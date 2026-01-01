Dieser Bericht analysiert die Ergebnisse einer von Omdia und GitLab durchgeführten Umfrage, in der wir weltweit über 5.000 Fachleute aus den Bereichen Softwareentwicklung, Sicherheit und Betrieb zur Haltung ihrer Unternehmen im Hinblick auf DevSecOps-Prinzipien und -Praktiken sowie zu deren Umsetzung befragt haben.

Die diesjährige Umfrage zeigte, dass künstliche Intelligenz (KI) zwar immer stärker in der Softwareentwicklung eingesetzt wird, sich Unternehmen bei der KI-Integration in den Lebenszyklus der Softwareentwicklung jedoch auf unterschiedlichen Reifegraden befinden. Die meisten Unternehmen haben den Hype hinter sich gelassen und prüfen inzwischen die Nutzung von KI für konkrete Anwendungsfälle. Außerdem haben die ersten Anwender begonnen, ihren Ansatz zu optimieren und die Auswirkungen von KI auf ihre Softwareentwicklungsprozesse aufzuzeigen.