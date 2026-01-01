2024 Global DevSecOps ReportDéveloppez la maturité IA de votre processus DevSecOps

L'adoption de l'IA s'accélère, mais nos recherches indiquent que la plupart des entreprises en sont encore à évaluer comment intégrer l'IA dans le cycle de développement logiciel. Que vous soyez un utilisateur précoce de l'IA ou que exploriez encore cette technologie, voici un aperçu de ce qui pourrait vous attendre sur votre parcours.

Résumé du rapport

Ce rapport analyse les résultats d'une enquête menée par Omdia et GitLab, dans le cadre de laquelle nous avons interrogé plus de 5 000 professionnels du développement logiciel, de la sécurité et des opérations à travers le monde sur la position de leur entreprise vis-à-vis des principes et pratiques DevSecOps, ainsi que sur leur adoption.

L'enquête de cette année révèle que, si l'intelligence artificielle (IA) est en train de devenir la norme dans le domaine du développement logiciel, les entreprises se situent à différents stades de maturité en ce qui concerne l'adoption de l'IA dans le cycle de développement logiciel. La plupart des entreprises ont dépassé le stade de l'engouement médiatique et étudient comment utiliser l'IA dans des cas d'utilisation spécifiques. Les utilisateurs les plus précoces ont quant à eux commencé à optimiser leur approche et à démontrer l'impact de l'IA sur leurs processus de développement logiciel.

Points forts

60 %

des répondants déclarent qu'il est essentiel d'intégrer l'IA dans leurs processus de développement logiciel afin de ne pas se retrouver à la traîne.

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Contenu du rapport

  • Découvrez les 4 stades de maturité de l'IA dans le DevSecOps.
  • La frénésie autour de l'IA est retombée : l'heure est désormais à une adoption réfléchie.
  • L'adoption de l'IA n'est pas une option, mais une question de temps.
  • Les entreprises déploient l'IA tout au long du cycle de développement logiciel.
  • La sécurité et les compétences constituent des obstacles à une adoption plus généralisée de l'IA.
  • Le prochain cap à franchir consiste à comprendre l'impact de l'IA.

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