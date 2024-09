Vereinheitlichung des DevSecOps-Lebenszyklus mit GitLab

GitLab unterstützt dich bei der Automatisierung der Veröffentlichung und der Bereitstellung von Anwendungen, verkürzt den Lebenszyklus der Bereitstellung, rationalisiert manuelle Prozesse und erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit deiner Teams. Mit der Zero-Touch kontinuierlichen Lieferung (CD), die direkt in die Pipeline integriert ist, können Bereitstellungen in mehrere Umgebungen wie Staging und Produktion automatisiert werden. Das System weiß einfach, was zu tun ist, ohne Anweisungen zu erhalten – selbst bei komplexeren Mustern wie Canary-Bereitstellungen. Mit Feature-Flags, integrierter Prüf- und Nachvollziehbarkeit sowie On-Demand-Umgebungen und GitLab Pages für die Bereitstellung statischer Inhalte kannst du Software schneller und sicherer als je zuvor bereitstellen.