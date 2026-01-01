業界が進化し続ける中、DevOpsライフサイクルにプラットフォームアプローチを統合することで組織は今後の課題を克服できるようになるばかりでなく、新たな機会の活用に必要なツールを備えられるため、優れたソフトウェアソリューションのデリバリーにつながります。

主なメリットは次のとおりです。

使いやすさ

コードレビューから自動テスト、インシデント管理、モニタリングまですべてに統一されたプラットフォームを使用することでDevOpsのすべての部分が効率化されており、場合によっては初めてのユーザーでも実行できるほどシンプルです。

コラボレーションの改善

ビジネスパートナーは、ソフトウェア開発、リリースサイクル、顧客フィードバックのすべてを1か所で状況を確認できます。ソフトウェアチームのミスコミュニケーションも(/blog/collaboration-communication-best-practices/){data-ga-name="Fewer miscomunications" data-ga-location="body"}少なくなります。### 安全なコード より多くのテストをプロセスの最初の段階に組み込むことで、セキュリティが向上し、リリースが高速化され、顧客満足度が向上します。### フィードバックループの強化 一か所に揃った可視性と トレーサビリティがDevOpsプラットフォームの品質を裏付けています。 トラブルシューティングがかつてないほど簡単になりました。

パフォーマンスモニタリング

DevOpsプラットフォームにより、チームはソフトウェアがどのように機能するかを推測するのではなく、実際の結果を見ることができます。### コンプライアンスの問題を軽減 DevOpsプラットフォームに移行すると、トラッキングおよび記録する必要があったすべてのものが自動的に処理されるようになります。

技術的負債の軽減

単一のDevOpsプラットフォームによって全員に負荷の状態が共有されるため、開発者でなくとも技術的負債を軽減することができます。### 時間とコストの節約 DevOpsプラットフォームは、チームの時間(統合、更新、維持するためのツールが限定的)とコスト(購入するツールが最小限)を節約します。