centrale dans de nombreuses entreprises. Le nombre de répondants qui identifient une plateforme DevSecOps comme une priorité d'investissement et le nombre de ceux qui indiquent que leur entreprise utilise actuellement une telle plateforme cette année sont semblables à ceux de 2023. Il en ressort que l'intérêt et les investissements dans les plateformes DevSecOps restent stables. Par ailleurs, l'intérêt pour l'automatisation a connu une hausse significative en 2024 : cette priorité est passée de la sixième place en 2023 à la quatrième cette année. L'un des principaux indicateurs de cette réorganisation des priorités est le sort réservé au cloud computing : le cloud était la priorité numéro un en 2023, mais cette année, il est tombé à la cinquième place. Néanmoins, il est clair que le cloud conserve toute son importance : nous constatons une baisse significative d'une année sur l'autre du nombre de répondants qui déclarent exécuter moins de la moitié de leurs applications dans le cloud (de 68 % en 2023 à 43 % en 2024), ainsi qu'une augmentation correspondante du nombre de personnes interrogées qui déclarent exécuter 50 % ou plus de leurs applications dans le cloud (de 32 % en 2023 à 55 % en 2024). Ces résultats semblent indiquer que, même si le cloud reste un aspect critique pour de nombreuses entreprises, il fait désormais partie des « conditions minimales requises ». Parallèlement, la liste des priorités des équipes techniques et des responsables informatiques ne cesse de s'allonger. Enfin, même si les indicateurs et l'analyse de données ne figurent pas parmi les cinq principales priorités d'investissement cette année, ils affichent une hausse significative par rapport à l'année dernière (de 9 % en 2023 à 12 % en 2024), ce qui laisse penser qu'il s'agit d'une priorité en plein essor pour les entreprises.