GitLab für Bildungseinrichtungen

Das GitLab-Programm für Bildungseinrichtungen richtet sich direkt an die Bildungseinrichtung (d. h. auf Enterprise-Ebene) und nicht an Einzelpersonen. Wir bieten eine unbegrenzte Anzahl an Plätzen und Top-Tier-Lizenzen, sodass alle Studierende einer Bildungseinrichtung auf GitLab zugreifen können. Wir verstehen, dass einige Studierende gerne eine eigene GitLab-Lizenz hätten. Derzeit besteht allerdings logistisch nicht die Möglichkeit, individuelle Lizenzen auszustellen. Wir empfehlen allen Studierenden, eine(n) Sponsor(in) unter dem Lehrpersonal oder dem allgemeinen Personal zu finden, der/die sich für das Programm bewirbt. Studierende können auch das kostenlose Abonnement für GitLab.com nutzen oder die kostenlosen, selbstverwalteten Angebote herunterladen. Du kannst auch eine 30-tägige Testversion beantragen, wenn du die erweiterten Funktionen ausprobieren möchtest.