2024 Global DevSecOps ReportAnwendungssicherheit im digitalen Zeitalter

Angesichts des Booms in der Softwareentwicklung stehen Unternehmen immer größeren Angriffsflächen und Unsicherheiten rund um KI gegenüber. Hier sind die Ergebnisse unserer Umfrage unter mehr als 5.000 DevSecOps-Fachkräften weltweit.

Zusammenfassung des Berichts

Dieser Bericht analysiert die Ergebnisse einer von Omdia und GitLab im April 2024 durchgeführten Umfrage, in der wir weltweit über 5.000 Fachleute aus den Bereichen Softwareentwicklung, Sicherheit und Betrieb zur Haltung ihrer Unternehmen im Hinblick auf DevSecOps-Prinzipien und -Praktiken sowie zu deren Umsetzung befragt haben.

Die diesjährige Umfrage zeigt, dass Sicherheitslücken derzeit durch eine perfekte Kombination von Faktoren begünstigt werden: Unternehmen stehen unter größerem Druck als je zuvor, Software schneller bereitzustellen, und nutzen daher künstliche Intelligenz (KI) und Open-Source-Bibliotheken, um die Entwicklung zu beschleunigen. Dies vergrößert wiederum die Angriffsfläche und wirft neue Bedenken rund um Sicherheit und Datenschutz von KI-Tools auf. Unsere Ergebnisse zeigen jedoch auch, wie Unternehmen das Beste aus beiden Welten vereinen, indem sie strategische Anwendungssicherheitssicherheitsprogramme einführen, mit denen Teams effizienter arbeiten können, ohne Abstriche bei der Sicherheit zu machen.

Highlights

66 %

der Befragten gaben an, dass ihre Unternehmen Software mindestens doppelt so schnell als im Vorjahr veröffentlichen.

1/4

Kostenloser Zugriff

Registriere dich, um den vollständigen Bericht zu lesen.

Erhalte kostenlosen Zugriff auf den vollständigen Bericht mit Einblicken von mehr als 5.000 DevSecOps-Experten aus 39 Ländern weltweit.

Inhalt des Berichts

  • Der Boom in der Anwendungsentwicklung
  • KI ist mittlerweile die neue Norm – was bedeutet das für die Sicherheit?
  • Balance aus Geschwindigkeit und Sicherheit

Alle Felder sind Pflichtfelder.

Probleme beim Anzeigen oder Übermitteln dieses Formulars?Möglicherweise müssen in den alle Cookies zugelassen werden. Auch die Datenschutzeinstellungen des Adblockers, der Firewall oder des Browsers müssen möglicherweise angepasst werden.