DevOpsプラットフォームとは？
DevOpsプラットフォームは、単一アプリケーションでソフトウェアを開発、保護、および操作する機能を組み合わせることで、ソフトウェア開発プロセスに関わるすべての人（製品マネージャーから運用プロフェッショナルまで）がシームレスに連携してソフトウェアをより迅速にリリースできるようにします。
DevOpsプラットフォームは、単一のアプリケーションにソフトウェアを開発、保護、および操作する機能を組み合わせたものです。 DevOpsプラットフォームは、セキュリティとコンプライアンスを強化しながら、ソフトウェアを迅速かつ効率的に提供することにより、組織がソフトウェア開発の全体的なリターンを最大限に高めることができます。組織内のすべてのチームが、透明性、一貫性、トレーサビリティを確保しながら、ソフトウェアの計画、ビルド、保護、デプロイを共同で行い、ビジネスの成果を迅速に向上させることが可能になります。
表面的にはDevOpsは開発者と運用者を結びつけますが、実際にはもっと複雑で、ソフトウェアを作成してリリースするには、セキュリティ、テスター、プロダクトマネージャー、プロダクトデザイナー、財務、法務チーム、さらにはマーケティングのすべてが関わることになります。DevOpsプラットフォームは、関わるすべてのプレーヤーに、コミュニケーション、コラボレーション、データの収集、結果の分析を行う単一の場所を提供します。これ以上、情報を探し続けたり、ループから取り残されたりすることはありません。
DevOpsプラットフォームはまた、ツールチェーンのスプロール、メンテナンス、インテグレーションを取り巻くすべての問題を解決します。プラットフォームは信頼できる唯一の情報源として、技術開発プロセスを劇的に効率化します。
統一されたDevOpsプラットフォームに移行することで、チームは何が起こっているのか、何が起こるべきなのか、何が間違っているのか、そしてより重要なのは、どのように、そしてどこで介入すべきかということを知ることができます。
DevOpsプラットフォームの10個の重要機能。
- メトリクス/表示レベル：完全なDevOpsプラットフォームにより、チームはバリューストリーム全体の可視性とサポートデータを提供することで、ソフトウェアデリバリーを最適化できます。
- プランニング：ウォーターフォールからアジャイル、Kanbanなど、開発手法に関係なくプランニングは重要です。DevOpsプラットフォームは柔軟なポートフォリオプランニングツールを提供します。
- 分散型バージョン管理：ソフトウェアを作成する最も効率的な方法は、ビジネスニーズをサポートするために拡張およびイテレーションできる単一の分散型バージョン管理システムを使用することです。
- 統合されたフィードバックを採用した自動テスト：テストが多すぎるということはありません。DevOpsプラットフォームは自動テストをサポートし、デベロッパーが選択したワークスペース（IDE）内で最大の結果を達成できるようにします。
- パッケージ管理：最新のソフトウェア開発の一環として、アプリケーション、その多くの依存およびコンテナを管理する必要があります。
- ビルトインセキュリティ：漏えいが後を絶たない今の時代、セキュリティを効率化できるものはすべて価値があります。SASTおよびDASTのスキャン、依存関係とコンテナのスキャンはすべて不可欠な機能です。
- 自動化されたCD：チームはできるだけ早くソフトウェアを公開することを求めており、DevOpsプラットフォームは自動化された継続的なデリバリーを行ってすぐに使用できる状態にする必要があります。
- 柔軟なインフラストラクチャ：DevOpsでは多くの場合、チームの迅速な方向転換が必要となります。そのため、設定可能なインフラストラクチャ（できればKubernetesにシームレスに結びついたもの）を持つことが、DevOpsプラットフォームにおける重要な要件です。
- インシデント管理：問題は定期的に発生するものです。DevOpsプラットフォームは、迅速かつ柔軟なインシデント管理により、完全な可視性を提供する必要があります。
- 将来性：DevOpsプラットフォームは、コンテナ、マイクロサービス、クラウドネイティブソリューション、人工知能や機械学習などの最先端技術とシームレスに連携する必要があります。
