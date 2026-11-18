コードを書く。その部分は、もう難しくありません。手間がかかるのはその先です。動くようになった変更を、本番環境で実際に動くソフトウェアとして届けるまでの道のり。ここをコミュニティに問いかけたのが、Transcend ハッカソン「Life after code, the path to production at the speed of imagination（コードのその先へ、想像の速さで本番環境へ）」でした。

開催は10月。課題は、コードを書いた後の工程を引き受けるエージェントとフローを GitLab Duo Agent Platformで作ることです。もう1つ、エージェントにどこまで任せるかも参加者自身が決めます。1ステップごとに承認をはさむのか、それとも最後まで任せきるのか。登録した開発者は3,300人を超え、提出されたプロジェクトは783件にのぼりました。

受賞作を並べると、コード生成の先でエージェントとフローがどこまで行けるのかが見えてきます。スマートフォンを振って報告された薬局アプリの不具合が、人の手を介さず18分で直って本番環境へ。教師が送った1通のメールが、目の見えない生徒が指で読める3Dプリントの数学グラフに変わる。給付金ソフトウェアに組み込まれたフローが、1件の不服申し立てをきっかけに支給額の計算誤りを掘り起こす。どれにも共通しているのは役割分担です。読む、書く、次へ渡す。ここをエージェントが引き受け、通すかどうかの最終判断は自動チェックと人が握ります。

受賞プロジェクト

賞金は9カテゴリーで総額45,000ドル。1つのプロジェクトが、パス別の賞と特別賞を1つずつ受け取れる形です。応募作はすべて プロジェクトギャラリーで公開しています。

GitLabでゼロから立ち上げた新規プロジェクト

Best Assisted Agent（賞金4,000ドル）「Aftermath」

Ahadi Cyizere氏の Aftermathが扱うのは、スキャナーでは答えの出ない問いです。npmパッケージの乗っ取りが公表された。では、それは先週のCIですでに動いていなかったか。サブエージェント3つを組み合わせたカスタムのGitLab Duoフローが、過去のCIジョブと、そのジョブから手の届いた認証情報をさかのぼります。人が判断するのは2回だけ。まず調査の範囲、次に封じ込めの方針。あとはCIが露出した鍵だけを入れ替え、影響を受けたイメージを削除し、証跡がそろったところでインシデントをクローズします。

Best Supervised Agent（賞金4,000ドル）「Lookback」

Ujwal Suresh Vanjare氏とArpita Madhukar Kalburgi氏の Lookbackは、認められた1件の不服申し立てから動き出します。給付金ソフトウェアが、誰か1人にルールを取り違えて適用した。そこでカスタムのGitLab Duoフローが裁定をトリアージし、失敗するテストで誤りを再現し、修正のマージリクエストを立てます。人がマージした後を引き継ぐのは、ごく普通のコードです。過去の裁定を一件ずつ再実行し、同じ不具合にあたった世帯を洗い出し、いくら足りないかを計算する。デモでは413世帯の支給不足が見つかり、未払い額が一括で公開され、行政機関がそのまま支払える状態になりました。

Best Hands-Off Agent（賞金5,000ドル）「ShakeFix」

Venkatesh Devale氏の ShakeFixは、スマートフォンを振る動作を、そのまま本番環境の修正につなげます。薬局アプリの利用者が端末を振り、何が起きたかを声で伝える。するとエージェント4つで構成したGitLab Duoフローが、失敗するテストを書き、不具合を直し、マージとデプロイの前に本番環境の挙動と突き合わせます。チームのライブデモでは、ここまでが18分34秒。人が触った場面はありませんでした。

パスB「Bring Your Own」

既存のオープンソースプロジェクトにエージェント駆動の自動化を足し、GitLabへデプロイしたもの

Best Assisted Agent（賞金4,000ドル）「Unstuck」

Aryan Shah氏とRiken Shah氏の Unstuckが引き受けるのは、ボットが手をつけたまま終われない依存関係のアップグレードです。ボットにできるのは、バージョン番号を上げるところまで。リリースノートを読み、壊れた箇所を直し、挙動が変わったときにどうするかを決めることはできません。そこを2つのカスタムGitLab Duoフローが引き取り、アップグレードの計画を立て、マージリクエスト1件ずつ進めていきます。コードを変えるたびに根拠となるリリースノートを引用し、挙動が変わる場面では手を止めて人に判断を仰ぐ。新しいアドバイザリーが出れば、日次の監視が次のキャンペーンを立ち上げます。サポート対象外のDjangoのまま、既知のアドバイザリーを80件抱えていたオープンソースのアノテーションツール、doccano。ここではレビュー済みのマージリクエスト6件で、アドバイザリー0件とDjango 5.2への移行に到達しました。

