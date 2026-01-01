2024 Global DevSecOps ReportKI-Reifegrade im DevSecOps-Bereich

KI wird immer stärker eingesetzt – doch unsere Untersuchungen deuten darauf hin, dass viele Unternehmen noch prüfen, wie sie KI in den Lebenszyklus der Softwareentwicklung integrieren können. Ganz gleich, ob du zu den Pionieren gehörst oder noch in der Orientierungsphase steckst – hier erhältst du einen Ausblick auf deine KI-Journey.

Zusammenfassung des Berichts

Dieser Bericht analysiert die Ergebnisse einer von Omdia und GitLab durchgeführten Umfrage, in der wir weltweit über 5.000 Fachleute aus den Bereichen Softwareentwicklung, Sicherheit und Betrieb zur Haltung ihrer Unternehmen im Hinblick auf DevSecOps-Prinzipien und -Praktiken sowie zu deren Umsetzung befragt haben.

Die diesjährige Umfrage zeigte, dass künstliche Intelligenz (KI) zwar immer stärker in der Softwareentwicklung eingesetzt wird, sich Unternehmen bei der KI-Integration in den Lebenszyklus der Softwareentwicklung jedoch auf unterschiedlichen Reifegraden befinden. Die meisten Unternehmen haben den Hype hinter sich gelassen und prüfen inzwischen die Nutzung von KI für konkrete Anwendungsfälle. Außerdem haben die ersten Anwender begonnen, ihren Ansatz zu optimieren und die Auswirkungen von KI auf ihre Softwareentwicklungsprozesse aufzuzeigen.

Highlights

60 %

der Befragten gaben an, dass es für sie unerlässlich ist, KI in ihre Softwareentwicklungsprozesse zu integrieren, um nicht den Anschluss zu verlieren.

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Inhalt des Berichts

  • Die vier Stufen der KI-Reife im DevSecOps-Bereich
  • Der KI-Hype ist vorbei – jetzt ist es an der Zeit für eine durchdachte Einführung.
  • Die Einführung von KI ist keine Frage des „Ob“, sondern des „Wann“.
  • Unternehmen setzen KI über den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung hinweg ein.
  • Sicherheit und Fachwissen sind Hindernisse für eine umfassende KI-Einführung.
  • Auswirkungen der KI: die nächste Herausforderung

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