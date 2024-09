Was ist die Agile-Methodik?

Wenn ein Team ein neues Projekt beginnt, muss es die Anforderungen und Wünsche der Kund(inn)en und Endbenutzer(innen) berücksichtigen. Das Team muss dann basierend auf den Anforderungen der Kund(inn)en einen Satz an Kriterien formulieren, damit klar ist, was entwickelt werden soll. Es ist jedoch nicht immer einfach, die Vision einer Person in From spezifischer Anforderungen abzubilden. Außerdem entwickeln sich Anforderungen im Laufe eines Projekts oft weiter, was zu einem Produkt führen kann, dass den Erwartungen der Kund(inn)en nicht mehr entspricht. Agile Bereitstellung soll dieses Problem lösen, indem eine Produktlösung iteriert wird und jede Iteration den Kund(inn)en gezeigt wird. Diese können dann Feedback geben, wodurch sichergestellt wird, dass das in Entwicklung befindliche Produkt den Anforderungen entspricht.