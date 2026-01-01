GitLab für Bildungseinrichtungen

Das Programm „GitLab für Bildungseinrichtungen“ bietet kostenlose Lizenzen für qualifizierte Einrichtungen weltweit. Lehrkräfte, Forschende und Studierende erhalten damit Zugang zu erstklassigen DevSecOps-Tools zum Unterrichten, Lernen und Forschen.

Programmvorteile

Kostenlose GitLab Ultimate-Lizenzen mit unbegrenzten Plätzen.

  • Unbegrenzte Plätze pro Lizenz für die besten Funktionen (SaaS oder selbstverwaltet).
  • 1 Jahr Laufzeit mit jährlicher Verlängerung
  • 50.000 Compute-Minuten pro Monat inklusive. Weitere Minuten müssen dazugekauft werden.

Anforderungen

Für eine erfolgreiche Teilnahme am Programm „GitLab für Bildungseinrichtungen“ müssen Bildungseinrichtungen die nachfolgenden Kriterien nachweislich erfüllen:

. Akkreditierung:

  • Die Bildungseinrichtung muss von einer autorisierten Behörde auf lokaler, staatlicher, landesweiter, bundesstaatlicher oder nationaler Ebene akkreditiert sein. Mehr erfahren.
  • Hauptzweck: Unterricht: Hauptzweck der Bildungseinrichtung muss der Unterricht der eingeschriebenen Studierenden sein.
  • Gewährung eines Abschlusses: Die Bildungseinrichtung vergibt aktiv Abschlüsse wie einen Bachelor- oder Masterabschluss oder vergleichbare Abschlüsse (z. B. Associate Degree).
  • Gemeinnützigkeit: Die Bildungseinrichtung darf nicht gewinnorientiert sein.

. GitLab-Lizenzen für Bildungseinrichtungen können nur für folgende Zwecke verwendet werden:

  • Unterricht: Aktivitäten, die in direktem Zusammenhang mit dem Lernen, der Ausbildung oder der Entwicklung von Studierenden stehen.
  • Nichtkommerzielle akademische Forschung: Nicht gewinnorientierte Forschungsprojekte, aus denen keine Ergebnisse oder Umsätze für die kommerzielle Nutzung entstehen.

Hinweis: Es ist nicht erlaubt, Bildungseinrichtungen mit einer GitLab-Lizenz für Bildungseinrichtungen zu führen, zu verwalten oder zu betreiben. GitLab bietet Rabatte für Bildungseinrichtungen und Sonderpreise für die campusweite Nutzung. Mehr erfahren.

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. Bewerber(innen) müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Lehrkräfte oder Personal: Nur in Vollzeit an der Bildungseinrichtung beschäftigtes Lehrpersonal oder Personal kann sich bewerben. Lizenzen können nicht direkt an Studierende erteilt werden.
  • E-Mail-Domain: Die Bewerber(innen) müssen sich mit der E-Mail-Domain der jeweiligen Bildungseinrichtung bewerben.

Weitere Hinweise

  • Derzeit sind Bildungseinrichtungen für Schüler(innen) unter 13 Jahren nicht zur Nutzung von GitLab SaaS berechtigt. Solche Bildungseinrichtungen müssen eine GitLab-Self-Managed-Lizenz erwerben.
  • GitLab, Inc. stellt keine Lizenzen für Bildungseinrichtungen in China aus. Weitere Informationen über Lizenzen zu Bildungszwecken in China erhältst du von JiHu. Mehr Informationen zu JiHu findest du in unserem Blog.
  • Mit ihrer Teilnahme unterliegen alle Programmmitglieder der Programmvereinbarung von GitLab für Bildungseinrichtungen.

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Verlängerung

GitLab-Lizenzen für Bildungseinrichtungen müssen jährlich verlängert werden. Bestehende Mitglieder müssen ihren Beschäftigungsstatus zum Zeitpunkt der Verlängerung nachweisen. Hinweis: Die Anforderungen des Programms können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Vorbereitung auf die Verlängerung:

  • Die Person, die das Abonnement für die Bildungseinrichtung im GitLab-Kundenportal erstellt hat, muss auch die Verlängerung des Abonnements beantragen.
  • Wenn eine andere Person die Verlängerung beantragen soll, muss der/die aktuelle Eigentümer(in) die Inhaberschaft des Kundenportal-Kontos übertragen.
  • Du hast Fragen? Sende eine E-Mail an [email protected]

Verlängerungsprozess:

  1. Verlängerung über das GitLab-Kundenportal
  2. Weise dein Beschäftigungsverhältnis bei der Bildungseinrichtung über unseren Partner Proxi.id nach.
  3. Nach dem Nachweis erhält das Programmmitglied eine E-Mail mit Anweisungen zum Abrufen der kostenlosen GitLab Ultimate-Lizenz.
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Häufig gestellte Fragen