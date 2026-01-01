Ce rapport analyse les résultats d'une enquête menée par Omdia et GitLab, dans le cadre de laquelle nous avons interrogé plus de 5 000 professionnels du développement logiciel, de la sécurité et des opérations à travers le monde sur la position de leur entreprise vis-à-vis des principes et pratiques DevSecOps, ainsi que sur leur adoption.

L'enquête de cette année révèle que, si l'intelligence artificielle (IA) est en train de devenir la norme dans le domaine du développement logiciel, les entreprises se situent à différents stades de maturité en ce qui concerne l'adoption de l'IA dans le cycle de développement logiciel. La plupart des entreprises ont dépassé le stade de l'engouement médiatique et étudient comment utiliser l'IA dans des cas d'utilisation spécifiques. Les utilisateurs les plus précoces ont quant à eux commencé à optimiser leur approche et à démontrer l'impact de l'IA sur leurs processus de développement logiciel.