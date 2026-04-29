Softwareentwicklung lehren mit GitLab: ein Praxisbericht

Für Lehrende in der Softwareentwicklung ist die Verwaltung von Assignments und Feedback im großen Maßstab eine der größten logistischen Herausforderungen. Wie gibt man vielen Studierenden Zugang zu Kursmaterialien, hält Musterlösungen privat und liefert trotzdem kontextbezogenes, aussagekräftiges Feedback – ohne übermäßigen Verwaltungsaufwand?

Das GitLab for Education-Programm stellt qualifizierten Bildungseinrichtungen kostenlosen Zugang zu GitLab Ultimate bereit. Damit können Lehrende professionelle Workflows aufbauen, die reale Softwareentwicklungsumgebungen abbilden. Stephen G. Dame, Lehrbeauftragter an der University of Washington mit langjähriger Erfahrung als leitender Softwareingenieur bei Boeing Commercial Airplanes, nutzt genau diese Workflows – vom Kursmaterial bis zum Studierendenfeedback, über mehrere Lehrveranstaltungen hinweg.

Von der Luft- und Raumfahrt in den Hörsaal

Dame brachte aus seiner Zeit bei Boeing umfangreiche GitLab-Erfahrung mit in die Hochschullehre. Als früher Fürsprecher von GitLab an seiner Universität trat er dem GitLab for Education-Programm bei, um Zugang zum vollständigen Feature-Set für strukturierte, skalierbare Kurs-Workflows zu erhalten.

„GitLab bietet die beste Möglichkeit, mehrere Kurse, studentische Assignments, Vorlesungen und Code-Beispiele über Groups und Subgroups zu organisieren – eine Funktion, die ich in dieser Form bei anderen Repository-Plattformen nicht gefunden habe." – Stephen G. Dame, University of Washington, Bothell

Groups aufsetzen: Die richtige Struktur vor der ersten Codezeile

Die Grundlage eines effektiven GitLab-basierten Kurses ist eine durchdachte Group-Hierarchie. GitLabs Groups und Subgroups ermöglichen es Lehrenden, die natürliche Struktur einer Hochschule – Institution, Kurs und Rolle – mit präzisen, vererbbaren Berechtigungen auf jeder Ebene abzubilden.

Dames Struktur platziert die Universität als Wurzel ( UWTeaching ), jeder Kurs erhält eine eigene Subgroup (z. B. css430 ). Innerhalb jedes Kurses befinden sich Repositories für lecture-materials und code sowie dedizierte Subgroups für students und graders . Unterrichtsmaterialien bleiben privat; Studierenden- und Grader-Subgroups sind mit kontrollierten Berechtigungen konfiguriert, sodass Aufgabenstellungen und Musterlösungen nur den richtigen Personen zugänglich sind.

Berechtigungen werden über Manage > Members durch die Hierarchie weitergegeben. Dame fügt Studierende mit Reporter -Zugriff und einem Ablaufdatum zum Ende der Lehrperiode zur students -Subgroup des jeweiligen Kurses hinzu. Studierende können Assignment-Repositories klonen und pullen, aber nicht pushen – Musterlösungen bleiben fest unter der Kontrolle der Lehrenden.

Studierende richten SSH-Schlüssel in all ihren Arbeitsumgebungen (lokale Rechner, Cloud-Shells, virtuelle Maschinen) ein, um Repositories zu klonen und wöchentliche Updates via git pull zu erhalten. Sie kopieren relevanten Code in eigene private Repositories, um ihre eigene Versionshistorie zu verwalten.

Hinweis für große Lehrveranstaltungen: Bei größeren Kohorten ist das manuelle Hinzufügen von Studierenden unpraktisch. GitLabs REST-API ermöglicht die Automatisierung von Subgroup-Erstellung und Mitgliedschaft aus einer Liste von Benutzernamen. Hier ein Beispiel-Python-Skript:

Copy import gitlab from datetime import datetime # Verbindung zur GitLab-Instanz herstellen gl = gitlab.Gitlab( 'https://gitlab.com' , private_token = 'YOUR_PRIVATE_TOKEN' ) # ID der übergeordneten Group (z. B. die ID für "css430 > students") parent_group_id = 12345678 # Ablaufdatum: typischerweise Beginn des nächsten Monats nach Ende der Lehrperiode expiry_date = '2025-01-01' # Liste der gesammelten Studierenden-Benutzernamen student_list = [ 'alice_css430' , 'bob_css430' , 'carol_css430' , 'dave_css430' , 'eve_css430' ] for username in student_list: try : # 1. Persönliche Subgroup für Studierende erstellen subgroup = gl.groups.create({ 'name' : username, 'path' : username, 'parent_id' : parent_group_id, 'visibility' : 'private' }) # 2. Studierende mit Ablaufdatum zur neuen Subgroup hinzufügen user = gl.users.list( username = username)[ 0 ] subgroup.members.create({ 'user_id' : user.id, 'access_level' : gitlab.const. REPORTER_ACCESS , 'expires_at' : expiry_date }) print ( f "Erfolg: Subgroup erstellt und Studierende/r hinzugefügt für { username } " ) except Exception as e: print ( f "Fehler bei der Verarbeitung von { username } : { e } " )

Darüber hinaus gibt es ein von GitLab veröffentlichtes Open-Source-Projekt zur Automatisierung der Kursverwaltung, das zusätzliche Werkzeuge für diesen Workflow bereitstellt.

Feedback dort geben, wo die Arbeit wirklich stattfindet

Sobald die Struktur steht, zeigt sich der eigentliche Mehrwert von GitLab im Feedback-Workflow. Dame bittet Studierende, Assignments durch Öffnen eines Merge Requests in ihrem Repository einzureichen. Das gibt Lehrenden sofort einen sauberen Diff von allem, was die Studierenden geschrieben haben.

Lehrende können auf jede Codezeile klicken und einen Inline-Kommentar hinterlassen – nicht nur um zu markieren, was falsch ist, sondern um zu erklären, warum, und um auf den nächsten Schritt hinzuweisen. Studierende erhalten dieses Feedback direkt im Kontext ihres Codes – deutlich handlungsrelevanter als ein Kommentar am Ende eines eingereichten Dokuments.

GitLab for Education nutzen

Die Einrichtung des ersten GitLab-Assignments erfordert anfänglichen Aufwand, läuft danach aber weitgehend von selbst. Der eigentliche Mehrwert geht über die Organisation hinaus: Studierende schließen ihr Studium ab, nachdem sie täglich in einer Umgebung gearbeitet haben, die professionelle Softwareentwicklung abbildet – und dabei Gewohnheiten rund um Versionskontrolle und Code-Review nicht als abstrakte Konzepte kennenlernen, sondern praktisch einüben.

Empfehlenswert ist ein einfacher Einstieg: eine einzelne Kurs-Group, ein Assignment-Template, eine grundlegende Pipeline. Die Struktur wächst natürlich mit der Erfahrung auf der Plattform.

Für GitLab for Education anmelden, um Zugang zu allen Top-Tier-Funktionen zu erhalten – darunter unbegrenzte Reviewer bei Merge Requests, zusätzliche Compute-Minuten und erweiterter Speicherplatz.