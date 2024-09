Was ist Sicherheit, die Entwickler(innen) in den Mittelpunkt stellt?

Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, sagen Expert(inn)en, dass es an der Zeit ist, über kontextbezogene Sicherheit bzw. Sicherheit, die Entwickler(innen) in den Mittelpunkt stellt, nachzudenken. Kurz gesagt: Bei Sicherheit, die Entwickler(innen) in den Mittelpunkt stellt, erhalten die Entwickler(innen) „entwicklerfreundliche“ Sicherheitstools in der IDE, mit denen sie ganz einfach Sicherheitsprobleme aufdecken und beheben können. Idealerweise sind diese Sicherheitskontrollen automatisiert, sodass vielbeschäftigte Entwickler(innen) nicht einmal über die Sicherheitsanforderungen nachdenken müssen, um sicheren Code zu erstellen – das Ganze erfolgt ganz einfach im Rahmen des Programmierprozesses.

Der Schlüssel zum Erfolg von Sicherheit, die Entwickler(innen) in den Mittelpunkt stellt, ist ein Perspektivenwechsel auf beiden Seiten. Sicherheitsexpert(inn)en müssen sich in Erinnerung rufen, dass Entwickler(innen) viele Aufgaben zu meistern haben (Programmieren, Testen, Sicherheit und sogar einige betriebliche Aufgaben). Angesichts dessen ist es wichtig, dass Sicherheitsprofis sich Zeit nehmen, um zu verstehen, was Entwickler(innen) tun müssen – und vielleicht sogar selbst programmieren lernen – um ihnen die notwendige Schulung, Ermutigung und Empathie zu bieten. Gleichzeitig müssen Entwickler(innen) offen für Änderungen sein und sich auf die Möglichkeit freuen, sinnvoll zur Codesicherheit beizutragen.

Bei der Integration von Sicherheit ins Entwicklungsteams muss sichergestellt werden, dass die Teams über die richtige Mischung aus Kompetenzen verfügen. Eine kollegiale Umgebung trägt stark dazu bei, dass Bemühungen für einen Sicherheitsansatz, der die Entwickler(innen) in den Mittelpunkt stellt, auch wirklich erfolgreich sind.