Best Supervised Agent（賞金4,000ドル）「CodeTinder」

Jason Yu氏の CodeTinderの発想はシンプルです。レビューするコードは減らし、エージェントに教える量を増やす。マージリクエストごとにGitLab Duoエージェントが関数を1つ選び、テストを通る書き方をいくつか用意します。利用者はそれをスマートフォンでスワイプして選ぶだけ。スワイプの結果はリポジトリ内の原則ドキュメントに反映され、バージョン管理されます。すべてのエージェントがこの文書を読み、更新された内容に合わせてマージリクエストの残りを書き直す仕組みです。

Best Hands-off Agent（賞金5,000ドル）「Locus」

Ahammad Shawki氏、Nourin Richi氏、Mohammad Ashfaqul Hasan氏の Locusは、オープンソースのJSCADライブラリの上に作られています。数学の教師が関数を普通の言葉でメールに書いて送ると、目の見えない生徒のための触図グラフが返ってくる。GitLab Duoエージェントが点字ラベル付きの浮き出し線グラフを設計し、指先が浮き出し線や点字をどう読み取るかという研究にもとづくルールに照らして点検し、自分の誤りを直したうえで、結果をGoogle Cloudに公開します。印刷用ファイルは教師へ、印刷そのものの発注までエージェントが済ませる。ただし、自分の成果物に印刷可能の判定を下す権限はありません。触覚のルールを満たしたグラフだけが、世に出ます。

特別賞

Most Stages Covered賞が贈られるのは、 DevSecOpsライフサイクルの9つのステージ、つまりPlan、Create、Verify、Package、Secure、Release、Configure、Monitor、Governを最も広くカバーしたプロジェクトです。各パスから1作品ずつ選びました。

Most Stages Covered, Start Fresh（賞金5,000ドル）「Stale」

Diptarka Nandi氏、Harshit Anand氏、Abhinav Kumar氏、Ashutosh Pandey氏の Staleが見直すのは、「リリースして問題なし」という判定です。コードが変わったときだけでなく、外の世界が変わったときにも、もう一度確かめ直す。スケジュール実行のパイプラインがライブフィードを監視し、たとえばルート証明書が信頼を失えば、修正を書くGitLab Duoフロー向けにイシューを立てます。修正の妥当性はCIが証明し、トラフィックを切り替える前にカナリアリリースで様子を見る。ライフサイクルの全ステージが実在のパイプラインジョブに対応している点も、この作品の特徴です。

Most Stages Covered, Bring Your Own（賞金5,000ドル）「Earned Autonomy」

Shivansh Kalra氏の Earned Autonomyは、FastAPIのフルスタックテンプレート上のマージリクエスト1件ごとに、自律度を割り当てます。判断の基準は、積み上げた実績です。完全に任せきる状態からブロックまで段階があり、計画、トリアージ、インフラレビュー、ルーティング、ロールバックを5つのGitLab Duoエージェントが分担。ただし、どのエージェントもリスクスコアを引き上げることしかできません。ある実行では、脆弱性を含む依存関係がアドバイザリーの公開から本番環境への修正デプロイまで35分、人の操作はゼロ。別の実行では、問題のあるリリースをわずか3.3秒で巻き戻しました。

Most Environmentally Impactful（賞金5,000ドル）「Memory Lane」

Oliver McBride氏の Memory Laneが支えるのは、介護施設のコーディネーターです。認知症の入居者に向けた回想法セッションを組み立てる仕事を助けます。コーディネーターが普通の文章でイシューを書けば、3つのGitLab Duoフローが安全性レビュー、CI/CD、Cloud Runを通して本番環境まで運ぶ。チームはSoftware Carbon Intensity仕様を使い、リリース1件あたりの炭素コストを測りました。そのうえでビルドを1回にまとめ、不要な実行を省くようパイプラインを作り直す。結果は、リリース1件あたりのCI実行48%削減です。

Most Creative（賞金4,000ドル）「CodeTinder」

CodeTinderは、このカテゴリーでも選ばれました。スワイプでコードの好みをエージェントに教える。この発想が、両パスを通じて最も高い評価を集めています。

ハッカソンから見えたこと

受賞者たちは、エージェントの手綱を短く握りました。それでも引き出した成果は大きい。エージェントが担ったのは、読む、書く、次へ渡すという仕事です。アップグレードで何が壊れるかを突き止める。不具合の原因になったコード行までたどる。作業を次の工程へ引き渡す。各ステップが通ったかどうかを決めるのはテストやCIなどの自動チェックで、多くのプロジェクトでは、リスクのある変更をリリースする前に人が承認を入れていました。狙いを定めた先も印象的です。薬局アプリ、給付金システム、介護施設、目の見えない生徒の教室。いずれも、ふだんのソフトウェア開発の枠の外にある現場でした。

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ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。審査を担当したBill Staples、Missy Davies、Mattias Michaux、Lee Tickett、Rajesh Agadi、Luca Chun Lun Lit、Alan Zhang、Jackson Dolphin、Arianna Haradonの各氏にも、あらためてお礼を申し上げます。

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