業界が進化し続ける中、DevOpsライフサイクルにプラットフォームアプローチを統合することで組織は今後の課題を克服できるようになるばかりでなく、新たな機会の活用に必要なツールを備えられるため、優れたソフトウェアソリューションのデリバリーにつながります。
主なメリットは次のとおりです。
使いやすさ
コードレビューから自動テスト、インシデント管理、モニタリングまですべてに統一されたプラットフォームを使用することでDevOpsのすべての部分が効率化されており、場合によっては初めてのユーザーでも実行できるほどシンプルです。
コラボレーションの改善
ビジネスパートナーは、ソフトウェア開発、リリースサイクル、顧客フィードバックのすべてを1か所で状況を確認できます。ソフトウェアチームのミスコミュニケーションも(/blog/collaboration-communication-best-practices/){data-ga-name="Fewer miscomunications" data-ga-location="body"}少なくなります。### 安全なコード より多くのテストをプロセスの最初の段階に組み込むことで、セキュリティが向上し、リリースが高速化され、顧客満足度が向上します。### フィードバックループの強化 一か所に揃った可視性とトレーサビリティがDevOpsプラットフォームの品質を裏付けています。 トラブルシューティングがかつてないほど簡単になりました。
パフォーマンスモニタリング
DevOpsプラットフォームにより、チームはソフトウェアがどのように機能するかを推測するのではなく、実際の結果を見ることができます。### コンプライアンスの問題を軽減 DevOpsプラットフォームに移行すると、トラッキングおよび記録する必要があったすべてのものが自動的に処理されるようになります。
技術的負債の軽減
単一のDevOpsプラットフォームによって全員に負荷の状態が共有されるため、開発者でなくとも技術的負債を軽減することができます。### 時間とコストの節約 DevOpsプラットフォームは、チームの時間(統合、更新、維持するためのツールが限定的)とコスト(購入するツールが最小限)を節約します。
今のチームはDevOpsプラットフォームを最大限に活用する準備ができているでしょうか？ まずは、次のことを検討してみましょう。
1 .チームのワークフローを_本当に_理解できているでしょうか？チームが実際にどのように機能するのか、それを反映するように設定しなければ、DevOpsプラットフォームのメリットを最大限に享受することはできません。それには、正解も間違いもありません。
- 作業環境の文化は重要であり、特にDevOpsプラットフォームの展開では顕著です。新しいDevOpsプラットフォームに関するメッセージが、チームと組織の文化に共鳴するものかどうかを確認しましょう。
- デプロイこそが中核であることは自明ですが、だからこそDevOpsプラットフォームを追加する前にチームのデプロイ方法、表出している問題、その対処方法を正確に理解しておくことが大切です。4. セキュリティは多くのチームにとって最優先事項ですが、DevOpsプラットフォームはそれをさらにシンプルなものにすることができます。今チームの状況がどうなっているのか、目指すものは何なのかを確認し、達成するための簡単な目標を設定しましょう。DevOpsプラットフォームはセキュリティを効率化できますが、最善の方法はイテレーションや小さな変更です。
- DevOpsプラットフォームは、機械学習や人工知能のような高度な技術を追加する絶好の機会です。チームが試したい事柄を検討し、しっかりと時間をかけてから展開するようにしましょう。6.「最低限実現可能な製品(MVP)」は価値のある目標であるとGitLabは考えています。これは、製品が一番のタイミングで準備ができているものの、その品質は最低限の状態を指します。DevOpsプラットフォームを検討する際はこの「MVP」の考え方も取り入れましょう。プラットフォームはチームがより早くMVPに到達するようサポートし、その後は完全に理想的な状態になるまで繰り返し作業を続けられます。7. 最後に、統一されたDevOpsプラットフォームにより、ソフトウェア開発ライフサイクル全体で独自の可視性とトレーサビリティが実現します。チームとその他のすべてのソフトウェア開発関係者が、こうした機能を活用できるようにしましょう。
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