GitLab für Bildungseinrichtungen
Das Programm „GitLab für Bildungseinrichtungen“ bietet kostenlose Lizenzen für qualifizierte Einrichtungen weltweit. Lehrkräfte, Forschende und Studierende erhalten damit Zugang zu erstklassigen DevSecOps-Tools zum Unterrichten, Lernen und Forschen.
Programmvorteile
Kostenlose GitLab Ultimate-Lizenzen mit unbegrenzten Plätzen.
- Unbegrenzte Plätze pro Lizenz für die besten Funktionen (SaaS oder selbstverwaltet).
- 1 Jahr Laufzeit mit jährlicher Verlängerung
- 50.000 Compute-Minuten pro Monat inklusive. Weitere Minuten müssen dazugekauft werden.
Hilfe von anderen Entwickler(inne)n und GitLab-Expert(inn)en auf GitLab Community Discord
Anforderungen
. Akkreditierung:
- Die Bildungseinrichtung muss von einer autorisierten Behörde auf lokaler, staatlicher, landesweiter, bundesstaatlicher oder nationaler Ebene akkreditiert sein. Mehr erfahren.
- Hauptzweck: Unterricht: Hauptzweck der Bildungseinrichtung muss der Unterricht der eingeschriebenen Studierenden sein.
- Gewährung eines Abschlusses: Die Bildungseinrichtung vergibt aktiv Abschlüsse wie einen Bachelor- oder Masterabschluss oder vergleichbare Abschlüsse (z. B. Associate Degree).
- Gemeinnützigkeit: Die Bildungseinrichtung darf nicht gewinnorientiert sein.
. GitLab-Lizenzen für Bildungseinrichtungen können nur für folgende Zwecke verwendet werden:
- Unterricht: Aktivitäten, die in direktem Zusammenhang mit dem Lernen, der Ausbildung oder der Entwicklung von Studierenden stehen.
- Nichtkommerzielle akademische Forschung: Nicht gewinnorientierte Forschungsprojekte, aus denen keine Ergebnisse oder Umsätze für die kommerzielle Nutzung entstehen.
Hinweis: Es ist nicht erlaubt, Bildungseinrichtungen mit einer GitLab-Lizenz für Bildungseinrichtungen zu führen, zu verwalten oder zu betreiben. GitLab bietet Rabatte für Bildungseinrichtungen und Sonderpreise für die campusweite Nutzung. Mehr erfahren.
Campusweiter Einsatz erforderlich? GitLab Premium und Ultimate wurden für den institutionellen Maßstab entwickelt und bieten erweiterte Sicherheits- und Compliance-Funktionen. Tarife und Pläne ansehen.
. Bewerber(innen) müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Lehrkräfte oder Personal: Nur in Vollzeit an der Bildungseinrichtung beschäftigtes Lehrpersonal oder Personal kann sich bewerben. Lizenzen können nicht direkt an Studierende erteilt werden.
- E-Mail-Domain: Die Bewerber(innen) müssen sich mit der E-Mail-Domain der jeweiligen Bildungseinrichtung bewerben.
Weitere Hinweise
- Derzeit sind Bildungseinrichtungen für Schüler(innen) unter 13 Jahren nicht zur Nutzung von GitLab SaaS berechtigt. Solche Bildungseinrichtungen müssen eine GitLab-Self-Managed-Lizenz erwerben.
- GitLab, Inc. stellt keine Lizenzen für Bildungseinrichtungen in China aus. Weitere Informationen über Lizenzen zu Bildungszwecken in China erhältst du von JiHu. Mehr Informationen zu JiHu findest du in unserem Blog.
- Mit ihrer Teilnahme unterliegen alle Programmmitglieder der Programmvereinbarung von GitLab für Bildungseinrichtungen.
Bereit für die Anmeldung?Jetzt bewerben
Verlängerung
Vorbereitung auf die Verlängerung:
- Die Person, die das Abonnement für die Bildungseinrichtung im GitLab-Kundenportal erstellt hat, muss auch die Verlängerung des Abonnements beantragen.
- Wenn eine andere Person die Verlängerung beantragen soll, muss der/die aktuelle Eigentümer(in) die Inhaberschaft des Kundenportal-Kontos übertragen.
- Du hast Fragen? Sende eine E-Mail an [email protected]
Verlängerungsprozess:
- Verlängerung über das GitLab-Kundenportal
- Weise dein Beschäftigungsverhältnis bei der Bildungseinrichtung über unseren Partner Proxi.id nach.
- Nach dem Nachweis erhält das Programmmitglied eine E-Mail mit Anweisungen zum Abrufen der kostenlosen GitLab Ultimate-Lizenz.
Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
Das GitLab-Programm für Bildungseinrichtungen richtet sich direkt an die Bildungseinrichtung (d. h. auf Enterprise-Ebene) und nicht an Einzelpersonen. Wir bieten eine unbegrenzte Anzahl an Plätzen und Top-Tier-Lizenzen, sodass alle Studierende einer Bildungseinrichtung auf GitLab zugreifen können. Wir verstehen, dass einige Studierende gerne eine eigene GitLab-Lizenz hätten. Derzeit besteht allerdings logistisch nicht die Möglichkeit, individuelle Lizenzen auszustellen. Wir empfehlen allen Studierenden, eine(n) Sponsor(in) unter dem Lehrpersonal oder dem allgemeinen Personal zu finden, der/die sich für das Programm bewirbt. Studierende können auch das kostenlose Abonnement für GitLab.com nutzen oder die kostenlosen, selbstverwalteten Angebote herunterladen. Du kannst auch eine 30-tägige Testversion beantragen, wenn du die erweiterten Funktionen ausprobieren möchtest.
Wenn du ein Mitglied der übergeordneten Gruppe in GitLab bist, hast du automatisch Zugriff auf alle abhängigen Elemente. GitLab unterstützt keine Untergruppen, die restriktiver sind als die übergeordneten Gruppen. Wenn du Teil einer Untergruppe bist, bedeutet das jedoch nicht, dass du Zugriff auf die übergeordnete Gruppe hast. Die einfachste Möglichkeit ist, alle zu Mitgliedern der jeweiligen Untergruppe zu machen und in der Hauptgruppe nur Administrator(inn)en zu haben.
Nein, die professionelle Nutzung durch IT-Expert(inn)en oder die administrative Nutzung für die Bildungseinrichtung sind nicht zulässig. Die GitLab-Lizenz für Bildungseinrichtungen darf nur zu Lehr- und Forschungszwecken verwendet werden. Bitte wende dich an das Vertriebsteam, wenn du GitLab im IT-Bereich professionell nutzen möchtest.
Derzeit können wir keine Änderungen an den Nutzungsvereinbarungen vornehmen. Bitte sende eine E-Mail an [email protected], wenn du weitere Fragen hast.
Wenn du die Anzahl der Plätze für die bestehende Lizenz erhöhen möchtest, sende bitte eine E-Mail an [email protected]. Wir erstellen dann ein Ergänzungsangebot für die zusätzlichen Plätze.
Im Support für Community-Programme erfährst du, wo du Unterstützung erhältst. Bitte beachte, dass der Support für GitLab-Lizenzen für Bildungseinrichtungen nicht mehr separat erworben werden kann. Stattdessen haben qualifizierte Bildungseinrichtungen die Möglichkeit, ein GitLab-Abonnement für den Campus zu erwerben.