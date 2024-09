Eine vereinfachte Toolchain reduziert die Angriffsflächen, da Teams eine einzige Plattform für das Infrastrukturmanagement verwenden. Wenn ein Angriff auftritt, können Teams mit dem Versionskontrollsystem in einen gewünschten Zustand zurückkehren. Infolgedessen reduziert GitOps Ausfallzeiten und Ausfälle und ermöglicht es den Teams, die Entwicklung in einer intakten Umgebung fortzusetzen.

Teams, die strenge Compliance einhalten müssen, erleben oft eine verminderte Zusammenarbeit in stark regulierten Kontexten, in denen die Anzahl der Personen, die Änderungen an einer Produktivumgebung vornehmen dürfen, durch Richtlinien begrenzt ist. Mit GitOps kann jedoch jeder eine Änderung über einen Merge Request vorschlagen. Dies erweitert den Umfang der Zusammenarbeit und gleichzeitig kann die Anzahl der Personen begrenzt werden, die in den production -Branch mergen dürfen.