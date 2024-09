Unifiez toutes les étapes du développement avec la plateforme DevSecOps de GitLab

GitLab permet d'automatiser la phase de release et la livraison des applications, de raccourcir le cycle de livraison des logiciels, de rationaliser les processus manuels et d'augmenter la vélocité des équipes. Avec la livraison continue intégrée au pipeline, il n'est plus nécessaire d'intervenir manuellement, les déploiements peuvent être automatisés sur différents environnements, tels que la préproduction et la production. De plus, le système fonctionne de manière autonome, même pour des schémas plus avancés tels que les déploiements canari. Grâce aux feature flags, aux outils d'audit et de traçabilité intégrés, aux environnements à la demande et à GitLab Pages pour la fourniture de contenu statique, vous pourrez livrer des logiciels plus rapidement et de manière plus fiable.