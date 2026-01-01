Dieser Bericht analysiert die Ergebnisse einer von Omdia und GitLab im April 2024 durchgeführten Umfrage, in der wir weltweit über 5.000 Fachleute aus den Bereichen Softwareentwicklung, Sicherheit und Betrieb zur Haltung ihrer Unternehmen im Hinblick auf DevSecOps-Prinzipien und -Praktiken sowie zu deren Umsetzung befragt haben.

Die diesjährige Umfrage zeigt, dass Sicherheitslücken derzeit durch eine perfekte Kombination von Faktoren begünstigt werden: Unternehmen stehen unter größerem Druck als je zuvor, Software schneller bereitzustellen, und nutzen daher künstliche Intelligenz (KI) und Open-Source-Bibliotheken, um die Entwicklung zu beschleunigen. Dies vergrößert wiederum die Angriffsfläche und wirft neue Bedenken rund um Sicherheit und Datenschutz von KI-Tools auf. Unsere Ergebnisse zeigen jedoch auch, wie Unternehmen das Beste aus beiden Welten vereinen, indem sie strategische Anwendungssicherheitssicherheitsprogramme einführen, mit denen Teams effizienter arbeiten können, ohne Abstriche bei der Sicherheit zu machen.